Tror Putin vil skremme og straffe Finland

Etter at Finland ble medlem av NATO har Kreml testet missiler nær finskegrensen og startet planene om å opprette et militært nabodistrikt. Vladimir Putin har også lovet å skape problemer for Finland ved å plassere tropper nær grensen som straff for at landet har sluttet seg til NATO, skriver The Telegraph.

Dårlig stemning

Finland deler Europas lengste grense med Russland og har vært offisielt nøytralt siden slutten av andre verdenskrig. Stemningen endret seg da Kreml invaderte Ukraina i februar 2022. Sverige ønsker også å bli medlem av NATO, men har inntil videre blitt blokkert av Tyrkia.

– De trakk Finland inn i NATO. Hadde vi noen tvister med dem? Alle tvister, også de av territoriell art, ble løst for lenge siden i det 20. århundre, uttalte Putin i et intervju med den russiske TV-kanalen Rossija 1 da Finland fikk godkjent sitt NATO-medlemskap i april.

– Det var ingen problemer. Nå kommer det til å bli det, fordi vi nå vil opprette Leningrad militærdistrikt og konsentrere visse militære enheter der, sa Putin.

Jakub M. Godzimirski har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år. Han tror en mulig grunn til at Wagner-toppen Jevgenij Prigozjin fortsatt er i live, er fordi han sitter på informasjon som Kreml ikke vil skal ut i offentligheten. (NUPI)

NUPI-forsker Jakub M. Godzimirski sier det alltid har vært militære ved grensen til Finland. Om det skulle troppes opp ville det bare ha motsatt effekt, og bekrefte for Finland at NATO-medlemskapet var nødvendig.

Sett ut fra et stort perspektiv er dette på mange måter en selvpåført skade. — Jakub M. Godzimirski, NUPI-forsker

– Men russerne er tydelig provoserte?

– Finlands NATO-medlemskap er en stor endring for Russland, fordi Finland også blir betraktet som et land som Russland har forholdt seg til på en bestemt måte i mange år. Når Finland så endrer den politiske kursen og blir med i NATO, oppfattes som en utfordring for russerne. Men sett ut fra et stort perspektiv er dette på mange måter en selvpåført skade. Hadde ikke Russland kastet seg inn i denne krigen, hadde sannsynligvis ikke Finland søkt om medlemskap i NATO, sier Godzimirski.

– Dette ser vi ofte med russisk politikk, at det de gjør for å oppnå noe får en direkte motsatt effekt. At to land som har ført en nøytralitetspolitikk i mange år søker seg inn i et alliansefellesskap med NATO er en dramatisk politisk beslutning. Og da må det være dramatiske omstendigheter som får både myndigheter og befolkning i disse landene til å fatte en slik beslutning. For Russland er det en direkte konsekvens av det de har selv gjort, sier NUPI-forskeren.

Mektig forsvar

Sveriges og Finlands NATO-medlemskap vil integrere to av Europas mest kapable og moderne militærstyrker rett utenfor Russlands dørstokk, ifølge rangeringer og data fra Global Firepower Index.

«På den ene siden søker de sikkerhetsgarantier fra verdens mektigste militærallianse. Men de nordiske landene vil også tilføre unike kapasiteter til en spesielt sårbar baltisk region, der NATO har slitt med å projisere makt» skrev nettstedet Axios i 2022, da det ble kjent at de to nordisk landene ville søke om medlemskap i NATO.

Vladimir Putin viser muskler i håp om å skremme Finland. (Sergey Fadeichev/AP)

At russerne skulle ha noe å frykte av svensk og finsk militærmakt synes Godzimirski virker fullstendig usannsynlig.

– Hvordan kan en mann som sitter på seks tusen kjernefysiske stridshoder tro at han har noe å frykte militært? Det at Finland og Sverige har valgt å søke om NATO-medlemskap er jo bare et resultat av at de føler seg utrygge. Om NATO-medlemskapet skaper utfordringer for Russland, tror jeg det er få eller ingen i Moskva som frykter at unge finske, svenske og norske gutter skal innvandre Russland. Det er helt absurd, sier Godzimirski.

– At Russland nå tester missiler nær grensen, er det bare et forsøk på å skremme og vise muskler?

– Det er et forsøk på å vise muskler, og igjen ser vi et russisk grep som kommer til å ha den motsatte effekten av det de håper på. For myndighetene både i Finland og Sverige og befolkningen for øvrig blir det atter et bevis for at NATO-medlemskapet var en riktig beslutning, forteller han.

Sliten og bitter

I et intervju søndag uttalte Putin at Finlands NATO-medlemskap skaper problemer for Russland. Jussi Lassila, seniorforsker ved Finnish Institute of International Affairs, mener også at dette er tom retorikk.

– Tanken bak uttalelsen hans er at vi i Finland skal tolke den som en trussel, sier Jussi Lassila til Yle, den svenskspråklige delen av Finlands statlige allmennkringkaster. Han anbefalte ytterligere at man ikke bør bite på agnet, men holde hodet kaldt og skille mellom ord og handling, sier Jussi Lassila.

– Dagens Putin er en sliten og bitter president når det gjelder forholdet mellom Russland og Vesten. Og kanskje ville han ønske å hevne seg på Vesten hvis han hadde ressurser til det, sier Lassila.

