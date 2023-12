Peskov om USA-valget: – Putin vil ha en «mer konstruktiv» president

– Jeg er ikke i tvil om at president Putin vil foretrekke en amerikansk president som er mer konstruktiv mot Russland, og som forstår viktigheten av dialog, sier Dmitrij Peskov i et eksklusivt intervju med NBC News. Også britiske The Telegraph har omtalt saken.

Peskov nevner verken sittende president Joe Biden eller hovedutfordrer Donald Trump ved navn i intervjuet, ifølge NBC News. Konfrontert med ekspresident Trumps påstand om at han kan avslutte krigen i Ukraina på 24 timer hvis han blir president, avviser imidlertid Peskov det.

– Situasjonen er for komplisert, sier han.

Republikanernes Donald Trump seiler opp som president Joe Bidens hovedkonkurrent i valget neste år. (CARLOS BARRIA/Reuters)

---

Fakta om Dmitrij Peskov

Dmitrij Peskov er en russisk politiker, diplomat og oversetter. Han har vært president Vladimir Putins talsmann siden 2000 og nestleder for presidentadministrasjonen siden 2012.

Kort tid etter at Putin ble utnevnt av daværende president Boris Jeltsin 31. desember 1999 som midlertidig etterfølger fram til nye valg kunne avholdes, ble Peskov utpekt til leder for avdelingen for kontakt med massemedia i presidentens pressetjeneste, i praksis Putins pressetalsmann. Han har siden fulgt Putin og var hans pressetalsmann, også da Putin i perioden 2008–2012 var statsminister.

Sommeren 2012 ble Peskov leder for presidentadministrasjonens nyopprettede kommunikasjonsavdeling som koordinerer informasjonsarbeidet til presidenten, ministeriene og direktorater både innenlands og utenlands.

(Kilde: Store norske leksikon)

---

Spår Ukraina-konsekvens ved Trump-seier

Flere eksperter har hevdet at Vladimir Putin ønsker seg en Donald Trump-seier i 2024-valget i USA, og at Russland vil forsøke å påvirke valget hvis mulig.

– Om Donald Trump vinner i 2024, antar jeg at Vladimir Putin vil skru opp intensiteten i krigen mot Ukraina fordi han får fornyet tro på seier, sa forsker Karsten Friis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til Dagsavisen nylig.

Han spår dramatiske endringer i USAs forhold til Ukraina ved en eventuell Trump-seier.

– Om Trump vinner, tror jeg all amerikansk støtte til Ukraina – både militær og økonomisk – vil opphøre. Trump vil selvsagt ikke kunne avslutte krigen på 24 timer, slik han selv har hevdet, men uten amerikansk støtte blir det vanskelig (for ukrainerne, journ.anm.), sa Friis.

Krig, ikke spesialoperasjon, i Ukraina

Dmitrij Peskov omtaler situasjonen i Ukraina som en krig, ikke som en «spesialoperasjon» – som Putin og Kreml tidligere har kalt invasjonen av nabolandet.

– Det er en krig, selvfølgelig. En hybridkrig, sier Peskov, som samtidig kritiserer USA for å være veldig involvert i krigen og ber amerikanerne selv innse at de har et stort ansvar for det som skjer i Ukraina, sier han til NBC.

Siden Vladimir Putin og Russland gikk til fullskala invasjon i februar 2022, har USA bidratt med over 75 milliarder dollar i økonomisk og militær støtte til Ukraina, ifølge New York Times. Men til liten nytte, hevdet Peskov før helgen.

– Amerikanerne innser nå at de er blitt lurt. Det er ingen ukrainsk seier på slagmarken, som Kyiv lovte at de ville få hvis støtten kom. De ukrainske posisjonene svekkes, og den utviklingen er nå uunngåelig, sa han til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Peskov uttalte også nylig at Vesten «brenner opp pengene sine i peisen» ved å støtte Ukraina, og at russisk seier «er uunngåelig».

Russland og president Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. (SPUTNIK/Reuters)

