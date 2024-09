Sanna Marin får æren for svensk Nato-grep: – Ga dem den siste dytten

«Sverige ble med i Nato fordi Finland ble med i Nato, og Finland ble med fordi Russland gikk til krig. Det er den korte oppsummeringen av hva som skjedde da den svenske alliansefriheten til slutt ble forlatt.»

Det skriver forfatterne Maggie Strömberg og Torbjörn Nilsson i boken «Högt över havet» om at Sverige i fjor la bak seg 200 år med nøytralitet for å bli med i Nato, ifølge den finske kringkasteren Yle.

Nummer 31 og 32 i Nato

Finland ble med i alliansen i 2023, og tidligere i år tok svenskene steget inn. Finlands tidligere statsminister Sanna Marin spilte en sentral rolle, ifølge den ferske boken. Nato har nå 32 medlemsland.

– Skal man peke på én person i Finland som hadde betydning (for Sveriges Nato-valg, journ.anm.), så var det nettopp Sanna Marin, skriver Strömberg og Nilsson.

– Marin ga Sverige den siste dytten over kanten, heter det i boken.

Sanna Marin under NHOs utenrikskveld på Rockefeller i Oslo i januar. (Jørn H. Skjærpe)

Overfor Dagsavisen har den svenske Nato-eksperten Robert Dalsjö trukket fram viktigheten av at Finland ble Nato-medlem i fjor.

– Det betydde enormt mye. Nå er Norden samlet i alliansen. Om Sverige hadde blitt stående utenfor, kunne vi potensielt blitt en «mur» mellom Finland og resten av Nato. Det hadde vært en umulig situasjon for oss. Så jeg oppfatter en lettelse blant folk over at vi formelt er med i Nato nå. Russlands invasjon av Ukraina er en stor del av årsaken til at vi tok steget inn, sa Dalsjö.

Robert Dalsjö er forsvars- og sikkerhetspolitisk ekspert ved Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Sverige. (Pressefoto)

– Alt endret seg da Russland invaderte

Sanna Marin var finnenes statsminister fram til desember 2023, og spilte en viktig rolle i landets Nato-innlemmelse. Nå jobber hun blant annet for organisasjonen Tony Blair Institute for Global Change.

Under et besøk i Oslo i vinter oppfordret hun Nato-landene til å gjøre mer for Ukraina i kampen mot invasjonsmakten Russland.

– Vesten har ikke gjort nok. Vi har ikke gitt nok militær støtte, og støtten har ikke kommet raskt nok til Ukraina. Mange har dødd i denne krigen. Nå må vi våkne opp og se realitetene. Hvis krigen får fortsette, vil det ikke bare koste mange flere liv. Det vil også svekke muligheten for en varig fred, sa Marin fra scenen på Rockefeller.

– Alt endret seg over natten (for Finland) da Russland invaderte Ukraina. Vi så at russerne var villige til å angripe et naboland. Og hva var det eneste som kunne ha stoppet dem? En grense mot Nato, forklarte den tidligere statsministeren.

PS! Denne uken gjester Marin Oslo igjen. 38-åringen skal tale under Oslo Business Forum 2024 på torsdag.

---

Fakta om Sanna Marin

Sanna Marin (født 16. november 1985) er en finsk politiker fra Socialdemokratiska Parti (SDP). Hun var statsminister i Finland fra 2019 til 2023 og partileder i samme periode.

Marin er født i Helsingfors i Finland og vokste opp i Birkala. Hun har mastergrad i forvaltning fra universitetet i Tampere (Tammerfors) i 2017.

Finnen begynte med politikk i 2006, og ble i 2012 valgt inn i kommunestyret i Tampere for SDP. Hun var bystyreleder i Tampere i 2013-2017, og ble valgt inn som kommunestyrerepresentant fram til 2021. Marin ble valgt inn i den finske riksdagen i 2015 og ble første nestleder i partiet i 2017. Hun ble utnevnt til kommunikasjonsminister i Antti Rinnes regjering i 2019.

Partiet valgte Marin som ny statsminister da partileder og statsminister Rinne trakk seg i desember 2019. Marin var 34 år da hun tiltrådte.

Kilde: Store norske leksikon

---