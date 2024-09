Pilot vant jobben tilbake. Får 1,4 millioner kroner i erstatning

En pilot fikk avskjed begrunnet med grove brudd på flysikkerhet.

Han godtok ikke å miste jobben, og fikk hjelp av LO-forbundet Flygerforbundet til å føre saken for retten.

Piloten måtte gå til sak mot selskapet Avincis Aviation Norway AS. Mange husker selskapet under det tidligere navn Babcock

Dommen ble omtalt av LO-Advokatene på Facebook.

Stort antall vitner

Saken gikk over 14 virkedager og dermed nesten tre uker. Dommen som er avsagt er på hele 110 sider.

Grunnen til at rettssaken tok så lang tid, var det store antallet vitner. Det ble totalt ført rundt 40 vitner – hvor flere fortalte om det de omtalte som vanskelig samarbeid og kommunikasjonsproblemer.

Men få av vitnene var veldig konkrete, og anklagene ble imøtegått av piloten.

LO-advokatene Katrine Hellum-Lilleengen og Fredrik Jadar, som førte saken for piloten, mener rettssaken lignet en Kafka-prosess – en absurd, gåtefull og uforklarlig prosess.

– Kunne ikke bevise

Tillitsvalgte uttrykte støtte til den avskjedigede piloten.

– Arbeidsgiveren kunne ikke bevise anklagene som ble fremmet mot ham. Det var veldig lite konkret i påstandene som ble fremsatt, hevder LO-advokat Katrine Hellum-Lilleengen overfor FriFagbevegelse.

– Det var vitner som syntes det var vanskelig å jobbe med ham, men også mange som mente det var fint å jobbe med ham. Alle skal ha det bra på jobb. Men da må arbeidsgiveren si fra gjennom å ta ting opp. Ikke gå rett til avskjed, sier Hellum-Lilleengen.

Grove brudd

Piloten fikk avskjed begrunnet med grove brudd på flysikkerhet.

Det ble begrunnet med at vedkommende ikke var til å stole på og at vedkommende ved en rekke anledninger hadde gjort seg skyldig i grove brudd på sikkerhetsbestemmelser.

Arbeidsgiver hevdet også at kollegaer av vedkommende nektet å fly sammen med ham, og at de ville slutte om han fikk fortsette.

Det forelå flere anonyme varsler. Arbeidsgivers argumentasjon ble avvist av retten og piloten fikk fullt medhold på alle punkter.

Kan ikke begrunnes

Retten bemerker at det er ingen forhold ved pilotens arbeidsutførelse som kan begrunne avskjed. Det er heller ikke noe ved pilotens væremåte eller atferd som kvalifiserer til avskjed, selv om enkelte kollegaer hevder at han er krevende å samarbeide med.

I dommen heter det heller at «det er kritikkverdig at arbeidsgiver ikke i større grad har tatt opp forhold som begrunnet avskjeden på et langt tidligere tidspunkt, slik at vedkommende kunne ha forstått hva han kunne ha forbedret og endret sin atferd».

Enstemmig rett

En enstemmig Salten og Lofoten tingrett – det vil si både rettens formann (dommeren) og de to representantene fra arbeidslivet (både arbeidsgiver og arbeidstaker) – kom fram til at avskjedigelsen må kjennes ugyldig.

Et flertall – to mot en – kom også fram til at piloten må gjeninnsettes umiddelbart.

Her delte de to partene fra arbeidslivet seg. Arbeidsgiverens representant mente piloten ikke kunne få tilbake jobben før en rettskraftig dom.

Erstatning

Piloten tilkjennes en erstatning på nesten 1,4 millioner kroner, og får dekket saksomkostningene på 1,9 millioner kroner.

Dommen falt sist fredag, og den tapende part kan anke saken til lagmannsretten innen en måned.

NHOs advokat i saken, Jens Johan Hjort, vil ikke kommentere påstandene fra LO-advokatene i saken, men vil tilkjennegi at dommen er mottatt og at arbeidsgiver vurderer å anke dommen.

Piloten er ikke tilbake i jobb på nåværende tidspunkt.

