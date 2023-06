Går av brått: – Eksplosivt

Han har vært den mest dominerende figur i britisk politikk i mange år, og er kjent som en som stadig kommer tilbake. Nå er ikke eksperter så sikre lenger, etter at den konservative politikeren og eks-statsministeren Boris Johnson sent fredag kveld kunngjorde at han går av som parlamentsmedlem med umiddelbar virkning.

Dette skjer bare ni måneder etter at han gikk av som statsminister, og kun tre og et halvt år etter at han vant et historisk valgskred for De konservative.

– Bitter

Årsaken er etterdønningene av den såkalte partygate-skandalen, der flere fester ble holdt i Johnsons statsministerbolig mens resten av Storbritannia var nedstengt under pandemien.

En etterforskningskomite bestående av parlamentsmedlemmer fra ulike partier, flest konservative, har konkludert med at han førte parlamentet bak lyset, og anbefalte en lang suspensjon fra Underhuset for Johnson.

– Jeg har mottatt et brev fra komiteen som til min forbauselse gjorde det klart at de er fast bestemt på å bruke funnene til å drive meg ut av Parlamentet, heter det i en kunngjøring fra den tidligere statsministeren.

Avskjedsbrevet beskrives i britisk presse som «eksplosivt», og Johnson beskrives som «bitter» i tonen.

– Jeg blir tvunget ut av en håndfull personer som ikke har noen beviser som støtter opp under anklagene de kommer med, skriver Johnson, som kaller kommisjonen som har gransket ham for en «kenguru-domstol», et begrep som beskriver et partisk rettssystem der dommen mot anklagede vanligvis er forutbestemt.

Detaljene i rapporten er ikke kjent for offentligheten. En talsperson for komiteen sier ifølge Sky News at den skal møtes mandag med ønske om å offentliggjøre rapporten raskt.

– Over denne gang

Avgangen betyr at han trekker seg som representant for kretsen Uxbridge og South Ruislip i Underhuset i parlamentet. Det britiske systemet er innrettet slik at det da utløses et suppleringsvalg der. Britiske politikere velges fra enkeltmannskretser, slik at bare en politiker representerer hver krets. Det betyr at et annet parti potensielt kan vinne kretsen her.

For Johnsons del er det usikkert hva som nå skjer.

– Det er meget trist å forlate Parlamentet, i hvert fall i denne omgang, sier Johnson i avskjedsbrevet, og åpner dermed døra for en mulig comeback. Det er ikke nytt for Johnson å komme tilbake, han er kjent for det.

Men det kan likevel bli vanskelig nå, mener flere eksperter. Johnson har nå liten appell utenfor den konservative tilhengerbasen, mener politisk redaktør Pippa Crerar i The Guardian.

– Tillit - eller mangel på det - ble avgjørende. Måling etter måling har vist at velgerne ikke trodde på den tidligere statsministerens påstander om de sosiale sammenkomstene i Downing Street under pandemien, skriver hun i en analyse.

– Til tross for han er kjent for flere comeback som har trosset tyngdekraften, tror konservative parlamentsmedlemmer og andre i Westminster at det virkelig er over for Boris Johnson denne gang, skriver hun.

Johnson kaster med dette inn håndkleet for sin politiske karriere, mener også Sam Coates i Sky News.

– Det er ikke mulig å se en vei tilbake for ham som leder igjen, skriver han i en analyse.

Fester

Boris Johnson måtte gå av som statsminister sommeren 2022, etter at presset i hans eget parti var blitt for stort. Årsaken var først og fremst partygate-skandalen. Det hadde kommet fram at det var holdt en rekke sammenkomster i og rundt statsministerlokalene i Downing Street midt i pandemien. Noen av dem var Johnson til stede på selv.

Felles for sammenkomstene er at de ble holdt på tidspunkter under pandemien da det var strenge nedstengninger i England. Tiltakene gikk hardt ut over mange mennesker, blant annet dem som mistet sine kjære og ikke kunne være med dem da de døde, eller kun fikk ha svært få i begravelsen.

Johnson har bedt om unnskyldning for festene, men har hele tiden stått fast ved at han ikke brøt noen regler.

Boris Johnson kjempet lenge for sitt politiske liv. I mai 2022 kom rapporten av granskningen ledet av byråkraten Sue Gray ut, og den slo fast mangel på dømmekraft i teamet rundt Johnson. Etter rapporten ba flere konservative enn tidligere Johnson om å gå.

I juli 2022 gikk den ene sentale ministeren etter den andre av under Johnson, og han hadde ikke noe annet valg enn å gå av. Han trakk seg som leder for Det konservative partiet, men forble Storbritannias statsminister til det ble valgt ny partileder.

Liz Truss ble valgt som etterfølger i september, men måtte gå av etter kort tid, og Rishi Sunak tok over som statsminister 25. oktober 2022, etter flere måneder med uro og skandaler rundt Det konservative partiet.

Vant valgskred

Boris Johnson vant imidlertid et spektakulært valgskred for De konservative i desember 2019. Den viktigste årsaken var hans løfte om å «få brexit gjort» - en prosess som hadde tatt mange år etter folkeavstemningen om å gå ut av EU i 2016.

Toryene vant til og med mye av den såkalte røde muren, valgkretser i England som hadde vært sikre Labour-seter i flere tiår.

Johnson er kjent som en karismatisk og vittig politiker med stort velgertekke, men også som en sleivete og omtrentlig politiker.

Nettopp at Johnson har vist å trekke velgere, var en viktig grunn til at mange partifeller lenge støttet ham, til tross for mange skandaler og uro rundt ham. For mange ble imidlertid skandalene dråpene som fikk begeret til å renne over.

Boris Johnson

Født 19. juni 1964 i New York.

Konservativ politiker, forfatter, journalist og spaltist.

Statsminister i Storbritannia fra 2019 til 2022.

Utenriksminister i Theresa Mays regjering 2016–2018.

Borgermester i London 2008–2016.

