Kun ni prosent syns brexit ble en suksess

Mens bare ni prosent mener brexit heller var en suksess enn en fiasko, mener 62 prosent at det var mer fiasko enn suksess, ifølge målingen fra YouGov, som ble publisert denne uka. 20 prosent vil ikke beskrive det som noen av delene, mens ni prosent sier «vet ikke».

Tallene over gjelder alle spurte til sammen. Når de spurte deles inn etter hva de stemte i folkeavstemningen om EU, er det, ikke overraskende, større forskjeller:

Blant dem som stemte for at Storbritannia skulle bli værende i EU («remain»-siden), mener hele 89 prosent at brexit har vært en fiasko. Kun tre prosent av disse mener brexit ble en suksess. Men også blant velgere som stemte for å gå ut av EU («leave»-siden), er det mange som er misfornøyd: 37 prosent av dem mener brexit var mer en fiasko enn en suksess. Langt færre, kun 20 prosent av leave-velgerne, mener det var mer enn suksess enn en fiasko. 35 prosent av dem mener det ikke var noen av delene.

– Ubrukelige

En av de mest fremtredende leave-politikerne under debatten i 2016, Nigel Farage, sa denne uka på programmet Newsnight på BBC at brexit var mislykket og at økonomien ikke har blitt bedre. Han klandrer den konservative regjeringen, som har hatt makten i alle disse årene. Farage er tydelig på at han likevel ikke mener at landet skulle blitt i EU.

– Men jeg mener vi ikke har dratt økonomisk nytte av brexit, som vi kunne ha gjort. Det brexit har bevist, er jeg redd, er at våre politikere er omtrent så ubrukelige som kommissærene i Brussel var, sa Farage i programmet.

Brexit-forkjemperen Nigel Farage sier at landets uttreden av EU har vært mislykket, og mener det skyldes de konservative regjeringene som har styrt. (DANIEL LEAL/AFP)

Farage mener britiske myndigheter lager reguleringer for næringslivet som skremmer bedrifter vekk fra landet. Farage var leder av partiet UKIP og deretter Brexit-partiet.

Statsministerkontoret tilbakeviser påstandene fra Farage, ifølge Sky News.

Mange leave-velgere mener det samme som Farage, ifølge YouGov-målingen. 75 prosent av leave-velgere mener brexit hadde potensial til å bli en suksess, men at regjeringene som har hatt makten etter folkeavstemningen, har mislyktes i gjennomføringen. Blant de fleste remain-velgere er oppfatningen en annen: 77 prosent av dem mener brexit var dømt til å mislykkes, og at ingen regjering kunne hindret dette.

Sju år siden

23. juni er det sju år siden folkeavstemningen i 2016, der 52 prosent stemte for brexit. Det ble oppfattet som et politisk jordskjelv. I årene som fulgte, var det omfattende forhandlinger mellom Storbritannia og EU, og først 31. januar 2020 ble Storbritannia meldt ut av EU. Prosessen endte med en såkalt hard brexit, som innebar at landet ikke bare gikk ut av EU, men også ut av det indre marked og tollunionen. Utmeldingen ble gjennomført etter at Boris Johnson og De konservative i desember 2019 vant en brakseier gjennom løftet «Get brexit done».

Siden har de fleste målinger, i varierende grad, vist et flertall for å bli i EU dersom man kunne velge på nytt. I februar 2023 viste en måling at 55 prosent ville stemt for å bli, og 45 prosent for å gå ut.

