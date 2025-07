To Patriot-systemer klargjøres til Ukraina

Leveransen skal finansieres av Tyskland. De endelige tekniske, logistiske og økonomiske detaljene må imidlertid fortsatt avklares, uttalte Boris Pistorius etter samtalene med Pete Hegseth i Washington mandag.

Møtet fant sted etter at USAs president Donald Trump hadde kunngjort salg av Patriot-systemer til Ukraina, via europeiske allierte.

I en telefonsamtale for noen uker siden foreslo Pistorius for Hegseth å kjøpe to Patriot-systemer fra USA for å levere dem til Ukraina. Torsdag i forrige uke kunngjorde Tysklands forbundskansler Friedrich Merz at landet tilbyr seg å kjøpe Patriot-luftvernsystemer fra USA og levere dem til USA.

Tilbudet gjelder to Patriot-systemer, samt ytterligere ett som skal finansieres av Norge. Ukraina har sagt at landet trenger totalt ti systemer. Tyskland har fra før levert tre Patriot-systemer til Ukraina.

Patriot består av en mobil utskytningsplattform og luftvernraketter. Luftvernrakettene kan brukes til å avskjære fiendtlige fly, ballistiske raketter og krysserraketter. Målene kan treffes rundt 100 kilometer unna og i høyde på opptil 30 kilometer. Den mobile utskytningsplattformen ligner en stor lastebil og inneholder opptil fire utskytningsbeholdere. Opptil 16 luftvernraketter kan lastes i systemet.