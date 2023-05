Orban: Ukraina kan ikke vinne krigen

– Det er helt åpenbart at det ikke vil bli noen løsning på slagmarken, sier Orban.

– Dersom man ser på realitetene, ser på tallene, ser på omgivelsene, ser på det faktum at Nato ikke vil sende styrker, så er det helt åpenbart at de stakkars ukrainerne ikke kan vinne på, slagmarken, sier han på en konferanse i Qatar tirsdag.

Orban understreker at han har stor medfølelse med ukrainerne og forstår hvor mye de lider, og han mener fredsforhandlinger er den eneste veien å gå. Da må USA komme på banen, mener statsministeren.

– Det er helt åpenbart at det ikke vil bli snakk om noen sikkerhetsarkitektur for Europa uten USA. Og denne krigen kan ikke stanses uten at Russland og USA inngår en sikkerhetsavtale, sier han.

– Som europeer er jeg ikke tilfreds med dette, men det er den eneste farbare veien, sier Orban videre.

Ungarn er i utakt med andre EU-land i synet på krigen og har blokkert for noe EU-hjelp til Ukraina. Orban har heller ikke fordømt den russiske invasjonen og fastholder at den kom som et resultat av feilslått diplomati.

[ Hardt ut mot Vestens Putin-syn: – Ikke heldig ]

[ Britenes knallharde dom over brexit: – Fiasko ]