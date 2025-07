Ingen kan unnskylde seg med at dei ikkje visste

Er det fleirtal for at Noreg skal stå som forsvarar av folkeretten? I så fall må noko gjerast, skriv forfattarane av kronikken. Biletet viser fortvilte og svoltne born i kø for mat i Gaza by denne veka. Mahmoud Issa, Reuters/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentenes holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ein ny FN-rapport frå spesialrapportør Francesca Albanese viser at verdien til Oljefondets investeringar i israelske selskap har auka med heile 32 prosent etter oktober 2023.

Noreg tener på folkemord og folkerettsbrot. Slik fondets etiske retningsliner blir praktisert, har «etikk» forfalle til å legitimere uetiske investeringar, ikkje til å stoppe dei.

Her heime har blant andre LO, Norsk Folkehjelp, Amnesty, Redd Barna og fleire folkerettsekspertar tatt til orde for at Oljefondet må ut av slike selskap. Ei rekkje store internasjonale selskap og fond har dessutan trekt ut sine investeringar frå selskap Oljefondet framleis er inne i.

Annonse

Statsminister Støre og finansminister Stoltenberg hevdar likevel at dagens system er akseptabelt. Dei viser til at forvaltinga byggjer på eit anerkjend system for etisk ansvarleg investeringspraksis: Regjeringa og Stortinget har ansvaret for rammer og retningsliner, Finansdepartementet for at desse blir fylgd, og «Norges Bank Investment Management» (NBIM) for forvaltinga.

I dei etiske retningslinene heiter det blant anna at utelukking kan vedtakast der det er ein uakseptabel risiko for at selskap medverkar til, eller sjølv er ansvarleg for grove eller systematiske krenkingar av menneskerettane, eller alvorlege krenkingar av individs rettar i krig eller konfliktsituasjonar.

Har ikkje Etikkrådet fått med seg praksisen til desse selskapa?

Sentralt i systemet står Etikkrådet som kan tilrå Noregs Bank å utelukke selskap eller legge dei under observasjon. I følgje rådets nettsider blir det gjort daglege nyhendesøk for å identifisere selskap som bryt med retningslinene.

Søka blir gjennomført av firmaet RepRisk som lagar kvartalsvise rapportar knytt til normalt 60–70 saker. Rådet skriv at det vanlegvis er behov for å undersøke frå to til fire av desse nærare.

Annonse

Ei gruppe historikarar danna i vår «Historikere for Palestina» for å kartlegge kunnskap om selskap som Oljefondet er investert i med aktivitet i Israel og okkuperte palestinske område.

Vi starta med investeringar i israelske selskap og fann fleire titals selskap som burde vore utelukka, basert på dei noverande retningslinene. Det meste av informasjonen om desse selskapa var opent tilgjengeleg. Har ikkje Etikkrådet fått med seg praksisen til desse selskapa? Fangar ikkje nyhendesøka dei byggjer på opp kritikken mot selskapa? Uansett er det mykje som tydar på at rådets praktisering av retningslinene er for snever og dels inkonsekvent. La oss illustrere med nokre døme.

I møte med kritikk plasserer regjeringa og Etikkrådet ansvaret hjå kvarandre i ein evig bortforklarande runddans.

Oljefondet har investeringar i mange israelske bankar som bidrar med lån til drift av lokale styresmakter, bygging av ulovlege busetnader, vindkraft, kjøpesenter, bussruter og bybanar i okkuperte område. Dette fører bl.a. til valdeleg utdriving av palestinarane, tilraning av ressursar og ei systematisk integrering av dei ulovlege busetnadene i Israel og fragmentering av palestinske område. Dette er folkerettsstridig. Tidlegare har Etikkrådet bl.a. tilrådd utelukking av selskap som byggjer eller leiger ut busetnader, byggjer veganlegg, leverer kommunikasjonstenester eller drivstoff på palestinske område. Korleis kan rådet då meine at bankane som finansierer den ulovlege bustadbygginga og infrastrukturen, og slik spelar ei nøkkelrolle i okkupasjonen, ikkje bidrar?

Døme frå IT-industrien er også tydelege. Selskapa One Software Technologies og Hilan leverer basal digital infrastruktur til overvakinga og kontrollen av palestinaranes rørsler og bidrar slik konkret til fragmenteringa og øydelegginga av samfunnet deira. Meitar-systemet, eit biometrisk identifikasjonssystem som One Software leverer tenester til, er bl.a. installert ved kontrollpostane på Vestbreidda. Selskapet har også for å støtte Israels krigføring, tilbydd sysselsetjing til alle ortodokse jødar som ville gjere militærteneste. Er det slike investeringar som skal sikre velferda vår i framtidige generasjonar? Kan vi leve med «etiske retningsliner» som ikkje utelukkar denne type verksemd?

Annonse

I møte med kritikk plasserer regjeringa og Etikkrådet ansvaret hjå kvarandre i ein evig bortforklarande runddans. Ingen av partane tar ansvar for konsekvensane i Palestina, tvert i mot tåkelegg dei desse. Vi finn det derfor på ingen måte beroligande når Stoltenberg forsikrar oss om at «Etikkrådet følger utviklingen nøye». Det har dei tilsynelatande gjort lenge, med minimale konsekvensar. Til dømes er berre to israelske selskap fjerna sidan 7. oktober 2023, trass i folkemord og eskalerande okkupasjon.

Folkeretten er ikkje noko ein kan smykke seg med når det passar.

Ansvaret kviler til sjuande og sist hjå regjering og storting. Er det fleirtal for at Noreg skal stå som forsvarar av folkeretten? I så fall må noko gjerast. At Noreg anerkjende Palestina og løftar fram folkeretten i ein del saker er bra, men denne politikken mistar grunnleggande truverd og overtydingskraft når Noreg samstundes tener på folkemordet og aksepterer investeringar som bidrar til folkerettsbrot. Folkeretten er ikkje noko ein kan smykke seg med når det passar.

Stortinget kunne stemt fram ei endring rett før sommaren. Den 4. juni stemte Ap, Sp, Høgre og Frp ned eit forslag om å selje Oljefondet ut av selskap som bidrar til Israels krigsbrotsverk og okkupasjon. Vi i dugnadsgruppa Historikere for Palestina ynskjer å bidra til meir kunnskap om fondets investeringar og sette søkeljos på dei openberre veikskapane ved eit «etisk» forvaltingssystem som har forfalle til å legitimere uetiske investeringar, heller enn å stoppe dei.

Vi treng dermed ikkje meir «sjølvtillit» på vegne av dette systemet, slik statssekretær Torgeir Micaelsen uttrykte det i Dagsnytt 18 den 3. juli. Heller enn politikarar som lirer av seg papegøyeaktige lekser og ber om blind tillit, treng vi kritiske røyster og fleire stortingsrepresentantar som er villige til å ta inn over seg kunnskap om kva Oljefondet faktisk bidrar til.

Annonse

Ingen kan denne gongen unnskylde seg med at dei ikkje visste.