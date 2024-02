Ny måling: Joe Biden leder over Donald Trump

Hvem skal bli USAs neste president? Lenge har de fleste nasjonale målingene vist at Donald Trump leder eller i det minste ligger likt med president Biden.

Men slik er det ikke lenger.

Det viser en fersk måling fra Quinnipiac University i delstaten Connecticut.

Om valget var i dag, plasserer undersøkelsen Biden på 50 prosent mot Trump på 44 prosent. I en lik måling utført like før nyttår var marginen mellom dem for liten til å kunne si noe om resultatet, skriver Politico. Saken er også omtalt av blant annet Fox News og The Hill.

Undersøkelsen viser også at Biden har større oppslutning blant uavhengige velgere, på 52 mot 40 prosent.

Videre visen den at Biden i sum har større støtte innad i det demokratiske partiet enn Trump har i det republikanske.

Haley haler innpå

Om valget derimot sto mellom Biden og den republikanske kandidaten Nikki Haley, viser undersøkelsen at Haley ville vunnet med 47 prosent, mot Bidens 42 prosent.

– I et en-mot-en-scenario mot Biden gjør Haley det bedre enn Trump grunnet de uavhengige velgerne. Hvis man legger til kandidater fra ulike tredjepartier går det dårligere for henne. Dette fordi hun gjør det svakere blant republikanere generelt, sa analytikeren Tim Malloy ved Quinnipiac Universitet i en pressemelding, ifølge The Hill.

Nikki Haley er tidligere guvernør i South Carolina og var USAs FN-representant under Trump-administrasjonen.

I primærvalget i New Hampshire var det flere som forventet at hun ville gjøre det bra. Hun tapte med 43 prosent mot Trumps 55 prosent. Det ser allikevel ikke ut som hun gir seg med det første, ifølge NTB.

Samlet inn 19 millioner

En som i hvert fall ikke gir seg er Donald Trump.

Trump fikk 19 millioner dollar i valgkampbidrag i fjorårets siste kvartal, viser tall meldt inn til den føderale valgkommisjonen, skriver NTB.

Summen, som tilsvarer snaut 200 millioner kroner med dagens kurs, er rapportert inn av ekspresidentens valgkampapparat.

Nikki Haley opplyste tidligere i januar at hun har fått inn 24 millioner dollar i valgkampbidrag. Så langt tyder alt på at det er Trump som stiller mot Joe Biden i november, slik det var for fire år siden.

Den sittende presidentens folk opplyste i januar at de har fått inn 97 millioner dollar til arbeidet med å få ham gjenvalg. Det inkluderer penger samlet inn av partiet, i tillegg til Joe Bidens eget valgkampmaskineri.

Brukte 1,7 milliarder kroner

En som har gitt seg i racet er Florida-guvernør Ron DeSantis som brukte nærmere 1,7 milliarder kroner i forsøket på å bli republikanernes presidentkandidat.

DeSantis ga 21. januar opp forsøket på å bli partiets kandidat og stiller seg nå bak Donald Trump, men de sju månedene med valgkamp kostet ham og de økonomiske støttespillerne hans dyrt, viser dokumenter, melder NTB.

Ifølge dokumentene ble det brukt nærmere 1,7 milliarder kroner i valgkampen, men dette inkluderer ikke det som ble brukt i de to ukene som ledet opp til nominasjonsvalget i Iowa.

Trump vant med klar margin i Iowa, og både DeSantis og giverne hans innså da hvor dyrt det ville bli dersom han skulle fortsette kampen mot Trump i delstat etter delstat.

