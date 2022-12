McConnell om Trump: – Han kan ha andre ting å finne på

McConnell, som er den republikanske lederen i Senatet i USA, har lenge hatt et svært anstrengt forhold til Donald Trump. Han fikk vann på mølla da en rekke Trump-støttede kandidater gjorde det svakt i mellomvalget i høst.

– De store taperne er Republikanerne og ikke minst Donald Trump, som har vært svært aktiv og gitt sin støtte til en rekke kandidater. Mange av dem har tapt, konstaterte Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier ved universitetet i Uppsala, til NTB forrige måned.

Mitch McConnell lover at partiet heretter vil gjøre ting annerledes.

– Jeg tror ekspresidentens politiske innflytelse er svekket. Det er det som har endret seg, innleder topp-republikaneren i et ferskt intervju med NBC News.

McConnell sier videre at partiet «aktivt vil fokusere på kvalitetskandidater» i fortsettelsen, og legger til at arbeidsforholdene vil være enklere uten innblanding fra Trump.

– Den tidligere presidenten kan ha andre ting å finne på, foreslår McConnell.

Også før valget luftet republikaneren sin bekymring rundt at flere av partiets kandidater manglet den nødvendige kvaliteten som kreves for å lykkes i et mellomvalg.

McConnell peker på Trumps innblanding i mellomvalget som en avgjørende faktor i at republikanerne skuffet. Partiet fikk flertall i Representantenes hus, men bare så vidt. Demokratene økte dessuten sitt knappe flertall i Senatet. Republikanerne hadde i forkant av valget et håp om en såkalt «rød bølge», men uten å lykkes.

– Vi mistet støtte hos uavhengige og hos moderate republikanere. Vi ble oppfattet som et parti preget av kaos, i stor grad på grunn av den tidligere presidenten, sier McConnell, som konsekvent unnlater å nevne Trump ved navn.

Trump har så langt ikke kommentert topp-republikanerens ferske uttalelser.

Les hele intervjuet med McConnell her.

---

Fakta om Donald Trumps presidenttid

Donald Trump satt som USAs president i fire år inntil han tapte gjenvalget i 2020 og måtte forlate Det hvite hus.

* Trump ble valgt til president i november 2016, med Hillary Clinton som motkandidat for Demokratene.

* Han vant valget med 306 mot 232 valgdelegater, men nesten 3 millioner færre stemmer enn Clinton.

* Trump ble tatt i ed som USAs 45. president i januar 2017.

* I sin presidentperiode gjennomførte han en lang rekke omstridte tiltak, blant dem et forbud mot innvandring fra muslimske land, bygging av mur mot Mexico og tilbaketrekking fra Parisavtalen og Verdens helseorganisasjon.

* En av hans viktigste seire var å utpeke tre konservative dommere til høyesterett. Han utpekte også en rekke andre konservative føderale dommere.

* Han innledet også handelskrig med Kina, innførte en omfattende skattereform med skattereduksjon for alle, særlig de rikeste, og flyttet USAs Israel-ambassade til Jerusalem.

* Spesialetterforsker Robert Mueller kom til at hans valgkamp fikk hjelp av Russland til å vinne valget i 2016, men fant ikke tilstrekkelig bevis for at Trump selv var involvert.

* Trump ble i 2020 stilt for riksrett, anklaget for å ha forsøkt å presse Ukraina til å etterforske Demokratenes presidentkandidat Joe Biden for korrupsjon. Han ble frifunnet av det republikanske flertallet.

* Trump anklages for slett håndtering av koronapandemien, som undergravde en relativt god økonomisk utvikling og førte til at USA ble blant de hardest rammede landene i verden. Rundt 400.000 døde i 2020.

* Trump tapte i november gjenvalget mot Biden med 232 mot 306 valgdelegater og nær 7 millioner færre stemmer enn motkandidaten.

* Han nektet imidlertid å erkjenne nederlag, forsøkte intenst å få valget omstøtt og endte med å bli stilt for riksrett på nytt, anklaget for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen mens godkjenningen av valget pågikk.

* 13. februar ble Trump frikjent av 43 republikanske senatorer. To år senere sprer Trump fortsatt konspirasjonsteorier om at han egentlig vant valget.

---

