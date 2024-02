Orbans kommentar om Trump fikk stormende applaus

Under en tale foran egne partifeller og støttespillere i helgen, sa Viktor Orban at nasjonalforsamlingen i Ungarn kan godkjenne Sveriges søknad om Nato-medlemskap når vårsesjonen starter senere i februar.

Deretter vendte statsministeren blikket ut i verden. Orban innledet med å si «vi skal ikke legge oss opp i andre lands valg», men:

– Jeg vil gjerne se Donald Trump bli valgt til president i USA igjen, sa han, ifølge svensk Yle.

Ekspresident Donald Trump ønsker å slå sittende president Joe Biden i valget i USA 5. november. Viktor Orban håper det skjer. (REBECCA COOK/Reuters)

– Viktor Orban er en stor mann

Statsministeren fulgte opp med en Trump-kommentar som fikk salen til å bryte ut i stor og langvarig applaus:

– Donald Trump kan skape fred i Øst-Europa, sa Orban.

Det føyer seg inn i rekken av tidligere Trump-vennlige uttalelser fra ungareren.

«Trump er den eneste mannen som kan redde den vestlige verden», sa Orban i et intervju med den tidligere ankermannen i Fox News, Tucker Carlson, publisert på X/Twitter i høst.

– Ungarns statsminister Viktor Orban er en stor mann. Han er en stor leder i Europa. Han er en veldig sterk mann, kvitterte Trump under et valgmøte i New Hampshire forrige måned, ifølge medier som Washington Post og MSNBC.

Les også: Fico tar Orban i forsvar: – Det er ikke rettferdig

– Trump beundrer «sterkmenn»

Dagsavisen har tidligere omtalt forholdet mellom den ungarske statsministeren og Trump.

– Viktor Orban er et større forbilde for trumpistene enn Ronald Reagan (tidligere president i USA, red.anm.). De drar på konferanse i Budapest, og Orban taler på den konservative CPAC-konferansen i USA, sa professor og USA-ekspert Hilmar Mjelde til Dagsavisen nylig.

Donald Trump og Ungarns statsminister Viktor Orban under et møte da Trump var president i USA. (Manuel Balce Ceneta/AP)

Professoren peker på likhetstrekk mellom de to.

– Både Trump og Orban er typiske høyreradikalere. Begge er populister, har autoritære tilbøyeligheter og står for en ekskluderende nasjonalisme, forklarte han.

– For Trump selv er Orbans autoritære trekk det som appellerer. Trump beundrer såkalte «sterkmenn» som styrer etter eget forgodtbefinnende, la Mjelde til.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Slik er han bak kulissene (+)

Les også: Fico spår «smertefull» løsning i Ukraina

Les også: Freser mot Orbans «fantasi»-politikk: – Det hjelper Putin

USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. (Høgskolen på Vestlandet)

---

Fakta om Viktor Orban

Ungarsk politiker (60). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010. Gjenvalgt for sin fjerde periode i 2022.

Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

Grunnla det høyrepopulistiske og nasjonalkonservative partiet Fidesz i 1988 og har ledet partiet siden.

Ved valget i 2010 fikk Fidesz to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, noe som ga partiet makt til å gjennomføre grunnlovsendringer.

Opposisjonen har anklaget Orban for å undergrave demokratiet gjennom en rekke kontroversielle lovendringer.

Orbans regjering har også ofte vært i konflikt med EU.

(Kilde: NTB)

Viktor Orban underveis i sin TV-sendte tale lørdag. (ATTILA KISBENEDEK/AFP)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen