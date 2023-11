Mektig senator: – Trump vil ødelegge demokratiet

Manchin representerer Demokratene i «kullstaten» West Virginia. Han ser alt annet enn lyst på en eventuell Trump-retur i maktens korridorer i Washington.

– Donald Trump vil ødelegge demokratiet i Amerika hvis han vinner valget, sier Manchin, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Trump bryr seg overhodet ikke om lover og regler. Han mener valget kun er rettferdig hvis han vinner selv, og han går etter alle som er uenige med ham i noe, sier senatoren til CNN.

Joe Manchin er en veteran i Senatet i USA. (JONATHAN ERNST/Reuters)

Har ofte gått mot Demokratene

Manchin viser til at Trump gjentatte ganger har påstått at det var han, ikke Joe Biden, som vant presidentvalget i 2020, til tross for at ekspresidenten ikke har klart å legge fram noen håndfaste bevis for dette.

Joe Manchin (t.v. nærmest ekspresidenten) passer Donald Trump etter et møte i Kongressen i Washington i 2017. (Pablo Martinez Monsivais/AP)

Nylig kunngjorde den omstridte senatoren at han ikke tar gjenvalg i kongressvalget neste år. 76 år gamle Manchin har vært kjent for å ofte gå imot sitt eget parti, også når det gjelder store reformer.

Blant annet stakk han mange kjepper i hjulene for president Joe Bidens klima- og stimuleringspakker før en avkortet versjon til slutt ble vedtatt i fjor, skriver NTB.

Mener politikk har blitt business i USA

Før forrige mellomvalg hadde Demokratene et knappest mulig flertall i Senatet. Manchin befant seg da «på vippen», med makt til å stanse det aller meste han ikke likte.

– Det er ikke som om at jeg har drevet lobbyvirksomhet for dette. Jeg har ikke traktet etter dette, sa Manchin om sin sterke maktposisjon i et intervju med Fox News i 2021.

Til CNN antyder Manchin nå at han vurderer å forlate partiet, fordi han er lei av at amerikansk politikk er blitt til det han mener er Demokratenes og Republikanernes «business-maskin».

