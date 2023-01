Åpner opp mot verden midt i covid-kaos

Etter tre år med ekstremtiltak som har vanskeliggjort all innreise til og fra Kina, går landet ett skritt lenger i gjenåpningen som allerede er i gang, ved å droppe kravet om karantene ved innreise til landet fra 8. januar. Samtidig har det aldri vært mer covid-19 i omløp i Kina enn nå, idet viruset skyller som en bølge over landet.

Gjelder ikke turister

I dag er det krav om fem dagers karantene på hotell og deretter tre dager hjemme når man ankommer Kina. På det meste har kravet vært tre ukers karantene ved innreise. Fra søndag skal det kun være krav om negativ test 48 timer før avgang.

Det er imidlertid ikke full åpning for turisme til Kina ennå: Kina utsteder fortsatt ikke turistvisum. Det er dessuten få flyginger inn og ut av landet.

«De ulike kravene gjør det fortsatt krevende å reise til Kina», påpeker Utenriksdepartementet her i Norge på sine reiserådsider. Smittetrykket i landet gjør at helsevesenet dessuten er svært presset. Departementet oppfordrer alle norske borgere til å gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet og behovet for å reise.

Men for kinesere som enten vil reise ut eller som bor utenlands og vil til hjemlandet, vil endringene ha mye å si. Restriksjonene har ført til at de fleste kinesere ikke har reist ut av landet i løpet av pandemien, og har kraftig redusert antallet personer som kommer til Kina for å jobbe eller studere. Allerede dagen etter at endringen ble kunngjort i slutten av desember, tredoblet bestillingene seg av reiser ut fra Kina til Singapore, Japan og Sør-Korea på en kinesisk bookingside. Bestillinger inn til landet femdoblet seg.

Samtidig begynner også gjenåpningen fra Kina av grenseovergangene til Hongkong, noe som ifølge kinesiske myndigheter vil skje «gradvis og på ryddig vis».

Stadig flere krever test

Kinas lettelser kommer samtidig med at stadig flere land nå innfører testkrav for personer som ankommer fra Kina. Denne uka kom EU med en sterk anbefaling om at de 27 medlemslandene krever koronatester før avreise for passasjerer fra Kina, i tillegg til å ta stikkprøver ved ankomst. Det kom også en anbefaling om at passasjerer som reiser til eller fra Kina, bruker munnbind.

Flere land i EU hadde allerede gjeninnført testing rettet mot ankomster fra Kina, blant annet Frankrike, Italia og Spania. Nå har også blant annet Belgia, Tyskland, Hellas, Østerrike og Sverige fulgt etter.

Også utenfor EU har flere land begynt praksisen, blant annet USA, Australia, Canada, Storbritannia, Israel, India og Japan.

Det er ikke direkteflygninger fra Kina til Norge. Norske myndigheter går nå i dialog med europeiske kolleger for å se på hvordan tiltakene kan gjennomføres i praksis, opplyste Helse- og omsorgsdepartementet denne uka.

Fagdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet har nylig sagt at FHI ikke ser nødvendigheten av å innføre testkrav for personer som kommer fra Kina.

– Europa, herunder Norge, er midt i en stor bølge med millioner av smittede per uke. Noen tilreisende kinesere med smitte påvirker ikke den europeiske epidemien noe særlig, skrev han i en e-post til NTB denne uka.

Anslår skyhøye dødstall

Imens rammer smitteeksplosjonen i Kina mange hardt. Flere kinesere forteller om at det er fulle sykehus og krematorier, og mangel på legehjelp til koronasyke, som ofte er eldre personer.

Eldre pasienter ligger i korridorene på et sykehus i Beijing torsdag. 5. januar. Sykehusene er overfylte mange steder. (Andy Wong/AP)

Denne uka kritiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) Kina for ikke å være åpne nok om koronasituasjonen.

– Vi mener tallene som nå publiseres fra Kina, underspiller det reelle omfanget av sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og ikke minst dødsfall, sa WHOs krisedirektør, Michael Ryan.

Kina opererer med strenge kriterier for hva som er et dødsfall som følge av covid-19, og har sluttet å kunngjøre daglige tall. Landet har siden desember kun oppgitt 22 covid-dødsfall.

Det britiske forskningsdataselskapet Airfinity mener tallene er ekstremt mye høyere.

Selskapet har gjort beregninger som antyder at Kina vil ha hatt 584.000 dødsfall i slutten av januar bare siden desember – og at tallet vil være 1.7 millioner dødsfall innen slutten av april.

Tallene er hentet fra en oppdatert prognose fra 6. januar. Airfinity mener den første smittetoppen vil komme rundt 13. januar, og at toppen av bølgen av dødsfall vil komme ti dager etter det. En enda større smittetopp vil komme rundt 3. mars, anslås det.

Airfinitys modell er basert på data fra Kinas provinser før det ble gjort endringer av hvordan smittetilfeller ble rapportert, kombinert med vekstrater fra andre land som har hatt null-covid-strategi, og som har opphevet det, som Hongkong og Japan.

Som nær eneste land i verden holdt Kina på sin null-covid-strategi lenge etter at resten av verden hadde åpnet opp. I slutten av november brøt det ut demonstrasjoner i flere byer for at myndighetene skulle slippe opp de strenge reglene for karantene, isolasjon og nedstengning av hele nabolag og byer, som hadde pågått i neste tre år.

I begynnelsen av desember begynte myndighetene å slippe opp, til stor glede for millioner av kinesere. Samtidig er en del også kritiske til at det har gått for fort etter den ekstremt strenge strategien som hadde vart lenge. Veldig få kinesere hadde vært smittet av koronaviruset før lettelsene kom, og vaksineringsgraden blant eldre var dårligere enn hos yngre.

Smittes med vilje

Nå som mange restriksjoner er sluppet opp, kan mange kinesere glede seg over å reise mer rundt i eget land også.

Unge kinesere som BBC har snakket med har valgt å la seg smitte med vilje slik at ikke reiseplaner ødelegges.

– Jeg ville ikke endre ferieplanen min, sier en 27 år gammel mann i Shanghai.

– Jeg kunne være sikker på at jeg ble frisk igjen og ikke ble smittet igjen under ferien dersom jeg kontrollerte når jeg ble smittet, sier han.

Det samme gjorde en annen ung person BBC snakket med. Begge fikk sykdommen lett, men med sterkere plager enn de ventet.

