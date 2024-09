Silje i Nav jubler: Nå kan flere uføre få hjelp til å komme seg i jobb

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kun et par tusen uføre har fått nyte godt av Navs beste tiltak for jobb ved siden av trygd. Nå vil regjeringa gi det til flere.

– Uføre og andre med nedsatt arbeidsevne står lenge på venteliste hos Nav for å få jobbe, forteller Silje Haraldsen som jobber i Nav Ringsaker.

De nye taktene fra arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna lyder som søt musikk i ørene hennes. Hun er en av Nav-veilederne som skal sette den nye planen ut i livet.

– Det beste vi har

I 14 år har hun jobbet i Nav med å hjelpe folk i jobb.

– Nå er det veldig få som får det beste tiltaket vi har for å hjelpe uføre i jobb, sier Silje Haraldsen til FriFagbevegelse.

Det hun skildrer som det beste tiltaket, heter «varig lønnstilskudd».

Kort fortalt betyr det at Nav betaler en del av lønna til en ansatt som står i jobb, men som for eksempel på grunn av sykdom ikke er like effektiv som andre ansatte.

Folk som får tiltaket, får dermed helt vanlig lønn for arbeidet sitt.

Nav betaler også arbeidsgiveravgift, pensjon og feriepenger av sin andel av lønna.

---

Fakta om varig lønnstilskudd fra Nav

Tiltaket hjelper arbeidstakere med nedsatt helse til å bli i jobben de har.

Det kan også hjelpe folk som står utenfor inn i arbeidslivet.

Nav og arbeidsgiver spleiser på lønna til disse arbeidstakerne. Navs andel heter varig lønnstilskudd.

Full uføretrygd er alternativet for mange av dem som får lønnstilskudd. Uføretrygd gir folk 66 prosent av lønna de hadde før de ble uføre.

Med varig lønnstilskudd får de utbetalt vanlig lønn for arbeidet sitt.

Kilde: FriFagbevegelse

---

Lover mer av «det beste»

Nå sier regjeringa den «vil øke bruken av varig lønnstilskudd som alternativ til uføretrygd og overfor uføretrygdede».

Det står i stortingsmeldingen som arbeidsministeren la fram forrige uke.

Les også: Slik avdekket datteren omsorgssvikt mot moren Liv (95)

Lønnsomt for alle

Samfunnsøkonomer i Proba samfunnsanalyse har regnet ut hva samfunnet sparer i kroner og øre på varig lønnstilskudd, sammenlignet med full uføretrygd:

I underkant av 4 millioner kroner for hver tildeling.

Men det er et problem med forvaltningen av ordningen, fastslår samfunnsøkonomene som nylig evaluerte Nav-tiltaket varig lønnstilskudd.

Les også: Knut Hallvard Tufte er fattig og sosialklient i en av Norges rikeste kommuner

Et problem må løses først

Nå er det nemlig slik at de lokale Nav-kontorene er forsiktige med å innvilge varig lønnstilskudd. Det er ikke fordi de ikke vil.

Det er fordi varig lønnstilskudd må konkurrere med nærmest alle andre tiltak Nav-kontorene får fra staten til å hjelpe folk som trenger litt ekstra hjelp for å komme i arbeid.

– Det er ikke enkelt å sette av en større pott til noe vi skal gi en person i 30 år. Da har vi ikke penger til alt det andre som skal dekkes av tiltaksbudsjettet vårt, sier Haraldsen, som er medlem i Norsk Tjenestemannslag.

Hun vil gjerne tilby varig lønnstilskudd til alle som trenger det. Men det går ikke.

Haraldsen forteller at de går gjennom ventelista på varig lønnstilskudd flere ganger i året. Noen venter lenge på en liten stilling.

Jobbmuligheter og arbeidsgivere forsvinner fordi Nav ikke kan svare raskt nok, fordi det ikke er penger.

Konsekvensen er at flere mennesker som egentlig både klarer og ønsker å jobbe litt, i stedet må søke om full uføretrygd, fastslo forskerne i sin evaluering av ordningen.

Les også: Er du for syk til å jobbe? Slik er veien til uføretrygd (+)

Kan bli skilt fra andre tiltak

Regjeringa sier den nå vil «vurdere å skille ut varig lønnstilskudd fra andre arbeidsmarkedstiltak i statsbudsjettet», skriver de i stortingsmeldingen om arbeidsmarkedstiltakene.

– Ville dette hjelpe, tror du, og gjøre at du og dine kolleger kan innvilge varig lønnstilskudd til flere?

– Et rungende ja! svarer Silje Haraldsen.

– Det må skilles ut fra de andre tiltakene, understreker hun.

Silje Haraldsen mener det må bli slik at har du rett på varig lønnstilskudd, så skal du få det.

– Regjeringa må stole på at Nav-veilederne klarer å vurdere satsen for hva Nav skal betale av lønna i hvert tilfelle.

– De må ha tillit til oss, sier Nav-veilederen.

Mandag 7. oktober legger Støres regjering fram sitt forslag til statsbudsjett for 2025. Da får vi vite mer om hvor mye regjeringa vil satse.

Les også: Dette er regjeringas plan for å få flere i jobb. Slik reagerer LO-lederen

Unge mellom 20–29 år

Regjeringa foreslår også et eget opplegg med lønnstilskudd i inntil fire år for utsatte unge mellom 20 og 29 år.

– Dette er bra, mener Silje Haraldsen. Hun forteller at mange unge trenger mer tid enn det Nav har mulighet til å gi dem nå.

Så snakker hun direkte henvendt til arbeidsministeren:

– Tonje, du må faktisk følge opp med flere Nav-veiledere.

Den gjengse Nav-veileder på Nav Ringsaker har 100 brukere de skal følge opp. Veilederne på ungdomsteamet har 50–60 ungdommer hver.

– Tror du de over 30 år vil bli nedprioritert som følge av det nye opplegget politikerne vil ha for unge inntil 30 år?

– Ja, det er allerede i ferd med å skje, sier Silje Haraldsen.

Les også: Dette er de norske «arbeidende fattige» (+)

Les også: «Ukjent» Nav-grep hjalp uføre Lars ut i 100 prosent fast jobb (+)

Les også: Slik presses folk inn på leiemarkedet – mens utleierne tvinges ut (+)