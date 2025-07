Jeg liker ikke Airbnb-naboer. Men jeg bruker det selv

Airbnb fyller et behov hoteller ofte ikke dekker, men medfører også enorm belastning på lokalområdene, skriver Klara Sjo. Foto: Ricardo Arduengo, AFP/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Innleggsforfatter Klara Sjo.

I neste uke flytter det inn fire nye naboer i leiligheten tvers over gangen. Uken etter kommer det tre nye, og uken etter det kommer det fire nye. Naboen min leier ut via Airbnb om sommeren. Misliker jeg det? Helt klart. Stadig vekk kommer det horder av ukjente med store dunkende kofferter opp trappen, oftest midt på natten, de sorterer bosset feil (restavfall er den grønne!), og de tar ikke trappevasken. Jeg liker ikke Airbnb-naboer. Bor jeg i Airbnb når jeg er ute og reiser? Selvsagt.

Airbnb er praktisk, spesielt når man reiser flere sammen eller skal være et sted over lengre tid. Leilighetene har ofte kjøkken og vaskemaskin, noe som gjør hverdagen enklere – særlig for småbarnsfamilier. Samtidig får man gjerne mer plass enn på hotell.

Som Airbnb-gjest føler jeg at jeg kommer tettere på det lokale livet – enten det er søppelhenting i en smal venetiansk gate eller privat badstutid i Jyväskylä. Noen ganger byr vertene på uventede opplevelser – som hjelp mot det vonde øyet!

Pris er også et stort pluss. For reisefølger er det rimeligere å dele en leilighet enn å booke flere hotellrom. Man går riktignok glipp av daglig oppredning, men det overlever jeg.

Airbnb fyller et behov hoteller ofte ikke dekker.

Men Airbnb er et problem, fordi korttidsleie lønner seg fremfor langtidsleie. Små og store selskaper har gjort business av å kjøpe små hus og leiligheter for å leie dem ut gjennom Airbnb og andre plattformer på korttidsbasis. Dermed blir langtidsleiemarkedet lidende, og de fastboende blir presset ut til fordel for mer pengesterke turister.

Jeg vil ha både i pose og sekk. Jeg vil bo billig når jeg reiser, men samtidig leve i et nabolag med ekte naboskap.

I Barcelona, New York, Venezia, Mexico City og flere andre byer har lokalbefolkningen demonstrert mot korttidsleiemarkedet og Airbnb, fordi de ser det som en av hovedgrunnene til at de nå presses ut av leiemarkedet. Samtidig blir sentrum av byene mer en feriekulisse enn en faktisk levende by.

På lang sikt er korttidsutleie med på å presse boligprisene oppover, og skaper unødvendig press i et allerede presset boligmarked. Den politiske ledelsen i de ulike byene – de norske inkludert – har ofte vært svært avholdende til å lage restriksjoner. Airbnb-gjestene legger jo tross alt igjen en god del penger på steder hvor turisme er en viktig del av inntekten. Men skal vi ha levende byer, må vi også ha folk som bor og har sitt virke midt i disse byene.

Korttidsutleie legger press på lokalmiljøet. Den omfattende utleien via plattformer som Airbnb skaper økt press på lokal infrastruktur, særlig i småbyer. Kommunene har lite oversikt, og reguleringene er svake. Bortsett fra borettslag som selv kan sette grenser, finnes det få nasjonale føringer for hvor mye eller hvor ofte man kan leie ut.

Dette har flere konsekvenser: Kommunene får dårligere data for boligplanlegging, og korttidsleie bidrar lite til fellesskapet. Utleiefirmaer deltar ikke på dugnader, og turister handler sjelden i de spesialbutikkene som gir byene særpreg. Resultatet? I småbyer domineres hovedgatene av suvenirbutikker. Er det virkelig slik vi vil ha det?

Samtidig skal jeg være ærlig: Når jeg reiser, velger jeg ofte Airbnb selv. Det er billigere og mer praktisk. Så ja – jeg vil ha både i pose og sekk. Jeg vil bo billig når jeg reiser, men samtidig leve i et nabolag med ekte naboskap og et mangfoldig butikkliv når jeg er hjemme.

Derfor trengs det politisk handling. Korttidsutleie må reguleres, både for å bevare levende lokalmiljøer og for å sikre inntekter til kommunene.