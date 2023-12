Dette kan få Russland til å bruke atomvåpen, advarer ekspert

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj slo nylig alarm om mulighetene for at Russlands president Vladimir Putin kan starte en tredje verdenskrig. Og frykten for bruk av atomvåpen, som er diskutert av eksperter en rekke ganger gjennom krigen i Ukraina, bør ikke underspilles, mener amerikanske Ryan.

Putin vil vurdere å ta i bruk kjernefysiske våpen inne i Ukraina hvis han føler at russiske styrker blir presset tilbake på slagmarken, og især hvis de ukrainske styrkene skulle klare å ta tilbake et område som Krim, sier den nå pensjonerte brigadegeneralen i et intervju med Daily Mail. Også medier som Expressen og The Mirror har omtalt saken.

– Putin og Kreml ser taktiske atomvåpen som et nyttig verktøy for eskalering, mener Ryan.

Det fins i hovedsak to typer atomvåpen. Langtrekkende strategiske våpen med kraftige stridshoder som kan utslette byer på andre kontinenter, og taktiske atomvåpen med kortere rekkevidde og mindre sprengkraft, ifølge NTB.

Kart over den annekterte ukrainske Krim-halvøya, som Russland og Putin tok i 2014. (Nyhetsgrafikk (GN/NTB))

Et russisk mareritt

– Til syvende og sist er bruken av atomvåpen fullt mulig fra russisk side. De negative konsekvensene av å bruke dem vil kunne legges til side av Kreml og Putin, spesielt hvis alternativet er at Russland taper krigen, poengterer Kevin Ryan overfor avisen.

Eks-generalen legger til at han derfor mener Nato og EU må øke våpenstøtten til Ukraina for å sikre ukrainernes uavhengighet.

Russland og Putin annekterte Krim i 2014, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil gjøre alt for å ta halvøya tilbake. Det vil imidlertid russerne unngå for enhver pris. Den svenske eksperten Joakim Paasikivi har tidligere kalt Krim for «juvelen i Putins tsar-krone».

– Russlands og Vladimir Putins mareritt har vært at Krim skulle bli angrepet. At Sevastopol skulle bli angrepet. Nå rammes nettopp Krim og Sevastopol av ukrainske raketter, eller vestlige raketter som Ukraina bruker, sa forfatter Sylo Taraku til Dagsavisen i oktober.

Ukrainske angrep på Krim er problemet med Russlands «forkjøpskrig-tankegang» – at man rammes av nettopp det man prøver å forhindre, la han til.

Mener Putin tenker på hele Vesten

Eks-general Ryan, som selv tjenestegjorde som presseattaché i Russland tidlig i sin karriere, hevder Kreml og Putin vil ha lettere for å bruke atomvåpen fordi de anser seg for å være i krig med hele Vesten, ikke bare Ukraina.

Russlands president har lenge truet Vesten med eskalering dersom støtten til ukrainerne økes.

– Blir det en tredje verdenskrig, vil det ikke være noen vinnere. Ei heller USA, sa han i juni.

Fakta om atomvåpen

Atomvåpen, også kalt kjernevåpen eller kjernefysiske våpen, er våpen hvor sprengvirkningen oppnås ved frigjøring av kjerneenergi. Disse deles i fisjonsvåpen og fusjonsvåpen.

Karakteristisk for kjernevåpen er de enormt store energimengdene som blir frigjort.

Atomvåpen har kun blitt benyttet i konflikt ved én anledning, da USA slapp to atombomber over Hiroshima og Nagasaki i august 1945.

Kilde: Store norske leksikon

Tidlig i november tordnet Nikolaj Patrusjev, generalsekretær i Russlands nasjonale sikkerhetsråd, mot USAs og det han kalte alliertes «destruktive» sikkerhetspolitikk. Han uttalte at denne kan medføre krigføring med kjemiske eller biologiske våpen, men også atomvåpen.

