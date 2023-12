Putins talsmann: – USA innser nå at de er blitt lurt

Siden Vladimir Putin og Russland gikk til fullskala invasjon i februar 2022, har USA bidratt med over 75 milliarder dollar i økonomisk og militær støtte til Ukraina, ifølge New York Times. Men til liten nytte, hevder Dmitrij Peskov, som er talsmann for president Putin og Kreml.

– Amerikanerne innser nå at de er blitt lurt. Det er ingen ukrainsk seier på slagmarken, som Kyiv lovte at de ville få hvis støtten kom. De ukrainske posisjonene svekkes, og den utviklingen er nå uunngåelig, sier han til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

---

Fakta om Dmitrij Peskov

Dmitrij Peskov er en russisk politiker, diplomat og oversetter. Han har vært president Vladimir Putins talsmann siden 2000 og nestleder for presidentadministrasjonen siden 2012.

Kort tid etter at Putin ble utnevnt av daværende president Boris Jeltsin 31. desember 1999 som midlertidig etterfølger fram til nye valg kunne avholdes, ble Peskov utpekt til leder for avdelingen for kontakt med massemedia i presidentens pressetjeneste, i praksis Putins pressetalsmann. Han har siden fulgt Putin og var hans pressetalsmann, også da Putin i perioden 2008–2012 var statsminister.

Sommeren 2012 ble Peskov leder for presidentadministrasjonens nyopprettede kommunikasjonsavdeling som koordinerer informasjonsarbeidet til presidenten, ministeriene og direktorater både innenlands og utenlands.

Dmitrij Peskov. (GAVRIIL GRIGOROV/AFP)

(Kilde: Store norske leksikon)

---

Joe Bidens kamp

USAs president, Demokratenes Joe Biden, kjemper for tiden en hard kamp for å få godkjent en ny, omfattende støttepakke. Men Det republikanske partiet har så langt satt foten ned for dette.

– Det Biden-regjeringen ser ut til å be om, er milliarder av ekstra dollar uten formålstjenlig tilsyn, ingen klar strategi for å vinne, og ingen av svarene jeg tror det amerikanske folket fortjener, sa lederen for Representantenes hus, republikaneren Mike Johnson, etter et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i USA tidligere i uken.

USAs president Joe Biden tok imot den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus denne uka. Biden har gjentatt sin støtte til ukrainerne. (Evan Vucci/AP)

Peskov uttalte nylig at Vesten «brenner opp pengene sine i peisen» ved å støtte Ukraina, og at russisk seier «er uunngåelig». Han peker på en av Joe Bidens siste pakker til ukrainerne, verdt 200 millioner dollar, er beskjeden til USA å være.

[ USA-ekspert: – Biden blir aldri dømt. Ikke under noen omstendigheter ]

Kun et snev av sannhet fra Peskov og Kreml, mener Nupi-forsker

Karsten Friis hos Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) overraskes ikke av uttalelsene fra Peskov.

– Her spiller nok Kreml bevisst på ting de hører fra republikanske kritikere, slik som mangel på umiddelbar suksess på slagmarken, og mistanke om korrupsjon i Ukraina, innleder Friis til Dagsavisen.

Seniorforsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Christopher Olssøn)

Hans forskningsområder er sikkerhets- og forsvarspolitikk, blant annet med vekt på Nato. Friis følger krigen i Ukraina tett. Nupi-forskeren analyserer Peskovs uttalelser slik:

– Som alltid i slike påvirkningsoperasjoner bærer det i seg et snev av sannhet, som dermed vanskelig kan blankt avvises, men som blåses opp ut av proporsjoner og tar fokuset vekk fra andre forklaringer og forhold.

[ – Det kan ta flere tiår å stille Putin til ansvar for krigsforbrytelsene ]

– Fram og tilbake for både Ukraina og Russland

FFI-forsker Tor Bukkvoll sa tirsdag til Dagsavisen at Russland har tatt over initiativet i krigen, men at Kremls uttalte suksess på slagmarken er overdrevet.

– Russland hevder jo hele tiden at de rykker fram ved fronten, men realiteten er ofte at det bare er noe framrykking her og der. Og det er ikke mye, altså. Det kan være hundre meter en plass, og kanskje en kilometer eller to en annen plass. Av og til slår Ukraina tilbake også. Så etter mitt syn handler det om små bevegelser fram og tilbake, forklarte Bukkvoll.

Tor Bukkvoll, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Karsten Friis sier man neppe kan forvente større ukrainske gjennombrudd på slagmarken i 2024, men mener det også er begrenset hva Russland og Putin vil kunne klare.

[ Zelenskyj: – Dette skremmer Russland mer enn noe annet ]

Putins Trump-håp for 2024

– Hvordan ser du på utviklingen for Ukraina framover? Hvordan er sjansene deres realistisk sett, og tror Volodymyr Zelenskyj selv på suksess nå?

– For Ukraina vil nok 2024 primært handle om å holde ut gjennom en periode der Russland vil ha en viss militær overlegenhet, i det minste når det gjelder ammunisjon. Men på sikt vil den vestlige produksjonskapasiteten langt overstige den russiske. Ukraina har også de vestlige økonomiene, G7, på sin side. Så med forbehold om Trump-gjenvalg tror jeg den vestlige støtten til Ukraina vil fortsette, svarer Nupi-forsker Friis.

Ekspresident Donald Trump sikter mot comeback i Det hvite hus i Washington i 2024. Skjer det, kan det få negative konsekvenser for Vestens Ukraina-støtte, har flere eksperter spådd. (Charlie Neibergall/AP)

Friis har tidligere uttalt at Putin håper på et Trump-gjenvalg i USA neste år.

– Ukraina må på et eller annet tidspunkt selv definere hva seier betyr i praksis – det må være noe Russland ikke kan ta fra dem – og så må de fokusere på det for å bygge en fremtid.

Har du sett denne? Ekspert: – I prinsippet har Putin allerede vunnet

[ Svensk ekspert kaller Putins valg «en lojalitetsparade» ]

[ Sanna Marin: – Putin løy for oss alle ]

[ Ekspert: – Ingen tvil om at Ukraina blir et offer i dette ]

Det er nå over 650 dager siden Russlands president Vladimir Putin besluttet å gå til fullskala invasjon av naboen Ukraina. (Alexander Zemlianichenko/AP)

Les mer om krigen i Ukraina her