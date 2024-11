NVE: Kapasiteten kan økes i to havvindområder, tross konsekvenser for fuglebestand

– Med utgangspunkt i 22 fagutredninger har vi vurdert hvilke konsekvenser utbygging av havvind vil få for miljø, samfunn og næringsliv i områdene Vestavind F, Sørvest F og Vestavind B, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen i en pressemelding fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

NVE vurderer at konsekvensene for trekkfugl og sjøfugl kan være alvorlige om det bygges ut mye mer havvind i Vestavind F, som allerede er åpnet for inntil 1500 MW havvind. NVE anbefaler likevel å øke kapasiteten i Vestavind F med 500–750 MW.

Alvorlig for sjøfugl

NVE vurderer videre at konsekvensene for trekkfugl kan være alvorlige også i Sørvest F, dersom det bygges ut mye vindkraft. Likevel mener NVE at Sørvest F kan åpnes for havvindproduksjon også der.

– Etter vår vurdering er det forsvarlig å utlyse ett nytt prosjektområde i neste utlysningsrunde, men ytterligere utlysninger i dette området bør avvente til vi vet mer om virkningene for trekkfugl, sier Nordberg.

I det tredje arealet, Vestavind B, kommer havvind til å ha mindre konsekvenser for naturmangfold enn i de to andre områdene. Men her vil ikke NVE bygge ut.

– Området er teknisk egnet, men de negative konsekvensene av havvind i dette området kan bli store for petroleumsnæringen, skipsfart og luftfart, sier Nordberg.

Det kommer mer

Det er Energidepartementet som har bedt NVE utrede Vestavind F, Sørvest F og Vestavind B, med sikte på åpning og utlysning av prosjektområder i 2025. Utredningene og anbefalingene for hvert område går nå til Energidepartementet. De tre vurderte havområdene er blant 20 havområder som kan være aktuelle for havvind. Utredningen av de resterende 17 områdene skal leveres sommeren 2025.

Torsdag kom også DNVs rapport «Energy Transition Outlook Norway», som slår fast at det de neste 25 årene er behov for store mengder ny kraft, men at Norge ligger an til et stort kraftunderskudd. Ifølge DNV er vindkraft det eneste som kan gi oss kraft raskt, men det er ti år til det kommer mer.

