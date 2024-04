Når nordmenn byr på seg sjæl: Trender på Tinder

Det blir sagt av vi nordmenn elsker å være helt like. Et raskt søk gjennom bildegalleriene i folks profiler på Tinder bekrefter det. Posører og influensere blir nesten uten unntak latterliggjort, vi liker ikke folk som stikker seg fram, la oss bare være ærlige om det. Og det er noe fint ved beskjedenheten, selvom den av og til kan bli monoton når du har sveipet gjennom 150 tinderprofiler til karer med fiskestang og skjegg, og appen sier den er tom og anbefaler deg å gå globalt.

Han med fisken

Det er mye fjell og sjø i herrenes tinderbilder, men om det er noe som virkelig får gutta til å rette seg opp i ryggen og posere, så er det … fisk! Og det skjer ikke bare i Norge, men også globalt. Hva er det egentlig med denne ørreten, laksen eller makrellen som de tenker at damene skal falle for? Er det jegeren og fiskeren som vil bevise at han kan forsørge sin kvinne og sitt avkom? Eller er den digre fisken han holder så stolt opp foran seg symbol på noe helt annet?

Kollega Amy Collier i The New Yorker har tolket fiskemennenes budskap sånn: «Som du kanskje ser begrenser ikke talentene mine seg til fiske. Jeg utmerker meg på mange andre områder også. Trening, for eksempel. Her viser jeg fram magen min. Magen er like viktig for fiskeutflukter som for speilselfies og betyr at jeg vil gi deg både mange orgasmer og flust med abbor. Elsk meg!»

Først og fremst så roper bildene liksom at denne karen er hel ved.

Hun med hund og hest

Hos damene er trenden også sunn og naturlig. Vi snakker tur i fjellheimen med hunden, helst iført et litt trangt treningsantrekk som viser kroppen, ikke på en sånn skrytete «se så heit jeg er»-måte, men struttende av sunnhet. En vil jo ikke være skamløs, bare la antydningens fine kunst få utfolde seg. Sprettrumper er dog sprettumper uansett, liksom.

beautiful woman enjoying the view with dog in the mountain Trender på Tinder Er så sunn og frisk atte - ikke noe rangling på byen eller drama queen her i gården nei. (tommasolizzul/Getty Images)

Og så er det alle hestejentene. Prinsesse Märtha gjorde dette way back in the day, men nå er posering med hest blitt en paradegren i sosiale medier og datingapper. Selv moteskaperne har plukket det opp, i følge Harpers Bazar. Og hvem husker ikke Stella McCartney da hun i fjor plantet Kendall Jenner iført kun en svart dressjakke på hesteryggen i en av sine kampanjer? Motivet ble kopiert i utallige bilder og omhyggelig omtalt i internasjonal motepresse. Da er det vel ikke så rart at norske jenter vil gjøre det samme på Tinder. Hest er fest.

Lytt til en proff

Men, funker disse motivene? Får folk napp? Skal vi tro proffene er kluet for å få treff på Tinder å legge ut bilder der du er naturlig, ikke sånn opp-av-senga-putetryne-naturlig, men nydusjet i god belysning foran kameraet til en ekte fotograf. Tinderfotograf Henrik Holt skriver på sin hjemmeside tinderbilder.no at den desidert viktigste delen av å lykkes på Tinder er å velge de riktige bildene.

Og med riktige bilder menes bilder som er tatt ute, i godt lys, iført vanlige hverdagsklær, og at du gjerne poserer med et vennlig smil om munnen, men ikke nødvendigvis. Viktigst er at bildet ser ærlig ut. Og samme hvor godt trent en er, så er bilder av gutta i baris ifølge Henrik et skikkelig no-no.

Allerede da Dagsavisen intervjuet han i 2020 frarådet han gutta fra å stille i bar overkropp og advarte i same slengen fra å bruke partybilder fra Syden, og bilder der ansiktet ikke synes godt nok. Kule bilder på motorsykkel iført hjelm, eller i fritt fall i fallskjerm er med andre ord lite egnet. Samtidig lovte han at de som stiller med proffe bilder der ansiktet synes får flere matcher i datingappen, selv om han ikke kunne kvittere med liggegaranti. Men, får du napp og garanti med fisk og bikkje? Vet ikke, men spør for en venn.

