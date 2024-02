Rasende Medvedev: – La jorden brenne under føttene hans

– Jeg føler avsky for en mann som var en sovjetisk og russisk offiser, men ble en forræder, skriver Medvedev på meldingstjenesten Telegram.

Medvedev var president i Russland i perioden 2008-2012, da nåværende president Vladimir Putin var statsminister. Medvedev ble deretter statsminister i perioden 2012–2020. Nå er han nestleder for Russlands sikkerhetsråd.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj erstattet torsdag den populære forsvarssjefen Valerij Zaluzjnyj med Oleksandr Syrskyj som den overordnede leder for krigføringen mot Russland, idet kampene er i ferd med å gå inn i sitt tredje år.

Ukrainas nye forsvarssjef, generaloberst Oleksandr Syrskyj, ønskes lykke til i ny stilling av landets president Volodymyr Zelenskyj. (UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters)

Syrskyj vil ifølge NTB rotere styrkene ved fronten for ikke å slite ut soldatene, samtidig som han vil nyttegjøre seg bedre av ny våpenteknologi.

«Snøleopard» og «slakter»

58-åringen, som ble født i landsbyen Novinki i daværende Sovjetunionen, har kallenavnet «Snøleoparden». Navnet fikk han i 2014, fordi hans taktikk mot prorussiske separatister i det østlige Ukraina minnet om leopardens atferd – forsiktig, snedig og modig, skriver dansk TV 2.

Ifølge Kyiv Independent er den nye forsvarssjefen beryktet for sin brutale disiplin, som har gitt ham kallenavnet «Slakteren» blant noen.

Etter studier tjenestegjorde Syrskyj i artilleristyrkene til den sovjetiske hæren, ifølge NTB. Syrskyj studerte til å bli offiser ved en skole i Moskva. I 1980 ble han satt i tjeneste i Ukraina, som da var del av Sovjetunionen. Men da Sovjet kollapset, ble Syrskyj værende i Ukraina og ble etter hvert med i den uavhengige ukrainske hæren, skriver Al Jazeera.

Forfatter Sylo Taraku har beskrevet Dmitrij Medvedev som en slags «kontrollert ventil» i Russland. (Ekaterina Shtukina/AP)

Dmitrij Medvedev går til stadighet hardt ut via meldingstjenesten Telegram. Russlands ekspresident har vært høylytt om sin støtte til Russlands invasjon av Ukraina og fordømmer ofte Vesten i provoserende innlegg. Nå har han altså rettet sin vrede mot Syrskyj.

– La jorden brenne under føttene hans! skriver Medvedev om Ukrainas nye forsvarssjef.

Les også: Brede trodde han skulle dø: – Aksepterte at alt var over

Medvedev og Putin

– Ingen tar Medvedev seriøst. Det var knapt nok noen som gjorde det da han var president. Han hadde kun embetet fordi loven ikke tillot Vladimir Putin å sitte som president hele tiden, sa FFI-forsker Tor Bukkvoll til Dagsavisen i høst.

– Medvedev hadde noe makt i sin presidentperiode, og Putin var neppe fornøyd med alt han gjorde. Men Medvedev er ikke en maktperson i Russland i dag, la Bukkvoll til.

Tor Bukkvoll ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). (Christian Tandberg)

Tor Bukkvolls uttalelser om ekspresidenten ble støttet av forfatter og statsviter Sylo Taraku.

– Dmitrij Medvedev er en løs kanon på dekk, sa han til Dagsavisen.

Han mener Medvedev heller fungerer som en slags «kontrollert ventil» i Russland.

– Autoritære regimer har kontroll over narrativet under en krig. Samtidig vet de, og i dette tilfellet Vladimir Putin, at det kan ulme under overflaten, sa Taraku.

Da er det behov for noen ventiler, forklarer forfatteren, slik at det ikke blir helt lukket for meninger utenom den offisielle linjen fra Kreml. Eksempler på dette er Medvedev og eksperter fra militæret, som han sier får fyre løs med fascistisk retorikk i russisk statlig TV.

Les også: Forfatter om Putin-påstand: – Ville blitt totalt kaos

Les også: Angripes av Carl Bildt: – Krigen er et Putin-show

Les også: Reagerer kraftig på Trumps Nato-utspill

---

Hvem er Dmitrij Medvedev?

Født 14. september 1965 i St. Petersburg

Utdannet jurist

Var Russlands tredje president i perioden 2008–2012. Deretter og fram til januar 2020 innehadde han posten som statsminister. Er nå nestleder i Russlands sikkerhetsråd.

Medvedev var Vladimir Putins stabssjef i 1999, og ledet valgkampen hans i 2000. Deretter ble Medvedev stabssjef i Putins presidentadministrasjon. I 2005 ble han første visestatsminister. Medvedev var i tillegg styreformann i gigantselskapet Gazprom i periodene 2000–2001 og 2002–2008.

I desember 2007 ble han lansert som presidentkandidat av Putin foran valget i Russland i 2008. Han vant med overveldende margin. En av hans første embetsgjerninger var å utnevne Putin til statsminister.

Den 8. mai 2012 tok Medvedev over som statsminister. Putin tok over presidentstolen igjen.

(Fakta: Store norske leksikon / NTB)

Vladimir Putin og Dmitrij Medvedev avbildet sammen i 2008. (Mikhail Metzel/AP)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen