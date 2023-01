Sliter i motvind etter 100 dager

– Denne statsministerens første 100 dager, som vil bli markert torsdag, er blitt mer assosiert med skandaler enn med god styring. Mange angrepspunkter for Labour, og enda mer å gjøre opp for for statsministeren, skriver politisk redaktør Beth Rigby i Sky News i en analyse.

Søndag måtte statsminister Rishi Sunak gå til det skritt å sparke en av de mest profilerte politikerne i det konservative partiet, Nadhim Zahawi, som partisekretær og regjeringsmedlem. Det skjedde etter at mangemillionæren Zahawi i lang tid hadde fått sterk kritikk for håndteringen av et skattekrav i millionklassen.

Skattetrøbbel

En granskning foretatt av statsministerens etiske rådgiver, sir Laurie Magnus, hadde konkludert med at Zahawi ikke hadde vært åpen om at HMRC, et departement i den britiske regjeringen med ansvar for blant annet innkreving av skatter, gransket hans skatteforhold, og at Zahawi hadde betalt en straffeskatt på flere millioner pund.

Den konservative politikeren Nadhim Zahawi måtte gå fra sin post. (TOBY MELVILLE/Reuters)

Statsminister Sunak sa søndag at Laurie Magnus’ granskning hadde funnet at Zahawi var ansvarlig for et «alvorlig brudd på ministerreglementet».

– Som et resultat har jeg informert deg om min beslutning om å fjerne deg fra din stilling i Hans Majestets regjering, skrev statsministeren i et offentlig brev til Zahawi søndag.

Zahawi er en av de rikeste politikerne i parlamentet, og har tjent store penger på å ha vært en av medstifterne av meningsmålingselskapet YouGov. Men da det var uklart hvorvidt salg av aksjer i selskapet ble beskattet riktig, ble det innledet en granskning. Zahawi har sagt at dette ikke skyldtes en bevisst handling for å unndra skatt.

Partiet for snusk?

Saken rundt Zahawi har skapt overskrifter i en uke, og konservative partifeller har vært irritert over saken, og over at Zahawi ikke hadde trukket seg i løpet av all uroen rundt det. Allerede før konklusjonen fra sir Laurie Magnus kom, var mange konservative representanter bestemt på at den eneste veien ut var at Zahawi måtte gå, ifølge Beth Rigby.

– Spetakkelet rundt en statsråd og tidligere finansminister som hadde 27 millioner pund som han ikke betalte skatt på, mens folk sliter med å få endene til å møtes, er rett og slett ikke holdbart, skriver den politiske redaktøren.

Problemet med denne saken for statsminister Rishi Sunak og Det konservative partiet er at partiet igjen kan bli oppfattet som et parti med mye snusk - «tory sleaze» - slik kritikerne har hevdet tidligere. Sunak har lovet å regjere med integritet, profesjonalitet og ansvarlighet.

Tung jobb

Bråket rundt Zahawi kommer etter det som uansett har vært en tung start for Sunak i statsministergjerningen. Han tok ikke over noen lett jobb. Landet er midt i en økonomisk krise med en inflasjon på over ti prosent. Storbritannia har dessuten gått gjennom flere uker med streiker i en rekke sektorer som post, jernbane og helsevesenet. De streikende vil ha lønninger som holder tritt med prisøkningene.

Rishi Sunak tok over som statsminister 25. oktober 2022, etter flere måneder med uro og skandaler rundt Det konservative partiet. Først under Boris Johnson, som måtte gå av i juli 2022 etter lang tids uro, særlig etter festskandalene under pandemien. Deretter under Liz Truss, som fikk svært kort tid i Downing Street. Truss tok over i september etter Johnson, men da hun i høst la fram sin oppskrift med store skattekutt uten en god plan for hvordan kuttene skulle finansieres, ble det møtt med storm i finansmarkedene og mye politisk debatt.

Etter kun seks uker som statsminister var hun ute av Downing Street, og Rishi Sunak tok over. Han hadde tapt mot Truss i lederkampen litt tidligere på høsten, men kom altså tilbake fortere enn noen hadde tenkt. Sunak var nå blitt valgt som partileder i rekordfart.

Dårlige målinger

Men det konservative partiet sliter på målingene, med rundt 25 prosent oppslutning mot Labours 48 prosent, ifølge en oversikt over flere målinger på Politico. Det har ikke blitt verre under Sunak, men Sunak har heller ikke klart å heve oppslutningen i nevneverdig grad siden han tok over.

Labour har ligget foran toryene på målingene helt siden november 2021. Før det lå de lenge veldig langt bak De konservative på målingene, selv om det var Labour som var i opposisjon. Labour har ikke hatt makten i Storbritannia på snart 13 år. De konservative tok makten våren i 2010 med David Cameron, og har siden hatt Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss og Rishi Sunak som statsministere.

Neste valg må holdes innen januar 2025, og vil trolig bli holdt i 2024.

