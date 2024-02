Stoltenberg svarer Trump: – Undergraver hele alliansens sikkerhet

Stoltenberg kommer med kommentaren etter et utspill fra USAs tidligere president Donald Trump.

På et valgkampmøte hevdet Trump at han i sin tid som president ga beskjed til et stort Nato-land om at USA ikke kom til å beskytte det i et russisk angrep hvis de ikke investerte nok i forsvar.

Ekspresident Donald Trump har igjen satt sinnene i kok, denne gang i forbindelse med et utspill om Nato. (Manuel Balce Ceneta/AP)

Forsikrer om Nato-respons

Trump sa at han heller ville oppfordre Russland «til å gjøre akkurat hva faen de ville». Han sa ikke hvilket land han snakket om.

Stoltenberg antyder at utspillet setter amerikanske og europeiske liv i fare.

– Ethvert angrep på Nato kommer til å bli møtt med et samlet og kraftfullt svar, sier Stoltenberg.

Raser mot Trump

Også Polens forsvarsminister har reagert på Trumps utspill.

– Ingen valgkamp er en unnskyldning for å leke med sikkerheten til alliansen, skriver forsvarsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz på X, tidligere Twitter.

