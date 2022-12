I 2023 går India forbi Kina

Folk flest bor i Kina – og sånn har det vært i århundrer.

Men en gang i løpet av 2023 vil dette endre seg, og India vil gå forbi Kina som det mest folkerike landet i verden, ifølge FN. I skrivende stund har Kina 1.45 milliarder innbyggere, mens India har 1.41 milliarder, ifølge en løpende oversikt på Worldometers. Men sifrene tikker tydelig raskere i kolonnen for India enn for Kina. Derfor vil kurvene krysses i løpet av året som kommer.

Tidligere enn antatt

For bare få år siden var det ventet at India ville gå forbi Kina 2027, som Dagsavisen skrev om i 2021. Det har likevel de siste årene vært enkelte anslag om at det kanskje ville skje tidligere, men det var usikkert.

Kina har i dag et av de laveste fruktbarhetstallene i verden, og Kina har sagt at folketallet vil begynne å synke i 2023, mye tidligere enn man før har trodd. Kina hadde lenge en ettbarnspolitikk, med en lov om ikke å få flere enn ett barn, men med noen unntak for regelen. I 2016 gikk Kina helt bort fra denne politikken, men folk får likevel få barn.

I India fortsetter folketallet å stige, og tallet ventes å stige til 1.7 milliarder i 2064, for deretter å gå nedover også der. Men det er ikke stigning i hele landet. I to delstater i nord øker folketallet, mens det i de rikere områdene i sør stabiliserer seg eller faktisk går ned noen steder. Det neste tiåret vil en tredel av Indias befolkningsvekst skje kun i de to nordligste delstatene, Bihar og Uttar Pradesh.

AP Week in Pictures Asia En eldre kvinne hviler seg i Beijing. Det er ventet at over en tredel av befolkningen i Kina vil være over 65 år i 2050. (Ng Han Guan/AP)

India har nå en svært ung befolkning, med hele 52 prosent under 30 år. Kina, derimot, er allerede godt inne i en eldrebølge, der det er ventet at over en tredel av befolkningen vil være over 65 år i 2050.

I 1750 hadde Kina en befolkning på 225 millioner, rundt 28 prosent av verdens befolkning, ifølge Our World In Data. I 1800 hadde Kina rundt 324 millioner, omtrent det dobbelte av India, som hadde rundt 168 millioner. Begge lands befolkninger vokste relativt sakte fram til midten av 1900-tallet, da det virkelig skjøt fart.

Kina nådde en milliard mennesker i 1980, mens India passerte det runde tallet i 1997.

Nådde åtte milliarder

Verdens befolkning fortsetter å vokse, og 15. november passerte vi hele åtte milliarder mennesker på jorda. I 1952, altså for 70 år siden, var tallet bare 2,5 milliarder.

Men tallet skal ikke vokse inn i himmelen, ifølge befolkningseksperter. Befolkningsveksten går saktere. I 2020 falt folkeveksten globalt under en prosent for første gang siden 1950, ifølge World Populations Prospects 2022, som FN publiserte i juli.

FN anslår at verdens befolkning kommer til å nå 8,5 milliarder i 2030 og 9,7 milliarder i 2050, men at toppen nås i løpet av 2080-tallet, på rundt 10,4 milliarder mennesker. Deretter vil det stabilisere seg. Befolkningsveksten er delvis forårsaket av at folk lever lenger mange steder i verden.

Men befolkningsveksten varierer sterkt mellom regionene i verden.

Mer enn halvparten av den forventede befolkningsveksten fram mot 2050 globalt vil være konsentrert i kun åtte land, ifølge FN. Fem av dem i Afrika, og tre i Asia:

Den demokratiske republikken Kongo

Egypt

Etiopia

India

Nigeria

Pakistan

Filippinene

Tanzania

Går ned i flere land

Samtidig har stadig flere land begynt å oppleve befolkningsnedgang. I minst 61 land er det ventet at befolkningen går ned med en prosent eller mer mellom 2022 og 2050.

Generelt i verden vokser den eldre del av befolkningen, de over 65 år, raskere enn dem som er yngre enn det. Som et resultat av det vil 16 prosent av verdens befolkning være over 65 år i 2050. I dag utgjør de 10 prosent.

I disse regionene er det ventet at befolkningen fortsetter å vokse, men i saktere fart, fram mot slutten av århundret: Oceania, Vest-Asia, Nord-Afrika.

I disse regionene er der ventet at befolkningen når toppen og begynner å gå ned før 2100: Øst-Asia, Sørøst-Asia, Sentral- og Sør-Asia, Latin-Amerika og Karibia, Europa og Nord-Amerika.

Verdens ti mest folkerike land:

1. Kina: 1.45 milliarder

1.45 milliarder 2. India: 1. 41 milliarder

1. 41 milliarder 3. USA: 335 millioner

335 millioner 4. Indonesia: 280 millioner

280 millioner 5. Pakistan: 232 millioner

232 millioner 6. Nigeria: 219 millioner

219 millioner 7. Brasil: 216 millioner

216 millioner 8. Bangladesh: 168 millioner

168 millioner 9. Russland: 146 millioner

146 millioner 10. Mexico: 132 millioner

Kilde: Worldometers, desember 2022.

