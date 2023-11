Putin-talsmann: – Én ting gjør det umulig å beseire Russland

Peskov ber Ukraina og president Volodymyr Zelenskyj innse at de ikke kan få utfallet de ønsker seg i krigen, som nå har pågått i godt over 600 dager.

– Kyiv er nødt til å forstå at det er umulig å beseire Russland, sier Peskov til det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti. Også dansk TV 2 har omtalt saken.

Tror Putins regime kan falle

Putins talsmann mener «krigstretthet» er i ferd med å ramme Vesten, og at det vil bli stadig vanskeligere for Ukraina å få hjelp i form av penger, våpen og ammunisjon. Dette gjør at det ikke kan bli ukrainsk seier, mener han.

– Men Kyiv er klar for å tigge Vesten om mer hjelp, sier Peskov.

---

Fakta om Dmitrij Peskov

Dmitrij Peskov er en russisk politiker, diplomat og oversetter. Han har vært president Vladimir Putins talsmann siden 2000 og nestleder for presidentadministrasjonen siden 2012.

Kort tid etter at Putin ble utnevnt av daværende president Boris Jeltsin 31. desember 1999 som midlertidig etterfølger fram til nye valg kunne avholdes, ble Peskov utpekt til leder for avdelingen for kontakt med massemedia i presidentens pressetjeneste, i praksis Putins pressetalsmann. Han har siden fulgt Putin og var hans pressetalsmann, også da Putin i perioden 2008–2012 var statsminister.

Sommeren 2012 ble Peskov leder for presidentadministrasjonens nyopprettede kommunikasjonsavdeling som koordinerer informasjonsarbeidet til presidenten, ministeriene og direktorater både innenlands og utenlands.

Dmitrij Peskov. (Alexander Zemlianichenko/AP)

(Kilde: Store norske leksikon)

---

Wilhelm Agrell, professor i etterretningsanalyse ved Lund Universitet, er ikke av samme oppfatning. Han uttalte nylig til svenske Expressen at Vladimir Putins tid ved makten i Kreml snart kan være omme som følge av at russerne foreløpig ikke har klart å oppnå det de ønsket i Ukraina.

– Regimet kan falle når som helst, avhengig av faktorer som ikke kan leses fra utsiden. Men sannsynligheten blir større jo mer langvarig krigen blir. Autoritære regimer har generelt sett vanskelig for å håndtere motgang på slagmarken, sier professoren til avisen.

Men professor Gerard Toal antydet nylig overfor Dagsavisen at Ukraina nå har en reell utfordring i USA.

– Andelen som mener at USA gir for mye hjelp til Ukraina, har steget gradvis. Og mottakelsen Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk da han talte til den amerikanske Kongressen i desember i fjor, var ikke den samme neste gang han kom på besøk. Det tror jeg han kjente på selv også, sa Toal.

Biden og USA støtter Ukraina

USAs president Joe Biden har stadig gjentatt at landet vil fortsette å støtte Ukraina.

– Jeg vil forsikre våre amerikanske allierte, det amerikanske folk og det ukrainske folk at dere kan stole på vår støtte. Vi vil ikke gå bort fra det, sa Biden i en tale fra Det hvite hus i starten av oktober. I en tale senere i måneden sa han at Vesten ikke kan la «en tyrann som Vladimir Putin» vinne.

Den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin møtte president Volodymyr Zelenskyj mandag. (AP)

USA har bekreftet en ny militær støttepakke til Ukraina på 100 millioner dollar, tilsvarende drøyt en milliard kroner, ifølge NTB.

Den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin kom med kunngjøringen under sitt besøk i Kyiv, der han mandag møtte Ukrainas president Zelenskyj.

Zelenskyj sa nylig i en tale til det ukrainske folk at budsjettressursene vil bli innrettet med det mål for øye å oppnå seier i krigen. Den ukrainske nasjonalforsamlingen har vedtatt å bruke halve 2024-budsjettet på forsvaret.

– Vi merker alle kravet fra folk om at ressursene må settes inn i forsvaret, snarere enn å asfaltere og utbedre veier. Dette er en riktig prioritering. Alle ressurser skal brukes til å gjøre Ukraina sterkere, sa presidenten.

Men hva skjer hvis Donald Trump vinner valget i USA neste år? Nupi-forsker Karsten Friis og tidligere Russland-rådgiver i Det hvite hus, Fiona Hill, mener det da vil spøke for Ukraina-støtten. Den saken kan du lese her.

