Private barnehager får friere tøyler for å ta ut overskudd

Når barnehageloven behandles mandag, går regjeringspartiene og Frp inn for å jenke på kravet til at eierne kan ta ut utbytte.

Hittil har det vært et krav at det skal være «rimelig», men nå fjernes denne formuleringen, ifølge NRKs Politisk Kvarter.

– Ikke oppmyking

Høyres Kent Gudmundsen mener det ikke er grunn til å frykte at såkalte barnehagebaroner skal berike seg. Han viser til at rammeavtaler og bemanningsnorm har strammet inn virksomheten, og at overskuddet i gjennomsnitt har vært lavt de siste årene.

– Hvis vi ser på utbyttet fra 2018, var det på 33 millioner kroner i en sektor som har flere milliarder kroner i tilskudd. Her er vi nede på 0,14 prosent utbytte, og det er helt forsvinnende lite.

Han mener at endringen ikke medfører en oppmyking, men det motsatte.

– Det regjeringen nå har gjort, er å ramme inn hva som må være på plass før man kan ta ut overskudd, sier han til NTB.

– Lukrativ sektor

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg frykter derimot at eierskap kan bli mer lukrativt for de store aktørene.

– Vi har i altfor mange år nå hatt et altfor dårlig regelverk som åpner for store utbytter. Vi har flere grundige rapporter som viser at penger som skulle gått til bedre barnehager, har gått til utbytte og til og med forsvunnet ut av landet, sier han, og viser til at seks store aktører kontrollerer 60 prosent av resultatet i sektoren.

Solberg beskriver endringene i loven som så vage at de ikke gjør noe med utfordringen om at enkelte henter ut stort utbytte.

– Regjeringen fikk en rapport i 2018 som viste at egenkapitalen har fått bygge seg opp noe helt enormt. Det er veldig lav risiko og høy avkastning på barnehager, sier han.

Rødt vil stanse utbytte

Bjørnar Moxnes varsler at Rødt fremmer et tredje alternativ: Et forslag om at alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode, at overskudd ikke skal kunne hentes ut som profitt. Formuleringen er basert på dagens lov for privatskoler.

– Regjeringen framstiller sitt forslag som en videreføring av nåværende lov, men når de vil slå fast at overskudd skal kunne disponeres fritt, er det en åpen invitasjon til velferdsprofitørene. Det som trengs er å stanse kommersielle aktører som sluker stadig større deler av barnehagesektoren, sier Moxnes.

