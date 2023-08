Sak etter sak venter Trump: Her er tidsskjemaet

Donald Trump ble tiltalt i sin fjerde sak mandag, da det ble kunngjort at han tiltales for forsøk på å omgjøre valgresultatet i delstaten Georgia etter valget i 2020. Det er en storjury i Fulton fylke i Georgia som har godkjent tiltalen.

Trump kommenterer i en e-post til mulige økonomiske bidragsytere at dette er «et fjerde forsøk på valginnblanding på Demokratenes vegne, i et forsøk på å beholde Det hvite hus i skurke-Joes hender og sette hans sterkeste motstander i 2024-valget i fengsel.»

Mange saker i vente

At Trump nå også er tiltalt i Georgia-saken betyr at det vil bli stadig nye rettsrunder knyttet til Donald Trump i månedene som kommer. De vil prege oppmerksomheten og mediedekningen i en avgjørende periode opp mot nominasjonsvalget i republikanernes parti, som begynner i januar 2024, og opp mot selve presidentvalget i november 2024.

Dette er tidsskjemaet for de mange sakene mot Trump:

Januar 2024:

KANSKJE: 6. januar-saken: Spesialetterforsker Jack Smith har foreslått 2. januar 2024 som dato for rettssaken mot Donald Trump knyttet til forsøkene på å omgjøre valgresultatet. Det er mindre enn to uker før det republikanske nominasjonsvalget begynner i den første delstaten, Iowa, 15. januar. Men Trump og hans advokater ønsker at saken skal utsettes til etter presidentvalget.

Tiltalen i saken ble tatt ut 1. august. Trump er tiltalt på fire punkter for forsøk på å omgjøre valget i 2020, blant annet rundt hans rolle i forbindelse med kongress-stormingen 6. januar 2021. Trump skal møte i retten 26. august hos dommer Tanya Chutkan, som vil bestemme seg for hvilken dato saken skal for retten.

Mars 2024:

Hysjpengesaken: Rettssaken i denne saken ventes å starte 25. mars 2024. I april i år ble Trump tiltalt på 34 tiltalepunkter i denne saken. Tiltalen gjelder forfalskning av dokumenter, og blant annet betaling av penger til to ulike kvinner. Den mest kjente av disse sakene handler om bokføring av et beløp på 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle holde munn om et seksuelt forhold hun sier hun har hatt med Trump.

Mai 2024:

Dokumentsaken: Rettssaken i den såkalte dokumentsaken skal starte 20. mai 2024. FBI-agenter fant i august 2022 rundt 100 hemmeligstemplede dokumenter i Trumps bolig i Mar-a-Lago i Florida. I juni i år ble Trump tiltalt for ulovlig å ha beholdt flere hundre hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av som president.

Uvisst:

Georgia-saken: Det er helt uvisst når rettssaken i Georgia-saken kommer opp. 14. august ble Trump tiltalt på 13 punkter for forsøk på å undergrave valgresultatet i 2020 i delstaten Georgia. Blant annet ringte Trump delstatens valgansvarlige, Brad Raffensperger, og ba ham «finne 11. 780 stemmer», som Trump trengte for å «vinne» valget i Georgia.

I tillegg til Trump er 18 andre personer tiltalt, blant annet Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani og tidligere stabssjef Mark Meadows. De tiltalte må melde seg for retten innen 25. august.

Statsadvokat i Fulton fylke, Fani Willis, har sagt at hun ønsker å gjennomføre rettssaken i løpet av de neste seks månedene, men analytikere sier det vil ta lang tid før rettssaken kommer opp – kanskje vil det ikke skje før etter 2024. En av grunnene er at det er så mange tiltalte i saken.

– Hvis Fani Willis skal stille alle de tiltalte for retten samlet, kommer ikke rettssaken til å bli gjennomført før valget i 2024, sier juridisk analytiker til CBS.

Statsadvokat i Fulton, Fani Willis, orienterte mediene etter at en storjury besluttet at Donald Trump skulle bli tiltalt i Georgia-saken. (ELIJAH NOUVELAGE/Reuters)

Andre saker

I tillegg er Trump saksøkt i en sivilsak: Trump Organization ble i september 2022 saksøkt for bedrageri av New Yorks justisminister Letitia James. Trump og selskapet hans er saksøkt for å villedet banker, forsikringsselskaper og offentlige organisasjoner ved å oppgi falske opplysninger om verdien på sin formue, for å betale mindre skatt. Saken skal opp 2. oktober i år.

I mai i New York kom en jury dessuten fram til at Donald Trump er skyldig i overgrep og ærekrenkelser mot skribenten E. Jean Carroll, som hadde anklaget Trump for å ha voldtatt henne i et kjøpesenter i New York midt på 1990-tallet. Han ble ikke kjent skyldig i voldtekt, men i et overgrep. Juryen mente også at Trump kom med ærekrenkelser. Trump måtte betale til sammen 52 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Dette er Trumps medtiltalte i Georgia

Til sammen 19 personer er tiltalt i saken om forsøk på valgfusk i den amerikanske delstaten Georgia under presidentvalget i 2020.

Donald Trump, tidligere president i USA

Rudy Giuliani, Trumps advokat

Mark Meadows, stabssjef i Det hvite hus

John Eastman, Trumps advokat

Kenneth Chesebro, Trump-vennlig advokat

Jeffrey Clark, høyt plassert tjenestemann i justisdepartementet

Jenna Ellis, advokat for Trumps valgkamp

Robert Creeley, advokat som fremmet påstander om bedrageri

Mike Roman, Trumps valgkampmedarbeider

David Shafer, leder for Republikanerne i Georgia og falsk valgmann

Shawn Still, falsk valgmann for Republikanerne

Stephen Lee, predikant som knyttes til trusler mot valgmedarbeidere

Harrison Floyd, leder for Black Voices for Trump

Trevian Kutti, PR-rådgiver som knyttes til trusler mot valgmedarbeidere

Sidney Powell, advokat for Trumps valgkampapparat

Cathy Latham, falsk valgmann for Republikanerne, knyttes til ulovlig inntrenging i valgsystemet i Coffee fylke

Scott Hall, knyttes til ulovlig inntrenging i valgsystemet i Coffee fylke

Misty Hampton, valgansvarlig i Coffee County

Ray Smith, advokat for Trumps valgkamp-apparat

Kilde: CNN

