Tidligere PST-topp saksøker staten

Øyvind Tenold ble i juni 2022 sagt opp fra stillingen som leder for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Vest politidistrikt etter at han nektet å stille til en autorisasjonssamtale med Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Nå saksøker han staten etter oppsigelsen, opplyser advokatfirmaet Sulland.

– Advokatene Frode Sulland og Sunniva Yde Aksnes sendte i midten av september inn en omfattende stevning på hans vegne hvor oppsigelsen påstås ugyldig, skriver advokatfirmaet.

Da Tenold skulle tilbake på jobb i 2019 etter ett års permisjon, fikk han beskjed om at han måtte autoriseres to ganger for å få tilgang til de hemmelige PST-dokumentene. Han mener kravet om dobbel autorisasjon ble konstruert for å kvitte seg med ham.

Kjernen i søksmålet er om det var rettslig grunnlag for å kreve autorisasjon fra både politimester i Vest politidistrikt og Sjef PST før Tenolds gjeninntreden i stillingen.

