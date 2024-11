Frp frykter kaffekoppavgift: – Meningsløst å gjøre hverdagen dyrere

– Egentlig burde det ha vært et miljøgebyr på engangskopper på 4-5 kroner, uttalte miljøbyråd Marit Vea (V) nylig til Dagsavisen.

– Da ville det ha lønt seg å bruke flergangskopper i stedet. Men hvor mye kan vi i Oslo regulere selv? Det jobber vi nå med å finne ut av, fortsatte Vea.

Tre millioner i året

Bakgrunnen for uttalelsen er en rapport fra NorWaste, som viser at om lag tre millioner drikkebeger med lokk forsøpler Oslo hvert år.

– Et unødvendig kjempeproblem, mener Vea (V), som nå jobber med å definere en variant av det hun omtaler som Aarhus-modellen.

I et pilotprosjekt i Aarhus i Danmark tester de ut bruk av panteautomater for å få redusert bruken av engangskopper. De som nå velger en flergangskopp når de kjøper kaffe der, må betale et depositum på 5 danske kroner for den. Når de leverer tilbake den samme koppen i en av de aktuelle panteautomatene, blir depositumet automatisk tilbakeført til kaffedrikkerens konto.

– Bevisstgjøre folk

– I en tid der eldresentre trues av nedleggelse og hvor eiendomsskatten knapt reduseres for byens innbyggere, er dette hva Høyre og Venstre vil bruke ressursene på, kommenterer Magnus Birkelund, som er gruppeleder for Oslo Frps bystyregruppe

– Jeg skulle ønske at Høyre og Venstre var mer opptatt av oslofolks hverdagsutfordringer enn nye tiltak som gjør hverdagen enda dyrere for folk.

– Det blir tydeligere og tydeligere at Frp er det eneste alternativet for velgere som ønsker en ny politikk hvor det fokuseres på kommunes kjerneoppgaver som helse og omsorg, mener Birkelund.

– Vil ikke Frp gjøre noe med den forsøplingen av Oslo som engangskoppene fører til? Ifølge byråd Marit Vea bruker Oslo kommune over 50 millioner kroner i året å rydde avfall fra gater og parker, og en god del av det er engangskopper. Det er vel heller ikke småpenger?

– Renovasjon og søppelplukking er veldig viktig, men det er meningsløst å skulle ilegge en egen kaffekoppavgift og gjøre hverdagen enda dyrere for folk enn den allerede er, kommenterer Birkelund.

– Vi vil heller bevisstgjøre folk på hvor de kaster søppelet sitt, i stedet for å innføre stadig flere avgifter.

