Orban vil ikke dele grense med Russland: – Dårlige minner

– Ungarn ønsker ikke å ha en felles grense med Russland igjen. Vi har hatt det tidligere, og minnene er ikke gode, sa Viktor Orban under et møte med pressen tirsdag, ifølge det ukrainske nyhetsmediet RBC. Også det statlige russiske nyhetsbyrået Tass har omtalt utspillet.

Statsministeren la til at det er viktig å ha en «enhet» som Ukraina mellom russerne og ungarerne. Han presiserte imidlertid ikke hvilke dårlige minner det dreier seg om.

Orban har hevdet at Ukraina ikke kan vinne

Keiserdømmet Østerrike-Ungarn delte grense med Russland fram til det ble oppsplittet etter første verdenskrig, få år før Sovjetunionens fødsel i 1922.

Under andre verdenskrig deltok Ungarn på aksemaktenes side. Etter krigen ble landet okkupert av Sovjetunionen, og det ungarske kommunistpartiet kom til makten. I 1956 brøt det ut et opprør mot okkupasjonen. Opprøret ble slått ned, og flere ungarere flyktet fra landet, ifølge Store norske leksikon (SNL). Datidens Ungarn er blitt beskrevet som en sovjetisk klientstat.

En klientstat er et land som er avhengig av, og får beskyttelse fra, et annet, sterkere land (en «patron»). Som regel handler avhengigheten om klientstatens militære sikkerhet, men den kan også gjelde økonomiske saker. Klientstaten styrer som regel selv over sine indre forhold, men følger sin patron når det gjelder utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk. At det er andre enn klientstaten selv som bestemmer i ytre forhold, blir ikke gjort allment kjent. I noen tilfeller kan klientstaten se ut til å være selvstendig, og kan være medlem av FN. (SNL)

I 2022 satte Viktor Orban likhetstegn mellom EU og Sovjet da han deltok på en markering av oppstanden i Ungarn i 1956. Oppstanden i 1956, der det ble stilt krav om politisk frihet, økonomiske reformer og at sovjetiske styrker skulle trekkes ut av landet, ble til slutt brutalt slått ned av Sovjetunionen. Det markeres hvert år i Budapest.

Sovjetiske tanks i den ungarske hovedstaden Budapest under oppstanden i 1956. (AP Photo/Ap)

– Vi har et ulikt syn på krigen i Ukraina

Under markeringen i 2022 antydet Orban ifølge NTB at EU til slutt vil ende som Sovjetunionen, som ble oppløst for mer enn 30 år siden. Siden har statsministeren gang på gang gått hardt ut mot EU, og i tillegg har han stukket kjepper i hjulene for EUs støtte til Ukraina – og motarbeidet ukrainernes ønske om EU-medlemskap.

Orban peker altså nå på grense-poenget som årsak til at Ungarn hjelper Ukraina, men Orban og ungarske styresmakter så langt har vist et langt mer russiskvennlig syn på krigen enn mange andre europeiske land.

– Vi har et ulikt syn på krigen, men vi mener Ukraina trenger hjelp og at det er nødvendig å hjelpe dem, sa Orban under pressekonferansen tirsdag.

– Det er helt åpenbart at de stakkars ukrainerne ikke kan vinne på slagmarken, sa Orban under en konferanse i Qatar i fjor vår.

Trykket Putins hånd

Etter invasjonen av Ukraina er Orban ifølge NTB den eneste EU-lederen som har trykket Russlands president Vladimir Putin i hånda, under et besøk i Kina. Håndtrykket vakte stor forargelse blant de øvrige 26 EU-landenes ledere.

Ungarns statsminister Viktor Orban og Russlands president Vladimir Putin hilser under et møte i Kina i fjor. (Grigory Sysoyev/AP)

– Orban har ofte tatt rollen som den som spolerer EUs utenrikspolitiske planer, og slik har det vært en stund, sa Øst-Europa-eksperten Tobias Schumacher til Dagsavisen i høst.

Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov har kommentert de ferske uttalelsene fra Orban om at Ungarn ikke ønsker å dele grense med russerne.

– Det er en del ting vi ikke er enig med herr Orban i. Jeg vil understreke at Russland ikke utgjør noen trussel for land som ikke har en fiendtlig holdning til oss, sier Peskov til Tass.

Fakta om Viktor Orban

Ungarsk politiker (60). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. Gjenvalgt for sin fjerde periode i 2022.

Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

Grunnla det høyrepopulistiske og nasjonalkonservative partiet Fidesz i 1988 og har ledet partiet siden.

Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe som ga partiet makt til å gjennomføre grunnlovsendringer.

Opposisjonen har anklaget Orban for å undergrave demokratiet gjennom en rekke kontroversielle lovendringer.

Orbans regjering har også ofte vært i konflikt med EU.

(Kilde: NTB)

Viktor Orban. (Denes Erdos/AP)

