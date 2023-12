Forsker hevder Russland har gjort «forbrytelsen over alle forbrytelser»

Alexander Hinton konkluderte tidlig med at Russland hadde begått krigsforbrytelser i Ukraina, men var lenge vár for å kalle russernes handlinger for folkemord. Men nå er han ikke lenger i tvil.

– Når man ser på det rent lovmessige, er folkemord vanskelig å bevise. Men i Russlands tilfelle har de tvangsdeportert et stort antall ukrainske barn, noe som er et klart brudd på FNs folkemordkonvensjon, sier han til Dagsavisen.

Hinton er antropolog, forfatter og folkemordforsker. Han påpeker at folkemord-begrepet kan skape forvirring blant folk flest fordi det både fins en lovmessig og en sosialvitenskapelig definisjon av folkemord, samt en slags konvensjonell forståelse av begrepet.

FNs folkemordkonvensjon spesifiserer fem handlinger som hver for seg kan utgjøre et folkemord, inkludert å tvinge barn bort fra folkegruppen de tilhører.

Antropologi er læren om, eller studiet av, mennesket. Antropologien omfatter mange fagdisipliner som studerer mennesket som art og sosialt vesen.

Antropolog og folkemordforsker Alexander Hinton besøkte Holocaustsenteret i Oslo forrige uke. (Jørn H. Skjærpe)

Putins påstand om «denazifisering»

Forrige uke besøkte Alexander Hinton Holocaustsenteret i Oslo, i anledning 75-årsmarkeringen for FNs folkemordkonvensjon. 137 stater har til nå undertegnet konvensjonen, som trådte i kraft i 1951. Samtlige stater som har undertegnet pålegges å forhindre og straffe folkemord i krig og fredstid.

Over tid er folkemord blitt kjent som «forbrytelsen over alle forbrytelser», forklarer Hinton til Dagsavisen. Og i et innlegg i The Hill har han hevdet at det fins klare bevis på at Russland og president Vladimir Putin har begått folkemord i Ukraina.

«Det er grunnlag for å hevde dette, ikke bare basert på en romslig konvensjonell forståelse, men også juridisk og sosialvitenskapelig. Betydelige mengder bevismateriale peker på en intensjon om folkemord fra Russlands side. For eksempel har Putin gjentatt sine påstander om at Ukraina må «denazifiseres» og at landet egentlig er en del av Russland», skrev Hinton.

Et av Russlands påskudd for å invadere Ukraina var den angivelige nødvendigheten av å «denazifisere landet» og å stanse et pågående folkemord mot den russisktalende befolkningen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FNs folkemordkonvensjon

Artikkel II i konvensjonen definerer folkemord som «en hvilken som helst av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:

a) å drepe medlemmer av gruppen;

b) å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen;

c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;

d) å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen;

e) med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe.

Artikkel III definerer de forbrytelsene som kan straffes med grunnlag i konvensjonen, nemlig:

a) folkemord;

b) sammensvergelse om å begå folkemord;

c) direkte og offentlig oppfordring til å begå folkemord;

d) forsøk på å begå folkemord;

e) medvirkning til folkemord

Kilde: Store norske leksikon

---

Ifølge den polsk-jødiske advokaten Raphael Lemkin, som i sin tid kom opp med begrepet folkemord, er folkemord «ødeleggelsen av en nasjon eller en etnisk gruppe». En slik ødeleggelse innebærer ifølge Lemkins definisjon «en koordinert plan med forskjellige handlinger som retter seg mot å ødelegge essensielle overlevelsesgrunnlag for nasjonale grupper».

For Lemkin innebærer folkemord ikke bare fysiske drap, men også angrep på folkegruppers sjel – inkludert deres sosiale, økonomiske og politiske levemåter. Hans definisjon omfatter også kulturelt folkemord, poengterer Hinton til Dagsavisen.

[ Folkemord og krigsforbrytelser: Dette sier ekspertene ]

Har kartlagt Russlands deportasjon

– Alexander Hinton er en antropolog som forsker på folkemord. Det er viktig å huske på at en antropologisk tilnærming til folkemord kan være basert på andre kriterier enn det juridiske folkemordbegrepet, innleder Cecilie Hellestveit ved Folkerettsinstituttet til Dagsavisen.

Hun er jurist og samfunnsviter med doktorgrad i krigens folkerett fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

– Med tanke på spørsmålet om hvorvidt folkemord har forekommet i Ukraina, vil jeg si at det per nå ikke når opp til terskelen innen den juridiske definisjonen. Men det er åpenbart at det begås internasjonale forbrytelser der, som det er viktig å rette oppmerksomhet mot, sier hun og tilføyer:

– Det juridiske folkemordbegrepet er veldig snevert. Så betyr ikke det på noen måte at juristene har «enerett» på det å definere folkemord. Men den type handlinger som vil utløse alle internasjonale rettslige virkninger om folkemord, må være noe som ligner den juridiske definisjonen av begrepet. Og så er det ikke slik at vi ønsker å lande «en gang for alle» hva som er det juridisk snevre begrepet folkemord, kontra det politisk mer brede begrepet. Det er begreper som sameksisterer, og redskaper som er mer effektive enn det de var for 50 år siden.

