Høst og kaldere vær fører til høyere strømregninger

Med høstens ankomst i september øker strømforbruket fordi folk igjen har begynt å skru på varmen hjemme. Dermed vil husholdninger over hele landet få høyere strømregninger, men de vil fortsatt være vesentlig lavere enn i ekstremårene 2021 og 2022, ifølge strømprisindeksen fra Fornybar Norge.

I fire av de fem prisområdene i Norge får husholdninger med et gjennomsnittlig strømforbruk en strømregning for september på mellom 800 og 1000 kroner. Det er en økning fra rundt 650–750 kroner for august.

For husholdninger i prisområdet NO2 – Sørvest-Norge, som strekker seg fra Horten i øst og til Hardangerfjorden i nord, blir septemberregningen rundt 1200 kroner. Det er rundt 70 kroner mer enn regningen for august.

– Strømregningene pleier å stige utover høsten og vinteren når strømforbruket øker. Høyere etterspørsel etter strøm fører som regel også til at strømprisene stiger, og det har skjedd også nå. Resultatet er at husholdninger over hele Norge vil få høyere strømregninger for september enn de fikk for august, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge.

Les også: Derfor er dette en verdifull vekst i Norge (+)

Les Dagsavisens leder: Europa fortsetter marsjen mot høyre (+)

Les kommentar: Ap et lite knepp til høyre (+)