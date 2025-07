Det er blod i vannet – bolighaiene kommer

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg er en av cirka 90.000 studenter i Oslo. I likhet med majoriteten av studentene i hovedstaden har jeg også vokst opp utenfor Ring 3. Med andre ord stilte også jeg på relativt bar bakke da jeg flyttet til Oslo i august 2023.

Det var såpass vanskelig å finne seg boplass at jeg endte opp på sofaen til ei venninne i en måned før jeg fikk flytte inn i et kollektiv med tre andre. Og ja, det handlet nok om mer enn dårlig utvalg på utleiemarkedet og høye priser. Det handlet også om at jeg anså store deler av de tilgjengelige alternativene som subpar. Standarden på mange leiligheter er rett og slett for dårlig.

Det sies at beggars can’t be choosers, men hvor bedritent skal det bli før man ikke lenger anses som kravstor eller urealistisk? Om man velger å bo i et kollektiv med 8 soverom og ett bad, med late romkamerater som gjerne ikke vasker og rydder etter seg – da gjør man ikke det fordi det er en koselig del av studenttilværelsen. Man gjør det fordi man ikke har bedre alternativer.

Man sparer kanskje noen tusenlapper, men hva ofrer man hva gjelder mental helse og trivsel? Det kan være krevende å bo et sted med begrenset boltreplass og risiko for dårlig kjemi og samarbeid med romkamerater man selv ikke nødvendigvis har valgt. Ikke bare er det frustrerende for studentene som bor i disse kaninburene – som en eller annen boliginvestor har forvandlet fra det som tidligere var en ordinær leilighet. Det er også frustrerende for naboene. De bekymrer seg over verditap på egen bolig og forringelse av bomiljøet.

Ifølge Studentindeksen er ikke boligmarkedet tilgjengelig for studenter uten ekstra inntekt. Det fremgår i rapporten at en gjennomsnittlig student bruker 12,2 timer i uken på deltidsarbeid, som samlet tilsvarer en 133 prosent stilling om du er fulltidsstudent. Gjør du det i Oslo, er omtrent en tredjedel av leieboliger / soverom i bolig for én person tilgjengelig for studentene, ifølge rapporten. Med andre ord: Utvalget er ganske traust.

Når du i tillegg kjemper om plassen med tusenvis av andre studenter, og utleiere mottar i snitt 90 henvendelser per annonse, begynner det å se temmelig mørkt ut. For å legge stein til byrden, har én av ti utleieboliger forsvunnet siden pandemien. I juni ble det publisert 723 «ønskes leid»-annonser på Finn.no landet over – en økning på 75 prosent siden starten av året.

Studentboliger kan heller ikke regnes som et sannsynlig alternativ i dag, med over 6.000 studenter i kø bare i Oslo. Dessuten er nesten 80 prosent av de 2.500 studentboligene som skal tildeles i august, lovet bort til utenlandske studenter. I motsetning til Fpu-leder Simen Velle mener jeg at dette er en solidarisk prioritering, da de stiller med enda mindre potensielle nettverk enn oss nordmenn fra distriktene. I tillegg er disse tallene kun for august. Studentboligene til SiO generelt består av mellom 65–70 prosent nordmenn. Det er ikke snakk om at disse internasjonale studentene sniker i køen. Det handler med andre ord ikke om å rævkjøre norske studenter ytterligere, men om å gi dem som kommer langveis fra en sjanse til å få tak over hodet.

Problemet ligger ikke i fordelingen. Det ligger i mangelen på kapasitet og plass. Oslo – og andre byer – har overhodet ikke nok studentboliger til å huse studentene, og privatmarkedet kan ikke lenger imøtekomme etterspørselen.

Eiendomsinvestorer og bolighaier – om det er verdt å skille mellom de to – selger nå unna utleieboligene sine. Det lønner seg ikke lenger å drive med utleie, hevdes det. Parallelt med det har de gjenværende utleierne sett sitt snitt til å øke prisene ytterligere. De fleste studenter som leier, gjør det gjennom privatmarkedet, og er blant dem som må ta konsekvensene.

I en pressemelding uttrykker leder i Norsk studentorganisasjon Sigve Næss Røtvold bekymring over nedgangen i antall utleieboliger. Han poengterer at mange nå må benytte tiden ved studiestart på å lete etter bolig fremfor å skape relasjoner med medstudenter. Er det virkelig slik vi ønsker oss at unge menneskers første møte med studenttilværelsen skal være?

Løsningen ser heller ikke ut til å være nærstående. Både Høyre og Frp foreslår å la private aktører ta over deler av studentboligutviklingen, med støtte fra det offentlige. Jeg stiller spørsmål ved om midlene heller bør gå til å sikre rimeligere boligpriser for studentene, fremfor å skape profitt for private, kommersielle aktører.

Høyre har også foreslått å gi studenter muligheten til å ta et frivillig tilleggslån utover det ordinære studielånet. Det er uten tvil et bedre alternativ enn forbrukslån, men det fremstår mest som å sminke grisen.

I juni jublet NSO over at Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) foreslo å gjøre studentboliger til et eget arealformål i plan- og bygningsloven. Det innebærer at kommuner enklere kan regulere og prioritere tomter til slike formål. Håpet er at det også skal gi raskere og rimeligere bygging.

Utover det bevilget Arbeiderpartiet i årets statsbudsjett midler til 3.000 nye studentboliger. Regjeringen har videre lovet å bygge 130.000 boliger innen 2030 – hvorav 20.000 i Oslo. Målet er å lette presset på boligmarkedet.

Men resultatene lar vente på seg. De fem årene til 2030 er en liten evighet sett med studentøyne. I mellomtiden får studentene fortsette å kjempe med nebb og klør i utleiemarkedets versjon av dystopien «Hunger Games» .

Staten har hatt mulighet til å sikre rimelige boliger gjennom samskipnadene, men har i praksis sovet i timen. Når private aktører har fått så stort spillerom, er det studentene som sitter igjen som taperne. Resultatet er skyhøye husleier – hver eneste måned. Med mindre du har en høy toleranse for felles bad, hybelkaniner og søppelansvar.