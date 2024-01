Fico tar Orban i forsvar: – Det er ikke rettferdig

– Vi har lyttet nøye til forslagene fra statsminister Orban angående Ukraina-støtten, og jeg ønsker å gjenta at disse virker fornuftige fra vårt ståsted, sier Robert Fico ifølge nyhetsbyrået AP.

– Skal vi hjelpe Ukraina, så må vi gjøre det uten å skade EUs budsjett, legger han til.

Orban og EU-landet Ungarn har gang på gang skapt trøbbel for unionens støttepakke til Ukraina. EUs plan A er å få til en enighet på det ekstraordinære EU-toppmøtet 1. februar om å bevilge 50 milliarder euro i bistand og lån til krigsherjede Ukraina over fire år. Orban, som er regnet som Russlands beste venn i EU, har foreløpig sagt nei til dette.

– Det finnes ingen plan B på bordet, har EUs handelskommissær Valdis Dombrovskis sagt, ifølge NTB.

Uenig med Orban

Vedtaket krever enstemmighet. Men på EU-toppmøtet i desember la Ungarn ned veto mot saken. Statsminister Viktor Orban har den siste tiden kommet med signaler om at Ungarn kan snu – men bare dersom det er snakk om årlige bevilgninger, ikke en fireårsbevilgning.

Dét er en dårlig idé, mener Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson.

– Vi skal vise langsiktighet og ikke behøve å ha denne diskusjonen hvert år. Russland skal ikke vinne denne krigen, sier hun til nyhetsbyrået TT.

Fico: – EU kan ikke forvente det av Ungarn

Kritikere av Viktor Orban mener Ungarns statsminister bevisst har brukt Ukraina-forhandlingene som brekkstang for å få tilgang på midler som EU har frosset. I desember 2022 besluttet nemlig EU-kommisjonen å fryse en milliardoverføring fra det såkalte samhørighetsfondet til Ungarn, etter å ha slått fast at den ungarske regjering ikke rettet seg etter EU-regler om menneskerettigheter og rettsstatens prinsipper.

I desember 2023 opphevet kommisjonen blokkeringen av drøyt ti milliarder euro, men 21 milliarder euro var fortsatt frosset, blant annet på grunn av korrupsjon i Ungarn. Orban uttalte selv i desember at han ikke ville si ja til EUs langtidsbudsjett hvis ikke EU-kommisjonen friga resten av midlene som holdes tilbake, ifølge NTB.

Ungarns Viktor Orban er et stadig uromoment for EU. (Denes Erdos/AP)

Midlene fra samhørighetsfondet har som mål å redusere økonomiske og sosiale forskjeller blant medlemslandene og fremme bærekraftig utvikling, særlig på området infrastruktur, skriver nyhetsbyrået.

Slovakias statsminister Fico, som besøkte Viktor Orban i Budapest tirsdag, mener Orban har all grunn til å motsette seg EUs Ukraina-støtte så lenge Ungarn ikke får tilgang til samtlige av de blokkerte EU-pengene.

– EU kan ikke forvente at et medlemsland som har fått penger inndratt skal gå med på å gi penger til et annet land. Det er rett og slett ikke mulig. Det er ikke rettferdig, sier Fico, ifølge AP.

Hestehandel med Putin

I november omtalte Dagsavisen et utspill fra sikkerhetspolitisk ekspert Patrik Oksanen hos tankesmia Frivärld til svenske Expressen. Han uttalte at Viktor Orban «hestehandler» med Russlands president Putin og samtidig driver dobbeltspill mellom Russland, Nato og EU.

Orban unngikk for øvrig å bruke begrepet «krig» om Ukraina i et møte med Vladimir Putin i oktober.

Tobias Schumacher, som er professor i europastudier ved NTNU og nestleder for REDEMOS, et internasjonalt forskningsprosjekt om EUs demokratistøtte til Øst-Europa, var enig i Oksanens synspunkter.

– Men på en måte er det litt gammelt nytt at Orban er til irritasjon. Han har ofte tatt rollen som den som spolerer EUs utenrikspolitiske planer, og slik har det vært en stund, sa Øst-Europa-eksperten til Dagsavisen.

NTNU-professor Tobias Schumacher. (NTNU)

Da Robert Fico ble valgt til statsminister i Slovakia, kom det umiddelbart spekulasjoner om hvorvidt han ville bli en alliert av Orban i EU, og slik skape enda mer trøbbel innad i unionen. Men det blir feil å sidestille Fico og Orban, ifølge Tobias Schumacher.

– Når det gjelder Orbans og Ficos forhold, så har det forbedret seg betraktelig de siste årene. Men Fico, til tross for skamløs og vulgær retorikk, er i mye mindre grad prorussisk enn Orban. Fico er mye mindre ideologisk, sa NTNU-professoren.

Allianse mellom Ungarn og Slovakia? NTNU-professor har svar

Fico har på mange måter vært en taus tilhenger av Slovakias EU- og Nato-medlemskap, og slik skiller han seg fra Orbans aggressive retorikk, ifølge NTNU-professoren.

Fico har heller ikke samme spillerom som Orban. Den slovakiske statsministeren dannet etter valgseieren en koalisjon med det nasjonalistiske og åpent prorussiske partiet SNS, men også med det mer moderate sentrum-venstrepartiet Hlas-SD.

– Å påstå at Bratislava og Budapest vil forme en allianse som vil ødelegge for EU, er etter min mening svært misvisende. Da vil man undervurdere nøkkelforskjellene mellom Orban og Fico, sa Schumacher.

Slovakias statsminister Robert Fico har ikke det samme spillerommet som sin kollega Orban, mener ekspert. (Denes Erdos/AP)

Fakta om Robert Fico

Robert Fico er en slovakisk politiker. Han har vært statsminister i Slovakia i fire perioder, 2006–2010, 2012–2016, 2016–2018 og fra 2023. Han har vært medlem av Nasjonalrådet, det vil si nasjonalforsamlingen, fra 1992.

Robert Fico er utdannet jurist og var tidligere ansatt ved Vitenskapsakademiet.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022 (se: Ukraina-konflikten), har Fico markert seg som motstander av å sende våpen til Ukraina. Han støtter heller ikke de EU-sanksjonene som rammer Slovakia. Slovakia er ett av de europeiske landene som er mest avhengig av russisk gass og olje. Meningsmålinger etter invasjonen viste at slovaker flest mente Ukraina har mer skyld i konflikten enn Russland.

Les mer hos Store norske leksikon

