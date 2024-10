Øker budsjettet til sykehusene – Helse Sør-Øst får 2,85 mrd. mer

– Vi har vært veldig opptatt av å få ned spesielt lange ventetider og fristbrudd ved sykehusene. Derfor vil vi øke budsjettene til helseforetakene med totalt 5,5 milliarder kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2024, sier helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) til Dagsavisen.

Det er ennå noen dager til regjeringen legger fram forslaget til statsbudsjett i sin helhet, men onsdag fikk vi altså et lite drypp.

For landets fire helseforetak innebærer det totalt en økning på 5,5 milliarder kroner. Mer enn halvparten av økningen, 2,85 milliarder, settes av til Helse Sør-Øst.

Milliarder til mindre ventetid

– Budsjettforslaget er en real økning, og det kommer av et stort behov for at sykehusene skal kunne øke kapasiteten og dermed behandle flere pasienter. Utfordringene framover er store, men mulighetene enda større. Norge har hatt en presset sykehusøkonomi de siste årene, og behovet for en kraftig økning er derfor stort, sier Vestre.

I mai lanserte helse- og omsorgsministeren Ventetidsløftet. Blant annet ble helsetjenestene bevilget 2 milliarder kroner ekstra i revidert budsjett, målrettet for å få ned sykehuskøene. I august hadde gjennomsnittlig ventetid økt med 11 dager til en rekordlang ventetid på 85 dager for behandling på sykehus, ifølge Dagens Medisin.

I ambisjonene om redusert ventetid ligger nødvendigvis også et behov for økt bemanning på en del poster. Samtidig er det, og vil det være, mangel på helsepersonell.

I perspektivmeldingen som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte i august, viste beregninger at Norge med en raskt økende andel eldre i befolkningen vil være 700.000 flere eldre i 2060 enn i dag. Da vil vi også ha et beregnet underskudd på 180.000 helsepersonell.

Mener sykehus må omstille og modernisere

Det mener regjeringen er en utfordring som må løses på andre måter. Også det bør det være penger til fra 2025, mener Vestre. Han påpeker at en omstilling og modernisering av sykehusene må til.

– Norske sykehus sliter med å få nok fagfolk. For å få ned ventetider og behandle flere, gjør det at vi heller må se på hvordan vi kan utvide åpningstidene ved å bruke tilgjengelig utstyr og ny teknologi uten at vi nødvendigvis bare må fylle på med flere fagfolk. Men budsjettforslaget legger også opp til en økt grunnbemanning, som forhåpentligvis vil føre til et lavere sykefravær, sier Vestre videre.

Regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2025 mandag 7. oktober.

Les også: Ap la fram partiprogram for fire år: – Vi kommer med et helt klart skatteløfte