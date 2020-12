2020 er skabbens år

Hvem: Emilia Hugdahl (40)

Hva: Skabb-ekspert og hudspesialist ved Bryggen Hudlegesenter og overlege ved hudavdelingen på Haukeland sykehus.

Hvorfor: Skabb-året 2020.

Yo! Jeg leser i VG at vi har en skabb-epidemi på gang. Stemmer det?

– Ja, det har vi.

Hvor mange har skabb, da?

– Vi har to kilder til tall. Det ene er antall diagnoser, det andre er antall pakninger solgt av legemiddelet. I 2018 ble det solgt litt over 1000 pakker. I år er det 25.000.

Skabbmidd. Foto: Wikimedia Commons

Hvordan i huleste får vi til det? Når vi skal holde en meters avstand og greier?

– Denne epidemien startet før korona. Vi håpet jo at tiltakene som ble innført i mars skulle føre til mindre skabb, men det har bare fortsatt å øke. Skabben smitter i nære relasjoner, personer som bor sammen og kjærester og sånt. Og de har vi jo fortsatt. Skabb smitter ikke på bussen eller på kjøpesenteret.

Les også: Stor økning i bruk av reseptbelagt skabbmedisin

Men la oss starte med starten: Hva er egentlig skabb for noe?

– Det er en midd. Et lite edderkoppdyr.

Og den ... spiser oss?

– Ja, den spiser av hudcellene våre. Og så graver den ganger øverst i huden vår. Der legger den egg og avføring og koser seg.

Hvis du blir smitta, får du da et egg eller et dyr?

– Du får en levende skabb, ja. Den graver seg raskt ned i huden din og finner seg til rette. Der lever den i én til to uker, legger egg, og så får du ny skabb. Hvis du er smittet, så finner vi ikke bare én. Vi finner mange.

Hvor finner du dem?

– Det er noen favorittsteder. Mellom fingrene, på håndledd, på føttene, og på genitalia. Når vi hudleger skal lete ser vi først og fremst på hendene. Der er nitti prosent. Men selve utslettet, det kan man få overalt på kroppen.

Hæ? Der det ikke er skabb?

– Ja, skabben utløser en reaksjon, som gir deg utslett og kløe. Den kommer over hele kroppen.

Hvis skabben var like stor som for eksempel en hund. Ville den vært søt?

– Nei. Av og til viser jeg skabben i mikroskop til pasientene, for å motivere dem til å gjennomføre behandlingen korrekt. Det ser ut som en kjempeedderkopp. Den er ekkel, og det er ikke gøy å tenke på at den bor under huden din.

Les også: Fikk skabb på bryllupsreise – gikk på apoteket og stjal krem

Hvordan oppdager man det?

– Kløe. Intens kløe. Du får ikke sove om natten.

Kan skabb gå over av seg selv?

– Vel, det finnes en studie, fra før etiske retningslinjer for forskning kom på plass. Da studerte man noen stakkars soldater med skabb og ga dem ingen behandling. Det toppet seg visst etter hundre dager. Da hadde de gjerne fire hundre skabb. Det er absolutt ingen løsning å vente det ut.

Men det er jo så mye som klør her i livet. Kan man skille det fra ... tja, lus?

– Lus er en bagatell i forhold. Det er ingenting! Skabb gir en helt intens kløe som går ut over livskvaliteten.

En kollega fortalte at det sto om skabb i kapitlet om kjønnssykdommer da hun gikk på skolen.

– Ja, det er helt feil. Tidligere trodde man det, og at skabb hadde med dårlig hygiene å gjøre. Og det var koblet til fattigdom. Det er viktig å få vekk det stigmaet. Skabb er rett og slett uflaks.

Hvordan blir man frisk?

– Det er et styr, denne behandlingen. Man må smøre seg inn med en krem, over absolutt hele kroppen. Mellom fingre. Bak ører. Alle kriker og kroker i genitalene, bak forhuden og hele greia. Og ha den på i 24 timer. Det finnes en studie på det også, hvor de testet 20 soldater på om de greide å smøre seg inn nok. Ingen greide det.

Det høres litt klinete ut. Går man på jobb den dagen, liksom?

– Man kan det, men de fleste blir nok hjemme.

Til slutt, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Nå i det siste: «Hvem sa hva» av Helene Uri. Den handler om kjønnsforskjeller i språket vårt. Etter den har jeg begynt å si at jeg skal «kvinne meg opp», for eksempel.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Tja, det er jo mye. Bedre sykkelveier i Bergen!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Nei ... jeg er litt betatt av Nakstad. Skulle gjerne stått i heisen med han.

Har han noen hudplager du kunne fikse, liksom?

– Nei, absolutt ikke. Han har veldig fin hud, han, altså.