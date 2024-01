USA-ekspert om Bidens kamp: – Kan bli den viktigste staten av alle

Tidligere i januar viste en undersøkelse gjort av Quinnipiac University at Biden ledet over Trump med 49 mot 46 prosent i Pennsylvania, skriver Politico og statistikknettstedet FiveThirtyEight. På en enda ferskere måling fra Susquehanna Polling and Research er tallene 46,8-39,3 i Bidens favør. De øvrige respondentene svarte «vet ikke» eller «annet».

– Det har vært gjennomgående ganske jevnt på målingene mellom Biden og Trump, der Trump har hatt et overtak i det siste. Men det kan se ut til at Biden har et overtak i Pennsylvania nå.

Det sier historiker, TV-profil og forfatter Hans Olav Lahlum til Dagsavisen. Han har blant annet har gitt ut bøkene «Trump, Biden og slaget om USA» og «Presidentene», og følger amerikansk politikk tett.

– Pennsylvania vil bli ekstremt viktig i presidentvalget, som den største av vippestatene. Det blir sannsynligvis den viktigste delstaten å vinne i valget, av de usikre statene, fortsetter han.

USA-ekspert Hans Olav Lahlum. (Emilie Holtet/NTB)

Vippestatene i USA

Selve presidentvalget i USA avholdes i år den 5. november. Da er det i alt 538 såkalte valgmannsstemmer å kjempe om, og det er de som til slutt foretar det formelle valget. Det magiske tallet for å bli utpekt til vinner er 270.

Alle valgmenn i hver enkelt delstat går til kandidaten som får flest stemmer i den. Valghistorikken gjør at de fleste delstatene enten regnes som trygt demokratiske eller trygt republikanske, skriver NTB.

Den republikanske kandidaten, som foreløpig ser ut til å bli ekspresident Donald Trump, kan for eksempel trolig regne med de 40 valgmennene fra tradisjonelt «røde» Texas, mens den demokratiske kandidaten – sittende president Joe Biden – kan føle seg trygg på et flertall i solid demokratiske New York, som gir 28 valgmenn.

Dermed er det de såkalte vippestatene det knyttes mest spenning til – Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania og Wisconsin. I 2020 gikk alle disse til Biden, mens Trump tok alle utenom Nevada da han vant i 2016. New Hampshire, som ikke er vunnet av Republikanerne siden valget i 2000, kan også være i spill, mener Hans Olav Lahlum.

– Joe Biden er fra Pennsylvanias nabostat Delaware, men han vokste opp i Pennsylvania. Pennsylvania skal i så måte være hjemmebane. Og får Biden et overtak der, blir veien til valgseier tyngre for Donald Trump. Da må han plutselig vinne både Arizona, Georgia og Nevada, for eksempel. Tar han de tre, kan det akkurat gå. En stat som New Hampshire kan også bli viktig, sier USA-eksperten.

Ekspresident Donald Trump vil tilbake til maktens korridorer i Washington D.C. (MIKE SEGAR/Reuters)

Trump-ledelse

Trump leder med 6 prosentpoeng (40-34) mot Biden på en fersk nasjonal måling, ifølge Reuters. Men nyhetsbyrået understreker at målingen, som er gjort av Reuters og Ipsos, ikke tar høyde for den viktige vippestat-faktoren.

Ifølge Fivethirtyeight leder Trump på de siste målingene i både Arizona, Georgia og Nevada. I en måling fra Emerson College i starten av januar skilte det 3 prosentpoeng (42-39) i Trumps favør i Nevada. I en måling gjort av University of Georgia School of Public and International Affairs, også den fra i starten av måneden, hadde Trump et forsprang på 8 prosentpoeng i Georgia.

Donald Trump og Joe Biden. Montasje. (AP)

I slutten av desember 2023 var Biden 6 prosentpoeng bak Trump (35-41) på Redfield and Wilton Strategies’ måling i Arizona. Kun to uker tidligere var Trump hele 10 prosentpoeng foran Biden i delstaten, da i en måling gjort av The Bullfinch Group.

