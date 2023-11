Ekspert: – Putin har forgiftet Russlands posisjon

Toal, som er professor hos Virginia Tech School of Public and International Affairs, deltok i et av tre ekspertpaneler på den årlige Russland-konferansen til Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) i Oslo tirsdag. Der diskuterte han og flere andre maktbruk, støtte og diplomati etter Russlands invasjon, som nå har vart i godt over 600 dager.

– Jeg tror en del av problemet har vært Vladimir Putins messianske syn på seg selv i rekken av tidligere russiske storheter, sier Toal til Dagsavisen.

Han har også skrevet boken «Near Abroad: Putin, the West, and the Contest over Ukraine and the Caucasus».

– Putin har hatt en tanke om å ta tilbake det han ser på som russiske territorier for å beskytte Russland og dets folk. Men hvor har det egentlig ført ham? Det har gitt en krig med hundretusener av døde. Han har forgiftet Russlands posisjon i store deler av verden med sin invasjon, sier Toal.

Gerard Toal, professor ved Virginia Tech, var gjest under Nupis Russland-konferanse i Oslo. (Jørn H. Skjærpe)

– Russlands verste fiende

Hvis Putin (71) tenker mye på sitt ettermæle, bør han tenke på hvordan invasjonen av nabolandet faktisk påvirker dette, mener professoren.

– I historien om russiske ledere er det nå skapt et bilde av Putin som krigsforbryter. Det er en ganske fryktelig arv å etterlate, spør du meg. Og det er en arv selv den mest dedikerte propagandastat vil ha vanskeligheter med å spinne noe bra ut av, sier Toal.

Også John Færseth, som selv var på plass under Nupis konferanse, har pekt på hva konsekvensene av invasjonen blir for Putin personlig. Dagsavisen omtalte nylig hans beskrivelse av Putin som «Russlands verste fiende» i forbindelse med Færseths nye bok «Spesialoperasjon».

– For det første har Russland blitt en pariastat. For det andre har landet og hæren lidd økonomisk på grunn av at krigen i Ukraina er veldig kostbar. De militære ressursene er kraftig svekket. Dessuten har det skjedd en enorm hjerneflukt. Med hjerneflukt mener jeg at mange, spesielt unge og utdannede mennesker, har forlatt landet. Og det er slett ikke sikkert at de kommer tilbake til Russland, sa Færseth til Dagsavisen.

Utfordrer ikke Putin

Forfatter Anna Arutunyan, som selv har skrevet boken «The Putin Mysqique», var også i ekspertpanelet på Russland-konferansen i Oslo. Hun jobber nå for det London-baserte konsulentselskapet Mayak Intelligence, som følger krigen tett.

– Vladimir Putin har endret seg mer og mer gjennom sine år ved makten. Hvis du ser på det han har gjort gjennom 23 år, er han en ubesluttsom mann. Han bruker evigheter på å bestemme seg for ting. Bare det at han gikk til fullskala invasjon, mener jeg viser at han endret seg under pandemien, sier Arutunyan til Dagsavisen.

Forfatter Anna Arutunyan har skrevet bok om Russlands president Vladimir Putin. Tirsdag var hun i Oslo i forbindelse med Nupis konferanse. (Jørn H. Skjærpe)

I ekspertpanelets diskusjon tirsdag, ga hun uttrykk for at kretsen rundt Putin består av menn som ikke tør å utfordre ham. I stedet prøver de å tekkes presidenten ved å jatte med og gjette på hva han ønsker.

– Vi ser en autokrat som isolerer seg, i det som er hans siste tid ved makten. Alle er så redde for Putin at ingen tør å utfordre ham, sier forfatteren.

Dagsavisen skrev nylig om personene rundt Putin i presidentens indre krets. Den saken kan du lese her.

I likhet med Toal, mener også Arutunyan at Putin kverner på sitt ettermæle.

– Han tenker nok på sin egen dødelighet. Sett deg selv i skoene til en over 70 år gammel mann. Det (å tenke på egen dødelighet) er en psykologisk endring som skjer med alle. Jeg tror det fører til en «vinn eller dø»-holdning i Ukraina fra Putins side. Å spille på de holdningene, er en dårlig idé, sier hun.

