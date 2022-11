Skal vaksinere flere eldre: – Helt essensielt

Kun 65,8 prosent av eldre over 80 år i Kina er fullvaksinert, og kun 40 prosent i aldersgruppen har fått oppfriskningsdose. Nå har kinesiske myndigheter sagt at de vil satse mer på koronavaksinering av de eldste. De vil øke innsatsen for vaksinering av personer i alderen 60–79 år, og fortsette å sette opp tempoet når det gjelder vaksinering av eldre over 80 år. Myndighetene vil blant annet gå dør til dør for å oppsøke eldre, og satse på vaksinering på eldrehjem.

Gunnveig Grødeland, forsker innen vaksineutvikling og immunologi ved Universitetet i Oslo. (Mimsy Møller)

Økt vaksinering av de eldre regnes som avgjørende for Kina.

– Det er helt essensielt for at Kina skal komme seg ut av pandemien. De har en stor andel av befolkningen med veldig liten immunitet mot viruset, og det vet vi er problematisk særlig for de eldre. Det er med god grunn man her i Norge har anbefalt en fjerde dose for de over 65 år, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo til Dagsavisen.

– Nå må de bare vaksinere med det de har av vaksiner så fort som mulig, sier hun.

– Helt tullete

Signalene fra myndighetene kommer midt i det flere har beskrevet som den største politiske krisen i Kina siden 1989, etter flere dager med demonstrasjoner mot nedstengninger og restriksjoner. Kina har fortsatt en nullsmitte-strategi, noe som virker stadig mer umulig dersom landet skal komme seg ut av unntakstilstanden. Nå har mange kinesere fått nok. Demonstrasjonene mot Kinas strenge koronatiltak og null-covid-politikk spredte seg i helgen til flere store kinesiske byer. Noen av demonstrantene har krevd at president Xi Jinping må gå av. Det beskrives som ekstraordinært.

Vaksinegraden generelt er langt bedre enn hos den eldre befolkningen; 90 prosent av befolkningen generelt er koronavaksinert. Men manglende vaksinering av eldre er en viktig grunn til at immuniteten ikke er høy nok og man dermed risikerer mange syke dersom man åpner opp innen de eldste er bedre beskyttet.

At Kina har valgt å følge en streng nullsmittestrategi og samtidig ikke har sørget for å vaksinere så mange som mulig av de eldste, beskriver Gunnveig Grødeland kun med to ord:

– Helt tullete.

Eksperter har påpekt at nettopp det at det har vært lite smitte i landet, på grunn av de strenge tiltakene, har gjort at mange eldre nok har tenkt at det ikke er så viktig å vaksinere seg.

Heidi Østbø Haugen, professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo, sa i et intervju med Dagsavisen tidligere i år at hun, og flere andre forskerkolleger, har vært overrasket over at Kina ikke har gjort mer for å vaksinere de eldre, når myndighetene ellers har vært svært effektive og tidlig ute med vaksinering av befolkningen.

Haugen mener det trolig er historiske årsaker til at en del eldre i Kina er vaksineskeptiske.

– Eldre har opplevd flere hendelser som gjør at de kanskje har lavere tillit til staten når det gjelder helsetiltak. Blant annet var det på 1990-tallet mange som ble smittet av hiv og andre sykdommer i forbindelse med blodgiving. Kina hadde også den såkalte melkepulverskandalen, der det hadde vært for dårlig kontroll med tilsetningene i melkepulver, sa Haugen til Dagsavisen.

Mindre effektive?

Men et annet problem for Kina er at vaksinene som brukes trolig ikke er like effektive som enkelte andre vaksiner. Kina har holdt seg til sine egenproduserte vaksiner, CoronaVac fra selskapet Sinovac, og vaksinen fra det statlige selskapet Sinopharm. Disse er også blitt brukt omfattende i mange andre land i verden. Sinovac-vaksinen er verdens mest bruke vaksine.

