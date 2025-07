Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

«Høyre mener alvor når vi sier ingen slagord, bare lavere skatt,» sa Høyre-nestleder Tina Bru, da Høyre hadde kalt inn til pressekonferanse for å snakke om skatt. Bakteppet var historisk svake målinger, og et desperat behov for å lage overskrifter.

Hun kunne like gjerne ha sagt: «Ingen slagord, bare ren ideologi.»