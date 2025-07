Ikke fantastisk, men en markant forbedring

I likhet med James Gunns kinoaktuelle «Superman» er dette en frisk start for en kjent superhelt-merkevare, og kaster oss rett inn i et nytt univers som ikke krever at man har pugget Marvel-pensumet grundig eller har en doktorgrad i alle de tidligere filmene og -strømmeseriene.

Fremfor å introdusere noen helt nye superhelter har Marvel-sjefen Kevin Feige valgt å tørke støv av en gjeng som fram til nylig sonet på isolat i Fox-fengselet. Til tross for tre separate forsøk har ingen hittil klart å filmatisere «De fantastiske fire» på en velfungerende måte.

«The Fantastic Four» (1994) var en lurvete Roger Corman-lavbudsjettproduksjon skapt utelukkende for å beholde rettighetene, og ble aldri offentlig vist. Tim Storys begredelige «Fantastic Four» (2005) burde ha lidd samme skjebne, og var et syntetisk salgsprodukt som representerte en total mangel på respekt for kildematerialet og publikums intelligens (oppfølgeren «Rise of the Silver Surfer» fra 2007 var knapt mer tolerabel). I 2015 kom «Fantastic Four», som var preget av kreative konflikter, skjødesløs studioinnblanding og ble en så katastrofal fiasko at den ruinerte karrieren til regissør Josh Trank.