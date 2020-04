– Det er første gang i historien at vi i så stor grad blir hemmet i å utføre arbeidet vårt i så mange land samtidig. Så langt klarer vi oss, men det blir problematisk om det trekker ut i tid, sier nødhjelpskoordinator Itta Helland-Hansen i Leger Uten Grenser til Dagsavisen.

457 feltarbeidere fra Leger Uten Grenser kommer seg ikke dit de skulle reist, ifølge organisasjonens tall fra 13. april. I første omgang betyr det at det blir mer anstrengende for dem som er ute i felt, og det går ut over dem som trenger hjelpen vår mest, sier Helland-Hansen. Selv skulle hun reist på oppdrag til Mosul i Irak.

– Den neste problemstillingen er å få utstyr og medisiner dit det trengs, sier hun.

Restriksjoner på transport, i tillegg til stor etterspørsel etter de samme produktene i hele verden, betyr at de risikerer å ikke få tak i utstyret de trenger, forklarer Helland-Hansen.

– Ikke sett tidligere

Hun sammenligner koronapandemien med ebolaepidemien i Vest-Afrika fra 2014 til 2016. Da utbruddet var på høyden i 2014 var Helland-Hansen på plass i Liberias hovedstad Monrovia. Over 11.000 mennesker mistet livet under ebolautbruddet i Vest-Afrika, ifølge Verden helseorganisasjon (WHO).

– Da var det snakk om innreiserestriksjoner, men nok kommersielle flyruter var åpne slik at vi fikk inn arbeiderne våre. Ebola er også en sykdom som sprer frykt blant folk, og det var en veldig redsel for at det skulle spre seg til andre land, sier Helland Hansen, som legger til at omfanget av den pågående koronapandemien likevel er noe helt nytt.

Itta Helland-Hansen på plass i Monrovia i Liberia i 2014 under ebolaepidemien. Foto: Leger Uten Grenser

– Det vi ikke har sett tidligere i vår historie, er at nå står hele verden overfor samme problem samtidig i så stor grad. Det gjør at vi har helt andre problemstillinger å forholde oss til, slik som å sikre nok utstyr, legger Helland-Hansen til.

På samme måte som under ebolautbruddet samarbeider Leger Uten Grenser med helsemyndighetene i mange land under koronapandemien.

– Det som gjør ting lettere i så måte er at dette er så verdensomspennende at mange har tilgang på den samme informasjonen. Samtidig er det mye feilinformasjon der ute, sier Helland-Hansen.

Til Irak

11. april skulle Helland-Hansen reist til Mosul i Irak for tredje gang. Iraks innreiseforbud og færre kommersielle flyavganger betyr at hun sitter hjemme i Norge. Selv om hun ikke kommer seg dit hun skulle vært, vil ikke Helland-Hansen kritisere irakiske myndigheter for å ha innført restriksjoner.

– Dette er en global utfordring, og det er vanskelig å reise steder av ulike grunner. Det er klart at vi har forståelse for at folk innfører restriksjoner for å beskytte befolkningen sin. Samtidig, hvis dette drar ut i tid, blir det veldig utfordrende for organisasjoner som vår å få hjelp dit det trengs mest, sier hun.

Helland-Hansen har det overordnede ansvaret for Leger Uten Grensers operasjoner i Mosul. Det inkluderer blant annet en fødestue og et postoperativt sykehus. Der er de spesialisert på kroniske sår, som ofte blir forverret av antibiotikaresistens.

– Der legges driften nå om til å hjelpe helsemyndighetene med covid-19. Sykehuset er godt egnet, med mange isolasjonsrom som ble laget for å beskytte pasienter med antibiotikaresistens, sier Helland-Hansen.

Leger Uten Grenser har bygd et infeksjonssykehus i Mosul. Her fra signeringen da sykehuset ble overrakt lokale helsemyndigheter i november i fjor. Foto: Leger Uten Grenser

Irak har i skrivende stund 1.539 bekreftede smittetilfeller av korona, og det er registrert 82 dødsfall, ifølge Worldometers oversikt. Det er langt færre enn nabolandet Iran, som har over 82.000 bekreftede tilfeller.

– Det er ikke så stor spredning av covid-19 så langt i Irak, men de går og venter og er redd det er stille før stormen. Vi må bare se hvordan det utvikler seg, og jeg håper jeg får dra ned så snart som mulig, sier Helland-Hansen.

Flere utsatt

Totalt har Leger Uten Grenser 400 prosjekter i flere enn 70 land, og de fleste ansatte er lokale. Den største andelen av feltarbeidere som ikke kommer seg dit de skal, skulle til afrikanske land. Den nest største andelen skulle vært i Midtøsten, opplyser organisasjonen.

På spørsmål om det er bestemte land nødhjelpskoordinator Itta Helland-Hansen anser som ekstra utsatt under koronapandemien, trekker hun blant annet fram flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos. Det er foreløpig ikke påvist koronasmitte i leiren.

– Dårlig tilgang på vann, mat og hygiene har gjort at de som bor der har et dårligere immunforsvar i utgangspunktet. Da blir nesten alle risikogrupper. Det er en av grunnene til at vi ber om evakuering, spesielt av sårbare grupper som barn, sier Helland-Hansen.

Migranter i Moria-leiren syr ansiktsmasker. Foto: Manolis Lagoutaris/NTB scanpix

Haiti, der store deler av det allerede sårbare helsevesenet ble ødelagt i jordskjelvet i 2010, og Jemen, som står overfor en krigssituasjon, er også utsatt for smitte. Det første koronatilfellet i Jemen ble bekreftet tidligere i april.

– Der det er dårlig tilgang til helsetjenester og befolkningen ikke har trygge rammer generelt sett, er de også mer utsatt, sier Helland-Hansen.

