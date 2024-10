Storstreik i USA: – Biden vil ikke blande seg

– Det vi gjør her er historisk. Ingenting kan bevege seg uten oss. De kan ikke overleve lenge.

Det sier Harold Daggett, lederen for fagforeningen «International Longshoremen’s Association» (ILA) i en video postet på sosiale medier natt til tirsdag norsk tid.

Longshoreman Strike Leder i «International Longshoreman's Association» Harold J. Daggett. (Stefan Jeremiah/AP)

Daggett sier grunnen til streiken er rederienes grådighet. Shippingbransjen har tjent hundrevis av milliarder dollar de siste årene. Nå ønsker havnearbeidere i USA en større andel av kaken.

36 havneanlegg rammes nå av streiken som er den første i regi av International Longshoremen’s Association siden 1977. Det påvirker varetransport med skip fra delstaten Maine i nord, til Texas i sør.

De rundt 45.000 medlemmene i ILA ber nå om en 77 prosent lønnsøkning over seks år. Det er et vesentlig høyere lønnshopp enn det tilsvarende fagforeninger på USAs vestkyst oppnådde i fjor. Der landet fagforeningen «International Longshore and Warehouse Union» en enighet med arbeidsgiver om 32 prosent lønnsøkning for sine ansatte i havnene.

Historisk høye oppgjør i USA

– Disse forhandlingene følger mønstre som allerede er etablert av andre store fagforeninger de siste to årene. Oppgjørene i tariffavtaler siden tidlig i 2023 har vært ganske høye sammenlignet med historiske standarder, i stor grad på grunn av arbeidernes forventninger om at de må ta igjen inntekter som er tapt til inflasjon, og de trenger en mer rettferdig andel av de gode overskuddene som arbeidsgivere har hatt de siste årene.

Det sier Thomas A. Kochan, professor emeritus ved MIT Sloan School of Management til Dagsavisen.

Thomas A. Kochan er professor emeritus ved MIT Sloan School of Management i Boston Massachusetts. Han har forsket på organisert arbeidsliv i USA siden 1970-tallet. (MIT Sloan School of Management)

Kochan har forsket på organisert arbeidsliv og amerikanske fagforeninger siden 1970-tallet. Han tror havnearbeiderne som nå streiker på Østkysten vil få gjennomslag for en tilsvarende avtale som havnearbeiderne på Vestkysten fikk i fjor.

– For disse forhandlingene finnes det allerede et mønsteroppgjør oppnådd av Vestkystens havnearbeiderforening – en separat fagforening – som Østkystens arbeidere og deres fagforening forventer å matche. Så det er mer sannsynlig at disse forhandlingene vil følge et fremvoksende mønster i stedet for å sette en ny presedens, sier Kochan.

Flere med høy lønn

Havnearbeidere er noen av USAs best betalte industriarbeidere.

Tariffavtaler viser at grunnlønnen for en havnearbeider i tilknyttet fagforeningen ILA som nå er i streik var på 38 dollar i timen (vel 400 norske kroner) i 2022.

På grunn av arbeidsregler og overtidsmuligheter kan fagorganiserte kranførere tjene årslønner som beløper seg til flere hundre tusen dollar, skriver The Wall Street Journal.

Det er stille i havnene langs USAs østkyst. Dette er første gang på nesten 50 år at havnearbeidere streiker i landet. (RYAN COLLERD/AFP)

Nå kan streiken få konsekvenser for amerikansk økonomi fem uker før valget av president i USA.

Banken JP Morgan anslår at havnestreiken vil koste den amerikanske økonomien mellom 3,8 og 4,5 milliarder dollar i uken, skriver The Wall Street Journal.

Kan gi høyere inflasjon

En arbeidsstans som varer mer enn noen få dager vil skape kaos i forsyningskjedene, noe som øker muligheten for høyere priser og mangel på alt fra bildeler til bananer, mens USA går inn i høytiden, og et presidentvalg, skriver politikknettstedet Axios.

Inflasjonen i USA lå i forrige måned på 2,5 prosent, noe som er nærme sentralbanken Federal Reserves mål på 2 prosent. På det høyeste, midt i 2022, var inflasjonstallet helt oppe på 9,1 prosent.

I september kuttet den amerikanske sentralbanken styringsrenten med 0,5 prosentpoeng.

Økonom hos Capital Economics, Bradley Saunders, sier til CNBC det er en sterk mulighet for at Det hvite hus kan gripe inn i streiken og be om en «nedkjølingsperiode», til tross for administrasjonens sterke pro-fagforeningsholdning.

Federal Reserve Minutes Den amerikanske sentralbanken har nylig kuttet styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, etter flere års kamp mot høy inflasjon. (Jacquelyn Martin/AP)

– Det er lite sannsynlig at administrasjonen vil risikere å sette sine nylige økonomiske suksesser i fare mindre enn to måneder før et tett valg, sier Saunders.

Bransjeorganisasjoner som representerer hundrevis av forhandlere og produsenter, fra Walmart og Target til Caterpillar og General Motors, har bedt Biden-administrasjonen gripe inn. De er bekymret for at streiken kan føre til høyere prisvekst i den travle tiden fram mot jul.

Ville blitt svært upopulært blant amerikanske velgere

President Joe Biden har selv uttalt at han ønsker å unngå å blande seg inn i streiken med amerikanernes versjon av «tvungen lønnsnemnd», en lov fra 1947 kjent som «Taft-Hartley».

– Det er kollektive forhandlinger. Jeg tror ikke på «Taft-Hartley» sa Biden på søndag.

US President Joe Biden delivers remarks on his Administration's continued response efforts to Hurricane Helene President Joe Biden sier han ikke vil blande seg inn i den pågående streiken blant havnearbeider på USAs østkyst. (MANDEL NGAN/AFP)

Kochan tror heller ikke Biden-administrasjonen vil blande seg inn i streiken.

– Biden-administrasjonen har kunngjort at den ikke vil påberope seg bestemmelsen i arbeidsretten vår som tillater presidenten å kreve en 60-dagers «nedkjølingsperiode» og suspendere streiken. Dette ville vært svært upopulært, ikke bare blant disse havnearbeiderne, men også blant fagorganiserte arbeidere og velgere over hele landet, sier Kochan.

Samtidig tror Kochan Republikanerne vil være forsiktige med kritikk av de streikende arbeiderne.

– Det vil være vanskelig for de republikanske kandidatene å kritisere havnearbeiderne, gitt den høye populariteten fagforeninger har oppnådd de siste årene, samt det faktum at begge partier prøver å vinne støtte fra industriarbeidere i det kommende valget. Dette hjelper derfor arbeiderne, i hvert fall hvis streiken blir kort. Jo lengre streiken varer, desto mer kan den offentlige støtten svekkes, sier Kochan.

---

Hvilke havner påvirkes av streiken?

Streiken påvirker 14 store havner langs Østkysten og Gulfkysten, listet fra nord til sør som følger:

Boston, Massachusetts

New York/New Jersey

Philadelphia, Pennsylvania

Norfolk (Hampton Roads), Virginia

Baltimore, Maryland

Wilmington, Delaware

Charleston, South Carolina

Savannah, Georgia

Jacksonville, Florida

Tampa, Florida

Miami, Florida

Mobile, Alabama

New Orleans, Louisiana

Houston, Texas

(World Cargo News)

---

