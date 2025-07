Praktfull vin til sjømat

Vinhuset Gadais holder til i Saint-Fiacre, i Muscadet Sèvre et Maine i Loire-dalen. Her har de laget vin siden 1952, og har i dag 50 hektar med vinmarker på et lappeteppe på ulike steder i området med hele ti forskjellige jordsmonn. Typisk for viner fra Muscadet er at de lagres «sur lie» – altså på bunnfallet i gjæringstankene, noe som gir større kompleksitet.

Tre av vinen til Gadais er å få polets bestillingsutvalg, og det er etter min mening Domaine de la Tourmaline, den rimeligste av dem, som er stjernen. En knallbra, frisk og mineralsk muscadet som er en praktfull vin til blåskjell og annen sjømat.

Når det gjelder vinene Perrières Monopole og Plantation 1947 er disse en annen sort. Førstnevnte er fermentert og lagret på eik og minner aller mest om en hvitvin fra Rioja.