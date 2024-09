Høyre om i Europa

«Vi har åpnet døren til en ny æra», sa Herbert Kickl til jublende tilhengere i Wien på valgkvelden søndag. Kickl er leder av Frihetspartiet i Østerrike (FPÖ), et ytre høyre-parti som beskrives som euroskeptisk og Russlandvennlig, og er innvandringsfiendtlig. Den nye æraen som Kickl varsler er dårlige nyheter for alle som ønsker et progressivt og tolerant Europa.

Den europeiske marsjen mot ytre høyre er et alvorlig faresignal.

Innvandring har vært et viktig tema i den østerrikske valgkampen. Debatten har rast om utsendelse av migranter som ikke har fått opphold. Som vanlig er når innvandring står høyt på agendaen, vant ytre høyre fram, og FPÖ fikk over 29 prosent av stemmene.

Østerrike går dermed i samme retning som Nederland, Frankrike og Tyskland, der de siste valgene har gitt framgang for ytre høyre. Italia styres av partiet Italias brødre, som har bånd tilbake til Mussolini og den italienske fascismen. FPÖ-leder Kickl har ved flere anledninger løftet fram Ungarns russiskvennlige statsminister Viktor Orban som et forbilde. De to dannet en partiallianse tidligere i år. FPÖs seier er dermed dårlige nyheter også for den felleseuropeiske fronten mot Russland og støtten til Ukrainas forsvarskamp.

Les også: Regjeringen strammer inn i flyktningpolitikken. Det er dessverre nødvendig

Det vil trolig bli vanskelig for FPÖ å danne regjering, tross valgseieren. Partiet har tidligere vært del av ulike koalisjonsregjeringer, men denne gangen er det ingen som ønsker å samarbeide med FPÖ. Dermed kan alternativet bli en koalisjonsregjering med tyngde i sentrum. Det er likevel en mager trøst. Folket i Østerrike har dessverre gitt tydelig uttrykk for at de vil til høyre. På lang sikt er det trolig ikke en god idé å overstyre folkemeningen og sette inn en upopulær koalisjon som har tapt valget. Det vil kunne bidra til ytterligere framgang for ytre høyre-partier, i Østerrike så vel som i andre europeiske land.

Europa tar stadige steg mot ytre høyre. Det er en faretruende utvikling. Dyrtid, energikrise, krig og misnøye med klimapolitikk og innvandring blandes sammen i en farlig miks som gir grobunn for ideer vi trodde var begravd for generasjoner siden. Venstresiden klarer ikke å ta tak i den folkelige frustrasjonen og tilby løsninger folk tror på. Det er på tide å ta situasjonen på alvor. Den europeiske marsjen mot ytre høyre er et alvorlig faresignal.

Les også: Smutthullet i partiloven må tettes