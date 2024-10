Millionene fløy da Fritz bygget hus: – Blir ikke bolighai her

VADSØ (Dagsavisen): – Men i banken var det lettere å få låne penger til ny bolig enn til oppussing av den vi bodde i, sier Isaksen.

I Finnmark steg eiendomsprisene i første halvår mest i hele landet. De steg med 12,1 prosent mot 8 prosent i resten av, ifølge iFinnmark. Men det er store forskjeller i fylket. I øst kan du få en enebolig til litt over en million kroner, men da må du fram med hammer og spiker. I fylkets store vekstkommune, Alta, ligger prisene godt over det som østfylket kan vise til. Der er det liten risiko forbundet med å bygge ny bolig, mens det fort kan bli nervepirrende på de mindre stedene i Øst-Finnmark.

Økonomisk risiko

For Fritz Isaksen og familien i Vadsø gjorde de en grundig vurdering om de skulle renovere huset de bodde i eller bygge nytt. Hvor stor ville den økonomiske risikoen være?

– Det skal mye til for å bli bolighai Vadsø. Derfor handlet det for meg om risiko, rent økonomisk. Det er sånn at hvis du renoverer eller pusser opp et hus fra 1980, så vil det fremdeles være et hus fra 1980. Selv om det er nytt, om det er bare grunnmuren som står igjen og kanskje innvendig rammeverk, så er det likevel et hus fra 1980. Det vil påvirke en framtidig salgsverdi, sier Isaksen.

Fritz Isaksen, som jobber som kjøpmann, har lagt mye penger på bordet for å få denne utsikten til Varangerfjorden. (Børre Haugli)

Tapte to millioner

Vil du være i stand til å få igjen den summen du har lagt i huset?

– Da vi signerte kontrakten var vi forberedt på at hvis vi av en eller annen grunn måtte selge i morgen, var vi forberedt på at vi ville tape en god del penger. Men vi ville ikke tape noe mer på å selge et nytt, sammenlignet med å selge et renovert gammelt hus. Samme risiko, sier han.

Fritz Isaksen vet hva det betyr å tape penger i eiendomsmarkedet. Da familien flyttet nordover fra Stavanger var det oljekrise og nedgangstider. De fikk ikke solgt huset, og da det endelig ble solgt hadde de tapt to millioner kroner.

– Vi bygde da olja var på topp, og så solgte vi da olja var på bunn. Så der tapte vi to millioner. Så derfor snakker jeg en del om risiko, sier han.

Byggefelt med utsikt

Huset til Fritz Isaksen ligger i et nytt byggefelt hevet over byen og med langstrakt utsikt over Varangerfjorden i sør og mot de flate åsene i nord. Det er byggekostnadene som ligger til grunn for verdien av huset. Så hva er egentlig byggekostnadene for huset?

– Jeg har egentlig ikke lyst til at det skal stå i avisen, men det var dyrt. Det er dyrere å bygge her, ja, alt er litt dyrere, sier Isaksen.

I Vadsø selges det sjeldent hus i denne prisklassen. Det som gjør at Isaksen sover godt om natta, er at huset to tomter lenger bort ble solgt for 6,3 millioner for ikke lenge siden. Men det er både mindre og har ikke den spektakulære utsikten som familien Isaksen. I juli ble en bolig i en gate bortenfor solgt for 8,4 millioner. Isaksens hus ligger i denne prisklassen.

– Som sagt, ingen blir bolighai i Vadsø med å bygge nytt. Vi bygger jo for å bo. Det er jo planen. Så kan ingen av oss spå om framtiden. Men vår plan er jo å bo her. Vi har en jobb vi er fornøyde med begge to. Vi jobber begge på butikken. Ungene trives på skole og i barnehage, sier Isaksen som er Rema-kjøpmann i Vadsø.

Eiendomsmegler David Johnsen. (Eiendomsmelger1)

Spår god gevinst ved boligsalg

Hans risikovurdering sammenfaller fort med hvordan markedet er, og eiendomsmegler David Johnsen hos Eiendomsmelger1 sier at nye og godt moderniserte hus er lettere å selge.

– Det som jeg legger merke til er at hus av nyere standard, eller som er pusset opp de siste årene, pleier å bli solgt fort. De husene som trenger oppussing, omsettes ikke like raskt i dagens marked. Folk betaler gjerne mer for å kunne flytte rett inn i en bolig uten å måtte pusse opp først, sier Johnsen.

Hvis du bygger nytt vil du få igjen pengene som du har lagt i huset?

– Det kommer selvfølgelig litt an på hvor og hvordan man velger å bygge en bolig. I tillegg er det mange faktorer som spiller inn. Det er alltid en viss risiko ved å bygge eiendom, spesielt hvis tanken er å omsette boligen raskt. Hvis man velger for eksempel i Glassberget i Vadsø (hvor Fritz Isaksen har bygd) vil det alltid være en viss risiko, men slik jeg ser det akkurat nå vil nye boliger i dette området kunne omsettes til gode priser. Hvis man bygger for å bo i boligen i tre år eller mer, vil jeg tro at man får en ganske god gevinst, sier Johnsen.

Jeanette Gundersen i Kunnskapsbanken Nord-Norge sier at det er boligmangel og at hver tredje bolig i Nord-Norge Leies ut. (Håkon Steinmo)

Mangel på boliger

En av de største utfordringene på eiendomsmarkedet i Nord-Norge er mangelen på boliger. I en nylig rapport fra Kunnskapsbanken Nord-Norge (Kbnn) kommer det fram at hver tredje bolig i Nord-Norge leies ut. Det er høyere enn landsgjennomsnittet på 30 prosent. I Finnmark er andelen boliger der eieren ikke bor på 37 prosent.

– Det er jo ingen tvil om at vanskeligheten med å få tilgang til boliger gjør det vanskelig å rekruttere. Enten med at man ikke får leid boliger eller at man ikke finner en passende bolig å kjøpe, sier Jeanette Gundersen i Kunnskapsbanken.

Korttidsleie har økt

Økt turisme og bruk av midlertidig arbeidskraft har ført til at etterspørselen etter korttidsleie av boliger har vokst. I Nord-Norge er det rundt 25.000 boliger der eieren ikke bor selv, ifølge rapporten fra Kbnn. Korttidsutleie, som gjennom Airbnb, har vokst i Nord-Norge, spesielt på grunn av økt turisme og sesongarbeidere. Dette har bidratt til økt press på det ordinære leiemarkedet, der mellom ni og 11 prosent av boligene brukes til korttidsutleie.

Spesielt for leiligheter er utleiemarkedet stort. I Nordland og Troms bor henholdsvis 61 og 60 prosent av leilighetseierne ikke i egen bolig, mens andelen er 76 prosent i Finnmark.

