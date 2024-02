Haley tordner etter Trump-utspill: – Ikke vær på lag med en bølle

– Ikke vær på lag med bølla. Ikke vær på lag med en som dreper sine motstandere. Ikke vær på lag med en som har invadert et land der så mange har blitt drept, sier Republikaneren Nikki Haley i et ferskt intervju med CBS, og viser til Russlands president Vladimir Putin.

På et valgkampmøte lørdag hevdet Donald Trump at han i sin tid som president ga beskjed til et stort Nato-land om at USA ikke kom til å beskytte det i et russisk angrep hvis de ikke investerte nok i forsvar.

Trump sa at han heller ville oppfordre Russland «til å gjøre akkurat hva faen de ville». Han sa ikke hvilket land han snakket om, skriver NTB.

Donald Trump har blikket vendt mot en retur til maktens korridorer i Washington D.C. (MARIO TAMA/AFP)

Haley: Nato har vært en suksess

I CBS-intervjuet peker Haley på at Nato har vært en suksesshistorie i 75 år. Medier som Politico og New York Times har også omtalt saken.

– Vi vil at hvert av Nato-landene skal bidra nok, men det fins andre måter å få til det på uten at du går og gir Russland beskjed om å gjøre hva de vil. Det er ikke det vi ønsker, sier Haley.

Nikki Haley er hoderystende til Trumps Nato-utspill. (Sean Rayford/AP)

Til tross for at Trump ser ut til å bli Republikanernes kandidat i presidentvalget i USA 5. november, har ikke den tidligere FN-ambassadøren Haley gitt opp å slå Trump riktig ennå.

Chris Christie, som selv utfordret Trump og Haley tidligere i Republikanernes race, men siden trakk seg, går også hardt ut mot Trump.

– Trumps uttalelser var absolutt upassende, sier Christie, ifølge Politico.

Chris Christie. (Charles Krupa/AP)

– Trump snakker ikke som en tradisjonell politiker

Den Republikanske senatoren Marco Rubio toner imidlertid ned utspillet fra Trump. Han tolker ikke uttalelsene på samme måte som Haley og Christie.

– Trump snakker ikke som en tradisjonell politiker, påpeker Rubio.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg uttalte seg om Trumps utspill tidligere søndag.

– Enhver antydning om at allierte ikke vil forsvare hverandre, undergraver vår alles sikkerhet, inkludert USA sin, sa Stoltenberg i en uttalelse, ifølge NTB.

Generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg avbildet med Donald Trump under Trumps presidentperiode. (Heiko Junge/NTB)

Dagsavisen omtalte nylig at flere eksperter og politikere uroer seg over konsekvensene for Europa hvis Donald Trump vinner USA-valget.

– Men jeg tror ikke europeiske ledere er tjent med å tegne et dommedagsscenario av en eventuell Trump-seier i valget 5. november. Det er mye som kan gjøres for å hindre at det blir en katastrofe, sa forsker Karsten Friis i Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Christopher Olssøn)

---

Fakta om Natos artikkel 5

Forsvarsalliansen NATO er bygd opp på grunnlag av Atlanterhavspakten fra 1949.

Artikkel 5 i pakten sier at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemsstatene i Europa eller Nord-Amerika er et angrep mot alle. Hvis et slikt angrep finner sted, vil den enkelte medlemsstat selv ta stilling til med hvilke midler angrepet skal besvares.

Artikkelen er gjort gjeldende én gang, i forbindelse med terrorangrepet mot USA 11. september 2001.

(Kilde: NTB)

---

