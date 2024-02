Partifelle freser mot Trumps grep: – Forkastelig

– Jeg tror grensespørsmålet er veldig viktig for Donald Trump. Det faktum at han da kommuniserer til republikanske senatorer at han ikke ønsker å løse grenseproblemet – fordi han vil skylde på Biden – er virkelig forkastelig.

Det sier den republikanske senatoren Mitt Romney, som i 2012 var partiets presidentkandidat, i et intervju med CNNs Manu Raju. Romney har lenge vært kjent som Trump-kritisk.

President Joe Biden oppfordret forrige uke Kongressen i USA til å enes om en lovendring som kan gi landet det han har kalt landets strengeste grensetiltak noensinne, for å sikre grensen mot Mexico i sør – også fordi lovendringen er knyttet til Ukraina-støttepakken presidenten sårt ønsker å få gjennom. Men Republikanere i Kongressen har hittil nektet.

USAs president Joe Biden. (Andrew Harnik/AP)

Og så langt er det lite som tyder på noen snarlig enighet om grensetiltak, skriver NTB.

– Amerikanerne lider

Tidligere president Donald Trump har nemlig blinket ut saken som en sentral del av valgkampen sin i år, og han jobber for å stanse ethvert kompromiss, ifølge NTB.

– Realiteten er at vi har en krise på grensen, og det amerikanske folk lider som følge av dette. En som vil bli president burde prøve å løse problemet i stedet for å si «hei, ikke løs dette. La heller meg ta æren for å løse det senere», sier Mitt Romney.

– En dårlig avtale om grensen er langt verre enn ingen avtale, har Donald Trump skrevet på sin egen plattform Truth Social.

Ekspresident Donald Trump ønsker seg en retur til maktens korridorer i Washington D.C. (Charlie Riedel/AP)

– Trump ønsker å «drepe» en avtale

Kilder sier til The Hill at flere republikanske senatorer har øynet muligheten til «store politiske seire» i forhandlinger med Demokratene om grensesituasjonen, men at det framstår mer og mer åpenbart at Trump ikke vil ha noe av dette.

– Trump ønsker å «drepe» en avtale. Han vil heller bruke det (mot Biden) i valgkampen, sier en kilde i Senatet til nettstedet.

Den republikanske senatoren Thom Tillis sier til The Hill at det vil være «en stor feil» å vende ryggen til grenseavtalen med Demokratene i den tro at dét vil gi republikansk seier i presidentvalget 5. november.

Republikaneren Thom Tillis representerer North Carolina i Senatet i USA. (AMANDA ANDRADE-RHOADES/Reuters)

---

Fakta om Mitt Romney

Mitt Romney er en amerikansk forretningsmann og politiker for Det republikanske partiet. Han er innvalgt til Senatet fra Utah for perioden 2019–2025.

Romney var republikanernes presidentkandidat ved valget i 2012, der han tapte mot Barack Obama. Fra 2003 til 2007 var Romney guvernør i Massachusetts. Han er sønn av tidligere guvernør i Michigan, George Romney.

Romney kunngjorde i høst at han ikke stiller til gjenvalg i Senatet for neste periode.

I et intervju med den amerikanske avisen Washington Post i september, retter Romney kritikk både mot Donald Trump og president Joe Joe Biden, og sa blant annet at de fleste republikanere er tiltrukket av et «populistisk, demagogisk budskap».

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

---