I New Hampshire har Biden en ledelse på 3 prosentpoeng (44-41) i en fersk måling gjort av Marist College. I Michigan hadde presidenten i starten av januar en ledelse på 4 prosentpoeng på Trump, ifølge en måling gjort av Target-Insyght.

Demokratenes håp

For Wisconsin er det ingen ferske tall. En måling fra Bloomberg i månedsskiftet november-desember ga Trump en ledelse på 4 prosentpoeng over Biden (45-41). En måling fra J.L. Partners i samme periode ga derimot Biden den samme ledelsen (45-41), som illustrerer hvor jevnt det er.

Selskapet til Jim Messina, som drev Barack Obamas valgkamp i 2012, har en datamodell som peker på Wisconsin som avgjørende for 2024-valget to tredeler av gangene, ifølge CNN.

– Og det er ikke så rart. Wisconsin var den mest krevende staten for Demokratene av Wisconsin, Michigan og Pennsylvania i 2020-valget, påpeker han til nettstedet.

Biden vant så vidt Wisconsin i 2020. Presidenten fikk 49,45 prosent av stemmene, mens Trump fikk 48,82.

Målingene i vippestatene den siste tiden er gjort før Donald Trumps seier mot Nikki Haley i Republikanernes nominasjonsprosess i New Hampshire tidligere denne uken. Det gjenstår å se hvordan dét slår ut på kommende målinger.

– På den ene siden har Demokratene «håpet» på Trump som motkandidat, fordi man anser at Joe Bidens vinnersjanse er størst mot ham. På den andre siden er det Demokratenes verste marerittscenario at Trump blir kandidaten og i tillegg slår Biden. En hevngjerrig Trump som vinner og sikrer fire nye år i Washington D.C., vil det være det verste Demokratene kan tenke seg, sier Hans Olav Lahlum.

Nikki Haley har ikke gitt opp kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat. Men etter å ha tapt mot Donald Trump i primærvalgene i Iowa og New Hampshire nylig, ser det verre og verre ut for Haleys sjanser. (Sean Rayford/AP)

[ Gitaristen i The Smiths hardt ut mot Donald Trump ]

Lahlums Biden-spådom

Historikeren står ved sin tidligere spådom om valgutfallet.

– Jeg holder fortsatt Joe Biden som svak favoritt i presidentvalget, alt i alt. Men Donald Trump kan ha en reell sjanse. Imidlertid har de siste president- og mellomvalgene, både i 2018, 2020 og 2022, vist at republikanerne har mislyktes med «Trump-strategien» etter 2016-valget. Og likevel kjører de på Trump-strategien nå. Dét tilsier et overtak for Demokratene, sier han.

Hvem vinner presidentvalget? Hans Olav Lahlum tror det blir jevnt, men at Joe Biden trekker det lengste strået. (Mimsy Møller)

Men Biden har utfordringer.

– Alderen er nevnt, selv om Trump også har en utfordring der, men også situasjonen i Midtøsten skaper problemer for presidenten. Det blir interessant å se hvordan han balanserer det i tiden før valget, sier Lahlum.

– Fra Det hvite hus er det tydelig at man posisjonerer seg mot Trump nå, i form av å lage et kontrastbilde fra Biden til Trump der Biden er forsvareren av demokratiet, avslutter han.

Valgmenn i vippestatene i USA

Under presidentvalget velger amerikanere til sammen 538 valgmenn, som igjen velger president og visepresident. Hvert politisk parti nominerer valgmenn i hver delstat, men ikke alle er pålagt å stemme i samsvar med valgresultatet.

Her følger oversikt over antall valgmenn i hver av statene som kan regnes som vippestater i 2024.

Pennsylvania: 19

Georgia: 16

Michigan: 15

Arizona: 11

Wisconsin: 10

Nevada: 6

(New Hampshire, som historiker Hans Olav Lahlum også trekker fram som en stat å følge med på, har 4 valgmenn)

Kilde: Ballotpedia/NTB

