Politiet har fått mer enn 300 bilder

Faren for mistillit mot statsministeren har lagt seg midlertidig etter at deler av granskningsrapporten fra byråkraten Sue Gray ble overlevert til Johnsons kontor mandag. Men Boris Johnson sitter fortsatt ikke trygt: Man venter nå på politiets etterforskning og den fulle rapporten fra Gray, om den blir offentliggjort.

Labour-leder Keir Starmer har langt ifra latt seg berolige.

– Det er så ødeleggende som det kunne blitt, sier Starmer om situasjonen så langt.

– Vi har en statsminister som brøt reglene, mener jeg, og deretter løy om bruddet på reglene, sier Labour-lederen til Sky News.

Mange bilder

Av de 16 sammenkomstene rundt Johnsons team som er blitt gransket av Sue Gray, er 12 gått videre til politietterforskning. Funnene rundt disse hendelsene kunne derfor ikke publiseres ennå. Av de 12 hendelsene var Johnson selv til stede på minst tre av dem. Minst en av de 12 hendelsene var en fest i statsministerens egen leilighet.

Felles for sammenkomstene er at de ble holdt på tidspunkter under pandemien da det var strenge nedstengninger i England. Tiltakene gikk hardt ut over mange mennesker, blant annet dem som mistet sine kjære og ikke kunne være med dem da de døde, eller kun fikk ha svært få i begravelsen.

De fleste partifeller har fortsatt ikke gått ut mot Boris Johnson, men hva som skjer når politiets etterforskning blir klar, er usikkert. Her fra Underhuset mandag. (JESSICA TAYLOR/AFP)

Scotland Yard har fått mer enn 300 bilder og over 500 sider med dokumenter som skal granskes for å finne ut om statsministeren brøt reglene. Dette skal blant annet være bilder fra overvåkingskameraer i Downing Street som viser hvem som går inn og ut av bygningen, skriver The Guardian.

Boris Johnson sa mandag ettermiddag unnskyld og at han vil endre både rutinene og personalet hos Statsministerens kontor i Downing Street.

Sue Gray skriver i det som har kommet fram i rapporten at det var sviktende lederskap, uten å navngi Johnson.

– Det var sviktende lederskap og dømmekraft fra ulike deler av Downing Street nummer 10 og regjeringen. De klarte ikke å leve opp til de høye kravene som stilles til dem som jobber sentralt i regjeringsapparatet eller de kravene som ble stilt til hele den britiske befolkningen på det tidspunktet, slår hun fast.

– Noen av disse tilstelningene skulle ikke ha funnet sted. Andre tilstelninger skulle ikke ha fått mulighet til å utvikle seg slik de gjorde, heter det i den såkalte «oppdateringen» fra rapporten, som altså ikke er ute i sin helhet.

Ut fra det som er kommet fram i rapporten så langt, går det ikke fram om statsministeren har ført parlamentet bak lyset eller ikke når han har benektet at det er blitt holdt fester, og når han har sagt han trodde alle regler ble fulgt.

Sitter på gjerdet

Nettopp fordi ikke all informasjon er ute ennå, og politietterforskningen pågår, er det for tidlig å puste ut for Boris Johnson med tanke på et mulig mistillitsvotum blant de konservative representantene i Underhuset i parlamentet.

Noen har allerede sagt åpent at de ønsker det, men de fleste holder kortene tett til brystet, og mange har ikke bestemt seg. For at det skal bli et mistillitsvotum, må minst 15 prosent av partiets gruppe, som ut fra antallet nå betyr minst 54 representanter, sende brev om mistillit til Sir Graham Brady, leder av partiets såkalte 1922-komité, som representerer «backbencherne» i partiet.

Hvor mange som har sendt inn slike brev er hemmelig. Dersom tallet overstiger 54 blir det en hemmelig avstemning. Det kan skje raskt etterpå. Dersom statsministeren får støtte av minst halvparten, som vil være minst 181 av de 360 konservative representantene som nå er der, blir Johnson sittende. Dersom Johnson derimot taper den, vil det utløse en lederkamp der han ikke kan stille.

Vet ikke hva de får

En ting som kan redde Johnson, er at partifellene ikke har noen klar etterfølger på vent som alle tror kan være bra for partiet. Selv om mange partifeller er aldri så frustrert over Johnsons lederskap, må de vurdere om de tror andre er bedre egnet enn Johnson, og om partiet vil tjene eller tape på at Johnson forsvinner. Han er kontroversiell, men har velgertekke hos en stor del av befolkningen.

Johnson vant spektakulært i valget i 2019 på sitt «få brexit gjennomført»-mantra. Han sørget for at Labour ble skylt bort i den såkalte røde muren – valgkretser i Midt- og Nord-England som Labour hadde hatt jerngrep på i tiår etter tiår. Vil en ny leder kunne holde på det?

Samtidig er det stort sinne blant mange velgere, og spørsmålet er om Boris Johnson klarer å riste dette av seg denne gangen, eller om en grense er nådd. Målingene framover vil si mye om stemningen blant velgerne akkurat nå.

Det er ikke klart når politietterforskningen blir klar, men når konklusjonene kommer, vil det trolig være tidspunktet da Johnsons partifeller må ta sitt valg.