Dette er ikke vaksiner som er laget med den såkalte mRNA-metoden, som koronavaksinene fra Pfizer og Moderna er. De er basert på «klassisk» strategi med bruk av drept virus, forklarer Grødeland.

– Denne strategien kan gi ganske gode antistoffer som blokkerer viruset fra å trenge inn i celler. Men problemet er at variantene som nå sirkulerer av koronaviruset er så forskjellige fra det opprinnelige Wuhan-viruset at antistoffene man får fra vaksinene ikke lenger er noe særlig relevante, sier Grødeland.

Dette er også grunnen til at ingen av koronavaksinene som brukes i verden fungerer veldig godt mot smitte og mild sykdom lenger.

– Et viktig poeng som skiller mRNA-vaksinene fra de «klassiske» vaksinene som er brukt i Kina, er at mRNA-vaksinene er gode også på å danne T-celleresponser. Og man regner med at T-celle-responsen er viktig for å beskytte mot alvorlig sykdom, sier Grødeland.

– T-celle-responsen som produseres når man får en mRNA-vaksinene gir altså en større bredde i type immunrespons enn med tradisjonelle vaksinemetoder, sier Grødeland.

– Håper de har lært

Kina bør vurdere å bruke mRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna, antydet en talsmann for den tyske regjeringen denne uka.

– Etter tre år med pandemi må det sies at Europa og Tyskland har hatt veldig gode erfaringer med å administrere mRNA-vaksiner, sa talsperson Steffen Hebestreit på en pressekonferanse i Berlin, ifølge Politico. Han la til at Tysklands kansler Olaf Scholz hadde vært tydelig på dette da han møtte Kinas president Xi Jinping og statsminister Li Keqiang under et nylig besøk i Kina.

Kina har utviklet en mRNA vaksine fra selskapet Walvax som ikke er godkjent ennå i Kina, men som er blitt godkjent i Indonesia, skriver Politico.

Gunnveig Grødeland sier det også finnes andre metoder enn mRNA-metoden som kan være effektive.

– Det som er viktig er å ta i bruk et vaksineformat som kan produseres raskt og som gir en større bredde i type immunrespons enn vaksinene som er laget på tradisjonelle metoder. Jeg håper Kina har lært av erfaringene fra resten av verden. Om de bruker mRNA-vaksiner fra andre land eller lager sine egne, er ikke så nøye, sier Grødeland.

Hun understreker at de kinesiske vaksinene som nå brukes uansett vil være til stor hjelp for befolkningen.

– Må åpne opp gradvis

Kinesiske myndigheter har malt seg opp i et hjørne med nullsmitte-strategien, men en altfor rask gjenåpning kan føre til svært høye smittetall. Myndighetene har så langt understreket at de ikke har tenkt å gå vekk fra sin null-covid-strategi. Beskjeden fra sentrale myndigheter har vært at lokale myndigheter skal tilpasse strategien lokale forhold. Tidligere i november lempet myndighetene ørlite grann på noen restriksjoner. Lettelsene ble tatt godt imot hos investorer, som håpet det var tegn på en forsiktig endring.

Demonstranter protesterte mot koronarestriksjoner i Beijing søndag. (THOMAS PETER/Reuters)

Nå er spørsmålet hvordan strategien blir framover. Nyheten om vaksinering av eldre har skapt forventninger om at myndighetene vil kunne gå inn for lettelser i test- og isolasjonsregimet, noe som førte til optimisme i de asiatiske markedene rundt at Kina kanskje kan være på vei ut av nullsmittestrategien, skriver The New York Times. Men det er så langt ingen tegn til større endringer.

Gunnveig Grødeland sier dette om hva som er den beste måten for Kina å komme seg ut av unntakstilstanden:

– Det kommer an på kapasiteten i helsevesenet, men en kontrollert gjenåpning i region etter region vil være det beste. Å åpne opp i hele Kina samtidig nå ville gitt kaos og gitt overbelastning i helsevesenet. De bør skynde seg å vaksinere de eldste først, og så begynne å åpne gradvis opp i de regioner der man har fått vaksinert mange eldre, mener Grødeland.

