Stemor dømt til fengsel for mishandling av toåring

Vestfold tingrett har funnet kvinnen skyldig i grov mishandling etter at hun i oktober 2021 skal ha påført den lille jenta alvorlige hodeskader, skriver NRK.

Da saken gikk i retten i september, nektet kvinnen straffskyld og for å ha noe å gjøre med skadene på jenta.

I tillegg til fengselsstraffen er kvinnen dømt til å betale jenta 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Kvinnens forsvarer, Ole Petter Breistøl, opplyser til NRK at dommen vil bli anket.

Også barnets far var siktet for mishandling, men saken mot ham ble henlagt etter to og et halvt år. Han er ikke lenger sammen med kvinnen.

Jenta har blitt helt frisk, og retten legger til grunn at hun ikke har fått varige skader etter hendelsen.