Folkerettsinstituttets Cecilie Hellestveit. (Fredrik Varfjell/NTB)

Hellestveit var i år én av tre internasjonale folkerettseksperter plukket ut av 45 stater i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) for å kartlegge Russlands deportasjon av barn fra Ukraina.

– Vi har sett på situasjonen i Ukraina helt fra annekteringen av Krim i 2014 og fram til invasjonen startet i fjor, samt fra da av og fram til i vår. Vi konkluderte med at deportasjonen kan utgjøre krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, men ikke folkemord, fordi mens rea (aktørers klanderverdige bevissthet eller sinnelag, red.anm.) for folkemord manglet, sier hun.

[ – Det kan ta flere tiår å stille Putin til ansvar for krigsforbrytelser ]

Vladimir Putins krigspropaganda

Selv om det er alvorlige skjebner i Ukraina, og at det ser ut til å være flere eksempler på for eksempel krigsforbrytelser, fant ikke folkerettsekspertene at det kunne defineres som folkemord. Fram til våren 2023 manglet altså intensjonen som må til for å definere deportasjonsforbrytelsene som folkemord, ifølge Hellestveit.

– Så vil noen kunne hevde at det ikke er vanskelig å finne intensjon hvis man ser på innholdet i Vladimir Putins taler. Nei, men det er viktig å huske at det som er krigspropaganda ikke er nok til å anses som folkemord i juridisk forstand – selv om det ofte kan være vanskelig å skille, sier hun.

– Det vi ser i Ukraina og i Gaza, er krig. Man ser brudd på reglene for krigføring, man ser tilfeller av krigsforbrytelser, og i noen tilfeller kan det også være snakk om forbrytelser mot menneskeheten. Og krigene vi ser, og mye av det som foregår propagandamessig, kan til forveksling minne om argumenter som også ville ha vært relevant med tanke på folkemord. Men veldig ofte kreves mer enn dette, legger Hellestveit til.

Man må skille mellom intensjon om folkemord og Vladimir Putins krigspropaganda, selv om skillet kan være vanskelig, sier ekspert. (SPUTNIK/Reuters)

Hun trekker fram det hun mener er et tydelig eksempel på folkemord.

– Saken med IS og jesidibefolkningen i Irak i 2014. Da var kriteriene for folkemord til stede fordi IS både hadde en religiøs, ideologisk og militær strategi og formulering for hvorfor jesidiene ikke burde eksistere – og de satte planen ut i livet.

I august 2014 gikk Den islamske stat, IS, til et brutalt og systematisk angrep på flere landsbyer i Sinjar-distriktet. Formålet var å utrydde jesidibefolkningen, ifølge NTB.

[ Dette kan få Russland til å bruke atomvåpen, advarer ekspert ]

Russland har avvist anklager

Hellestveit påpeker at det er en pågående sak mellom Ukraina og Russland hos den internasjonale domstolen ICJ. Domstolen er FNs juridiske hovedorgan og folkerettens eneste generelle internasjonale domstol. Det er kun stater som kan bringe saker inn for ICJ, som ikke må forveksles med Den internasjonale straffedomstolen ICC.

ICC er verdens første permanente, internasjonale domstol som rettsforfølger enkeltpersoner som anklages for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. 123 land er medlemmer.

– Tre dager etter at Russlands invasjon av Ukraina startet, leverte Ukraina en klage til ICJ, med anklage om at Russland hadde brutt FNs folkemordkonvensjon gjennom å anklage Ukraina for folkemord som begrunnelse for invasjonen, sier Hellestveit.

– ICJ skal ta stilling til om Russland kan underbygge sin påstand. Og det er all grunn til å tenke seg at domstolen vil konkludere med at Russland ikke klarer å underbygge dette. Hvis det da kan fjerne en av begrunnelsene som Russlands president Vladimir Putin har anført for å argumentere for invasjonen, så kan det styrke Ukrainas argument om at invasjonen er ren aggresjon fra Russland, sier Hellestveit.

Ifølge NTB anklaget Ukraina Russland for å være en terrorstat da saken mot Russland ble innledet i ICJ i juni. Lederen for russernes advokatteam, Gennadij Kuzmin, hevdet på sin side at søksmålet var fullt av feil og i strid med de juridiske prinsippene som domstolen er tuftet på.

Russland hevdet i juli at de har «reddet» barn fra krigssoner i Ukraina og at de har prosedyrer på plass for å gjenforene dem med foreldrene sine.