Vladimir Putin, Nikolai Patrushev Nikolaj Patrusjev, generalsekretær i Russlands nasjonale sikkerhetsråd, her avbildet med president Vladimir Putin (t.h.) under et møte i Kreml. (Sergei Karpukhin/Ap)

Nato og Kina

Patrusjev, den tidligere sjefen for sikkerhetstjenesten FSB, regnes av de fleste som en av de tydeligste haukene i president Vladimir Putins innerste krets.

I september publiserte tenketanken Rand National Defense Research Institute en analyse der de vurderer det som plausibelt at Russland vil ta i bruk atomvåpen hvis de ønsker å endre situasjonen fundamentalt. Rand pekte imidlertid på tre årsaker til at Putin foreløpig ikke har villet eskalere ytterligere:

Bekymring for Natos reaksjon og militære kapasitet Bekymring over øvrige reaksjoner utover Vesten, deriblant fra Kina og leder Xi Jinping Den russiske oppfatningen om at landets mål i Ukraina er oppnåelige uten å ta i bruk atomvåpen og risikoen for påfølgende reaksjoner

– Ulv, ulv fra Putin

Tor Bukkvoll, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), uttalte seg i slutten av oktober til Dagsavisen om russiske atomtrusler:

– Sannsynligheten for det (atomkrig) er ikke veldig stor, men fordi konsekvensene av atomvåpen-bruk er så fryktelige kan man ikke avvise det. Dermed er Vesten nødt til å la det påvirke beslutningene som gjøres. Samtidig kan man ikke la seg presse av en trussel om atomvåpen. Men det vil være en tabbe å fjerne det fra egne taktiske vurderinger, sa han.

I sommer sådde den svenske generalen Joakim Paasikivi tvil om hvor reelle Putins og Russlands atomtrusler faktisk er.

– For hvert eneste nye (våpen) system man (fra Vestens side, red.anm.) har sendt til Ukraina, har det vist seg at «de røde linjene» kun var innbilte. Den russiske atomtrusselen er blitt mindre troverdig. Man kan ikke se helt bort fra den, men man har ropt ulv, ulv for mange ganger, sa Paasikivi til svenske SVT.

Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Må oppleves som eksistensiell trussel

Den russiske militærdoktrinen sier at atomvåpen kan tas i bruk hvis Russland blir utsatt for et konvensjonelt angrep som setter selve statens eksistens i fare, påpeker John Færseth i sin ferske bok «Spesialoperasjon. Ukraina og Russland 2004-2023».

«Det betyr i praksis at situasjonen i Ukraina må oppleves eller i alle fall kunne presenteres som en eksistensiell trussel mot den russiske staten», skriver han i boken.

USAs president Joe Biden, som gang på gang har gjentatt støtten til Ukraina, har uttalt at atomtrusselen fra Russland er reell. Men amerikanske myndigheter har likevel understreket flere ganger at de ikke har behov for å demonstrere sin egen atomvåpenevne overfor Russland, ifølge NTB. Dessuten er det ikke noen umiddelbare tegn som skulle tyde på at Russland har planer om å bruke atomvåpen, har Washington uttalt.

USAs president Joe Biden har forsikret Ukraina om at de ikke er glemt av Vesten, tross den pågående krigen i Gaza. (Evan Vucci/AP)

I fjor høst uttalte tidligere CIA-sjef David Petraeus at et svar fra Nato, og da spesielt USA, kan være å «ta ut enhver russisk konvensjonell styrke vi kan se og identifisere» dersom Russland bruker atomvåpen i Ukraina.

– Men det er ikke atomvåpen mot atomvåpen. Man vil ikke ønske å gå inn i en atomeskalering her. Men man må vise at det ikke kan aksepteres på noen som helst måte, sa Petraeus.

PS! Nylig sa den danske krigseksperten Jørgen Meedom Staun til Dagsavisen at det ikke kommer til å bli noen fred i Ukraina. Den saken kan du lese her.

Vladimir Putin vil få merke konsekvensene hvis han tar i bruk atomvåpen, har USA advart om. (Sergei Karpukhin/Reuters)