Ukrainerne har nå stått i krig i godt over 650 dager, etter at invasjonen begynte i februar 2022. Her illustrert av Peter Hamlin hos nyhetsbyrået AP. (AP Illustration/Peter Hamlin/AP)

Dagsavisen har tidligere omtalt at ICC har utstedt en internasjonal arrestordre på Russlands president Vladimir Putin for krigsforbrytelser, nærmere bestemt for ulovlig deportering av barn fra Ukraina. Russland har på det sterkeste avfeid anklagene og anerkjenner ikke ICC som domstol.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har på sin side uttalt at han mener det bør opprettes en spesialdomstol som stiller Russland og president Vladimir Putin til ansvar for krigen.

– Russland vil gjøre folkemord til noe som bare utspiller seg i bakgrunnen. De vil fryse krigen og gjøre sjokkerende hendelser til noe vanlig, sa den ukrainske presidenten i september, ifølge NTB.

– Blant annet brukes også barn som våpen i krig, ved at Russland bortfører ukrainske barn og indoktrinerer dem. De barna blir i Russland opplært til å hate Ukraina, og alle bånd til familiene blir brutt. Dette er åpenbart et folkemord, sa Zelenskyj.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (MANDEL NGAN/AFP)

[ Tror Putin vil skremme og straffe Finland ]

Putins strategi

Alexander Hinton mener det lå en klar strategi bak Vladimir Putins folkemord-anklager mot Ukraina da invasjonen startet.

– Begrepet folkemord ble ikke umiddelbart brukt etter nazistenes grusomheter i 2. verdenskrig. Det er noe som har vokst sakte fram. Men når noen bruker begrepet i dag, så tenker man ofte på nazistenes grusomheter, inkluder konsentrasjonsleiren Auschwitz. Holocaust var en prototyp for begrepet, sier folkemordforskeren og legger til:

– Så hvis du har en situasjon der du kan bruke folkemord som analogi (sammenligning på bakgrunn av delte egenskaper, red.anm.), metafor eller direkte sammenligning, og i tillegg kan si «dette er som holocaust», da vil folk lytte til det. Det har moralsk tyngde og «krever» oppmerksomhet. Det er årsaken til at begrepet ble brukt for å legitimere Russlands invasjon av Ukraina, sier antropologen.

Antropolog og folkemordforsker Alexander Hinton mener begrepet folkemord ofte misbrukes. (Jørn H. Skjærpe)

Hinton mener videre at begrepet folkemord relativt ofte misbrukes i politisk øyemed. Dét vil også være tilfellet i framtiden, tror han.

– Det er en politisk ressurs, og dermed vil politiske ledere misbruke det også i framtiden. Men forhåpentligvis vil det bre seg enda mer kunnskap rundt begrepet folkemord over de neste 75 årene. Kanskje vi da kan komme dit at den politiske misbruken av begrepet blir mindre, sier Hinton.

– Vil Putin bruke påstanden om folkemord fra Ukrainas side også i framtiden, eller er det mest effektfullt første gang?

– Det er som å rope ulv, ulv. Hvis du fortsetter å bruke det, mister det sin kraft over tid. Og da Putin sa at folkemord hadde funnet sted i Øst-Ukraina som et argument for invasjonen, svarte mange med å spørre «hvor er bevisene?». Men det fantes ingen bevis, sier Hinton.

Les mer om krigen i Ukraina her

[ Sanna Marin: – Putin løy til oss alle ]

---

Fakta om internasjonale forbrytelser

En internasjonal forbrytelse kan defineres som en atferd som er gjort straffbar etter folkeretten (rettsregler som regulerer samhandlingen mellom selvstendige stater).

Hva som inngår eller kan inngå i betegnelsen internasjonal forbrytelse er omdiskutert, men det er enighet om at følgende forbrytelser inngår:

Folkemord

Forbrytelser mot menneskeheten: Mord, utryddelse, deportasjon og andre umenneskelige handlinger begått mot sivilbefolkningen før eller under krigen, uansett om handlingene er i strid med den nasjonale rett i det land der de er begått.

Krigsforbrytelser: Forbrytelse som består i at man i krigstid har forbrutt seg mot (en eller flere) folkerettslige lover.

Aggresjonsforbrytelser: Grovt brudd på FN-paktens forbud mot å bruke militærmakt (mot annen stat) annet enn i selvforsvar, regnet som internasjonal forbrytelse; folkerettsstridig angrepskrig. Aggresjonsforbrytelser omfatter nærmere angitte typer involvering i en stats angrep mot en annen stat.

Hvis man sammenlikner disse fire forbrytelsene, ser man ikke umiddelbart noen klar fellesnevner. Alle deler riktignok noen typiske kjennetegn, som at de typisk begås i regi av et statsapparat eller en kriminell organisasjon og har politiske implikasjoner, men dette er ikke nødvendigvis kriterier for at noe skal være en internasjonal forbrytelse.

Kilder: Store norske leksikon og Det norske akademis ordbok

---

[ Peskov om USA-valget: – Putin vil ha en «mer konstruktiv» president ]

[ Putins talsmann: – USA innser nå at de er blitt lurt ]

[ Ekspert: – Ingen tvil om at Ukraina blir et offer i dette ]